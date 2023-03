Pronostici LBA 20a giornata. Nel fine settimana si gioca il nuovo turno del campionato di pallacanestro italiana. Vediamo il programma, le analisi di tutte le sfide, le migliori quote e i consigli per le scommesse sul Basket LBA.

Pronostici LBA 20a giornata: Anticipo del sabato e prime partite della domenica

Ad aprire il programma è il match delle 20:30 di sabato tra Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia. Il match mette in palio punti playoff tra due formazioni che negli ultimi 10 incroci sono in perfetto equilibrio con 5 successi per parte (i lagunari hanno vinto gli ultimi due, compreso quindi quello dell’andata in casa).

Domenica il menu prosegue con il match delle 16:00 tra Gevi Napoli-Openjobmetis Varese. Seppure per motivi opposti, entrambe hanno bisogno di punti, anche perché negli ultimi tempi hanno avuto un rendimento altalenante. All’andata, secondo successo di fila per Varese, che aveva perso tutti e 3 gli scontri precedenti, anche se il bilancio nei 10 match più recenti è in perfetta parità (5-5).

Alle 16:30 tocca alla capolista Olimpia Milano, reduce dalla netta vittoria in Eurolega contro l’Olympiacos: gli uomini di Messina ospitano al Forum di Assago una Givova Scafati, che ha perso gli ultimi 2 turni e comunque 4 volte negli ultimi 5 match di campionato. Sono 5 i precedenti nel massimo campionato tra le due compagini, con i campani che hanno vinto solo una volta, ne 2007. I campani ripartono da un nuovo coach, Pino Sacripanti, che prende il posto di Attilio Caja, a sua volta subentrato in corsa per sostituire Alessandro Rossi.

Alle 17:00 la Tezenis Verona penultima in classifica e reduce da 4 sconfitte consecutive, ospita la UnaHotels Reggio Emilia fanalino di coda, che non vince da 3 turni. Insomma è un vero e proprio spareggio, di cui in in Serie A esiste un solo precedente, quello dell’andata vinto da Verona. Gli scaligeri sono anche in vantaggio nei precedenti di A2 (3-1). La buona notizia per gli emiliani è il ritorno all’attività agonistica di Michele Vitali, mentre tra i veneti Devin Davis e Giovanni Pini sono pronti al debutto casalingo dopo la prima presenza a Brindisi.

Pronostici LBA 20a giornata: le altre partite di pallacanestro italiana

La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita alle 17:30 la Happy Casa Brindisi, in grande risalita grazie alle ultime 4 vittorie consecutive. All’andata, vittoria dei marchigiani, che hanno ottenuto il 3° successo consecutivo contro questo avversario, il 5° nei 12 precedenti più recenti. Per sopperire all’infortunio di Valerio Mazzola, Pesaro sta cercando sulla piazza un’ala forte e nel mirino pare ci sia Andrew Smith.

A 18:00 tocca alla Dolomiti Energia Trentino ospitare la Germani Brescia, che in campionato è in caduta libera, ma è reduce dalla storica vittoria della Coppa Italia. All’andata ad imporsi sono stati i trentini, che sono anche in netto vantaggio nei 10 precedenti più recenti con 8 successi contro 2.

Il penultimo match del turno è quello che si gioca alle 18:30 tra Pallacanestro Trieste-Nutribullet Treviso che si trovano appaiate a 16 punti, anche se i padroni di casa vengono da due sconfitte, mentre gli ospiti da due successi consecutivi. All’andata, i triestini si sono imposti in trasferta, ottenendo il 6° successo in 7 gare di LBA contro i trevigiani. In questi giorni, Trieste è stata anche al centro di voci di mercato dopo l’addio di Frank Gaines: nel mirino sembra ci sia la guardia Wayne McCullough.

Chiude il programma della giornata l’altra formazione in vetta alla regular season, la Virtus Segafredo Bologna, che affronta la Bertram Tortona, terza forza del campionato che ha solo 2 lunghezze in meno del duo di testa. Nel match di andata giocato a gennaio, i piemontesi si sono imposti per 89-81 dopo aver perso tutti e quattro i precedenti incroci.

