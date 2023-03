Pronostici LBA 21a giornata. Nel fine settimana si gioca il 21° turno del campionato di pallacanestro italiana. Vediamo analisi, precedenti, quote e le sfide in programma per la Serie A di Basket.

Pronostici LBA 21a giornata: le prime partite in programma

Il 21° turno di LBA si apre sabato sera alle 20:30 con Openjobmetis Varese-Carpegna Prosciutto Pesaro, sfida che mette di fronte due squadre appaiate a quota 22 e in lotta per i playoff. Sarà il 3° confronto stagionale tra campionato e Coppa Italia, con Pesaro che è uscita vincitrice da entrambi i match precedenti.

Domenica il programma prosegue alle 16:30 con l’EA7 Emporio Armani Milano, prima con 32 punti, a far visita alla Happy Casa Brindisi, attualmente ottava e reduce da ben 5 successi di fila, a conferma di un ottimo stato di forma.

Alle 17:00 il match di Treviso tra la Nutribullet, undicesima con 16 punti, e la Dolomiti Energia Trentino, che con le ultime 2 vittorie consecutive è salita al 5° posto a quota 22 e vuole difendere la piazza playoff.

Alle 17:30, invece, tocca alla Germani Brescia provare a invertire la rotta ospitando la Pallacanestro Trieste che al momento gli è avanti 4 punti (18 a 14). Nonostante la storica vittoria della Coppa Italia, i lombardi sono crollati al 13° posto dopo ben 7 sconfitte consecutive.

Pronostici LBA 21a giornata: le altre sfide della domenica

La Bertram Tortona, attuale terza forza del campionato con 28 punti, proverà a cancellare la sconfitta di misura rimediata in casa della Virtus ospitando la Tezenis Verona, che deve salvarsi e nell’ultimo turno ha fatto un piccolo passo verso l’obiettivo battendo Reggio Emilia.

Proprio Reggio Emilia, attuale fanalino di coda con 10 punti, ha la possibilità alle 18:30 di giocarsi punti pesanti per la salvezza ospitando la Gevi Napoli, attualmente penultima a quota 14 e reduce da 2 ko consecutivi.

Alle 19:00, invece, la Virtus Bologna, in testa alla classifica a quota 32 ma alle spalle dell’Olimpia Milano per la differenza canestri, fa visita alla Umana Reyer Venezia, che si trova a 18 punti e insegue il sogno playoff dopo aver vinto però solo una volta negli ultimi 5 turni.

Chiuderà la giornata alle 19:30 il match tra Scafati-Sassari, con i sardi lanciatissimi dopo 4 successi di fila, mentre i campani vengono da 3 sconfitte consecutive, 4 negli ultimi 5 turni.

