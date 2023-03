Pronostici LBA 22a giornata. Sabato le prime sfide della nuova giornata del campionato di pallacanestro italiana, ma l’attesa è tutta per domenica al Forum dove andrà in scena il big match al vertice: Olimpia Milano-Virtus Bologna.

Pronostici LBA 22a giornata: le sfide di sabato

Ad aprire la 22a giornata del campionato di basket italiano sono due gare che si giocheranno in contemporanea sabato alle 20:00. La Pallacanestro Trieste ospita l’UnaHotels Reggio Emilia, fanalino di coda con 12 punti, ma reduce dalla vittoria casalinga contro Napoli che ha ridato fiducia all’ambiente. All’andata successo esterno per Trieste, alla sesta affermazione su 8 incroci contro questo avversario.

In contemporanea si disputa Dolomiti Energia Trentino-Bertram Yachts Tortona. Si affrontano l’ottava e la terza forza della regular season con gli ospiti che hanno vinto entrambe le altre due sfide stagionali tra campionato e Coppa Italia. Il bilancio totale è di 5 successi su 6 precedenti per i piemontesi.

Alle 20:30 il programma prosegue con il match di Pesaro tra Carpegna Prosciutto-Germani Brescia. I padroni di casa sono reduci da 3 sconfitte consecutive che mettono a rischio la presenza in top 8, mentre i vincitori della Coppa Italia hanno interrotto una lunga serie di ko nell’ultimo turno battendo Trieste in casa, prima di perdere però in Eurocup. A Pesaro, intanto, si registra il ritorno di Austin Daye. All’andata, vittoria degli umbri, che hanno interrotto una striscia negativa di 3 gare contro Brescia, che a sua volta ha però battuto Pesaro in semifinale di Coppa Italia.

Chiude il programma del sabato il match tra Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese, entrambe appaiate a quota 24 punti. Nel match di andata, vittoria interna per i lombardi, che però avevano perso tutti e 4 i precedenti scontri contro i sardi.

Pronostici LBA 22a giornata: big match Olimpia Milano-Virtus Bologna

Il programma domenicale si apre con il match tra le prime della classe, ovvero Olimpia Milano–Virtus Segafredo Bologna, che si affrontano al Forum di Assago. Entrambe sono reduci da sconfitte in Europa, Milano in casa del Real Madrid, Bologna in casa del Monaco. Si tratterà del 4° (e non sarà l’ultimo) incrocio stagionale tra le due big del basket italiano: la Virtus di Scariolo ha prevalso in Supercoppa a settembre e in Eurolega a novembre, mentre l’Olimpia Milano di Ettore Messina ha vinto a gennaio il match di andata in campionato alla Virtus Segafredo Arena.

Vediamo anche le altre partite della domenica. La Tezenis Verona ospita l’Umana Reyer Venezia in una sfida tra formazioni che non se la passano di certo benissimo in questo periodo. Per centrare la salvezza, gli Scaligeri sono vicinissimi a mettere sotto contratto l’ala Justin Simon, ma non farebbe in tempo a scendere in campo domenica. All’andata, vittoria dei Lagunari nel primo derby del massimo campionato, dopo che i precedenti due disputati in A2 si erano conclusi con un successo per parte.

La Gevi Napoli cerca punti salvezza nel fortino amico contro la Happy Casa Brindisi, che attualmente si trova al 6° posto con 22 punti, ma viene dal ko casalingo contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Nel match di andata, successo casalingo per i pugliesi, che nel computo totale dei precedenti sono in vantaggio per 2-1.

Chiude il turno la sfida Nutribullet Treviso-Givova Scafati. I veneti sono in un buon periodo di forma, con 3 vittorie negli ultimi 4 turni. All’andata, vittoria dei campani, che avevano vinto anche il precedente più recente, in A2, nel 2015, dopo aver perso tutti e 5 gli altri incroci tra seconda e massima serie.

