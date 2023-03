Pronostici LBA 23a giornata. Vediamo le sfide del fine settimana per la nuova giornata del campionato di pallacanestro italiana, la Lega Basket Serie A. Vediamo tutte le partite in programma con analisi, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici LBA 23a giornata: anticipo del sabato

Sabato sera alle 20:0 inizia la 23° giornata del campionato di pallacanestro italiana con l’anticipo Givova Scafati-Pallacanestro Trieste , due formazioni che non stanno proprio attraversando un buon momento di forma. I campani hanno perso le ultime 5 gare, mentre gli ospiti nello stesso parziale hanno vinto una sola volta.

All’andata la prima sfida tra queste due squadre nella massima serie: l’ha vinta Trieste, che aveva vinto anche uno dei due precedenti in A2. Per Scafati l’obiettivo sarà la rivincita, alla quale dovrebbe partecipare anche Martin Krampelj, ala slovena che rappresenta l’ultimo rinforzo della società campana.

Pronostici LBA 23a giornata: gli appuntamenti di Virtus ed Olimpia

La Virtus Segafredo Bologna, capolista con 36 punti, scenderà in campo domenica alle 19:00 tra le mura amiche contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. All’andata 11° successo di fila delle Vu-nere contro i marchigiani, che hanno battuto gli emiliani l’ultima volta a novembre del 2018. Scariolo non potrà contare per l’occasione sicuramente su Isia Cordinier, che non tornerà in campo prima di metà aprile, mentre sono da valutare le condizioni di Milos Teodosic e Alessandro Pajola.

In contemporanea, derby lombardo tra Germani Brescia-EA7 Emporio Armani Milano, con i padroni di casa che hanno perso il match d’andata, ma proprio contro Milano hanno ottenuto la prima vittoria delle Final Eight di Coppa Italia, poi vinta a sorpresa. In campionato, il bilancio degli ultimi 10 precedenti è in perfetta parità con 5 successi per parte.

Pronostici LBA 23a giornata: le altre partite in programma

Domenica il programma prosegue con Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli che vede i padroni di casa partire con i favori del pronostico, nonostante i 2 ko consecutivi recenti che hanno complicato la lotta per un posto nei playoff. All’andata, vittoria dei partenopei tra le mura amiche, dopo che avevano perso entrambi i precedenti contro i trentini).

Alle 18:00 l’Umana Reyer Venezia ospita il fanalino di coda UnaHotels Reggio Emilia, che però viene da due vittorie consecutive. I lagunari scenderanno in campo per coltivare le ultime speranze di playoff, mentre gli emiliani sognano ancora la salvezza. All’andata, nona vittoria di fila per Venezia contro questo avversario: per trovare l’ultimo successo di Reggio Emilia bisogna tornare al dicembre del 2018. Ancora assente l’ultimo arrivato alla Unahotels, ovvero Marcus Lee, il cui rientro è previsto il 2 aprile contro Scafati.

Alle 18:30 si gioca Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso, entrambe formazioni che hanno vinto 4 volte nei 5 turni più recenti. All’andata, successo di Treviso, il secondo consecutivo in questo incrocio, dopo aver perso tutti e 4 i precedenti. In totale, il bilancio tra le due compagini è in perfetto equilibrio (4-4).

Sfida d’alta quota alle 19:30 tra Banco di Sardegna Sassari-Bertram Yachts Tortona, che occupano rispettivamente il 4° e il 3° posto in graduatoria. Si tratta di un incrocio che ha presedenti solo nella storia recente del massimo torneo di basket: 4 le sfide totali, con 2 successi per parte considerata anche la Supercoppa.

Chiude il programma il match di Varese tra Openjobmetis-Tezenis Verona. Sono solo 3 i precedenti tra queste due squadre e tutti vinti dai lombardi, incluso quello del girone d’andata.

