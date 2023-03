Pronostici Basket LBA 24a giornata. Vediamo il fine settimana che ci attende per il campionato di Serie A di pallacanestro italiana. Abbiamo analizzato tutte le sfide con consigli, quote e statistiche.

Pronostici Basket LBA 24a giornata: gli impegni di Virtus ed Olimpia

La capolista Virtus Bologna fa visita alla Pallacanestro Trieste che sta attraversando un periodo di crisi certificato dalle ultime 3 sconfitte consecutive. Solo vittorie delle Vu-nere negli ultimi 8 precedenti di Serie A tra queste due formazioni.

Cerca il riscatto dopo due sconfitte in campionato l’EA7 Emporio Armani Milano, seconda in classifica con 34 punti, che ospita un’Umana Reyer Venezia rilanciata in chiave playoff dalle ultime due vittorie consecutive. All’andata, vittoria dei lagunari, che avevano perso i 5 precedenti scontri e hanno ottenuto solo 2 successi nei 10 incontri più recenti contro le Scarpette Rosse.

Pronostici Basket LBA 24a giornata: le altre sfide in programma

Sfida salvezza tra Gevi Napoli-Germani Brescia ad aprire la 24° giornata del massimo campionato di basket. Sarà il 6° confronto tra queste due compagini, il cui bilancio al momento pende nettamente dalla parte dei lombardi con 4 successi (incluso quello dell’andata) contro uno.

Domenica il programma propone innanzitutto il match d’alta quota tra Bertram Yachts Tortona-Happy Casa Brindisi. I padroni di casa vengono dal ko rimediato a Sassari mentre i pugliesi hanno perso solo 1 delle ultime 5. All’andata, successo casalingo di Brindisi, in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

La Tezenis Verona cerca punti salvezza in casa contro il Banco di Sardegna Sassari, che non perde da 7 partite di fila. Servirà un’impresa alla formazione scaligera, che ha perso anche nettamente la gara d’andata.

UnaHotels Reggio Emilia-Givova Scafati è un vero e proprio spareggio, considerato che si affrontano due tra le formazioni più accreditate per la retrocessione. All’andata, nel primo e unico precedente di LBA, vittoria di Scafati, che è anche avanti per 4-2 nei precedenti di A2.

La Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Dolomiti Energia Trentino per uno scontro importantissimo in chiave playoff. All’andata, Trento si è imposta nel palazzetto amico, ottenendo il 10° successo negli ultimi 12 precedenti ufficiali contro questo avversario.

Chiude il programma Nutribullet Treviso-Openjobmetis Varese, che nelle ultime cinque giornate hanno vinto entrambe 3 volte. Ai padroni di casa serve una vittoria per coltivare le restanti speranze di playoff, mentre gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione di comodo. All’andata, vittoria dei lombardi che hanno ottenuto il 10° successo negli ultimi 14 precedenti contro i veneti.

Programma completo e quote Basket Serie A

Basket Napoli-Brescia (01.04. 20:30)

Tortona-Brindisi (02.04. 16:00)

Verona-Sassari (02.04. 17:00)

Reggiana-Scafati (02.04. 17:30)

Trieste-Virtus Bologna (02.04. 18:00)

Olimpia Milano-Venezia (02.04. 18:30)

Pesaro-Trento (02.04. 19:00)

Treviso-Varese (02.04. 19:30)

