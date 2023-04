Pronostici Basket LBA 29a giornata. Siamo alla penultima giornata della regular season per il campionato di pallacanestro italiana. Vediamo analisi, programma completo, le migliori quote e i consigli per le scommesse sulla Lega Basket Serie A in campo il 29 e 30 aprile.

Pronostici Basket LBA 29a giornata: analisi delle partite

Virtus Bologna e Olimpia Milano sono separate da soli due punti, con le Vu Nere che dovranno cercare di fare bottino pieno, visto che i lombardi sono in vantaggio nella differenza canestri, per cui in caso di parità sarebbero avanti i giocatori dell’Olimpia. Domenica Bologna fa visita a Treviso, mentre Milano è attesa da una trasferta insidiosa in casa della terza forza in classifica, la Bertram Tortona (che però non ha mai battuto l’Olimpia nei 4 precedenti) reduce dalla sconfitta di Napoli.

Per i playoff certe della partecipazione Tortona, Venezia e Sassari. C’è ancora da lottare per Trento, Brindisi, Pesaro e Brescia che si giocano gli altri tre posti disponibili. Trento riceverà Venezia, che viene da 7 vittorie consecutive, Pesaro farà visita alla GeVi Napoli nell’anticipo del sabato, mentre Brescia-Brindisi si sfideranno al PalaLeonessa, con i pugliesi che con una vittoria si garantirebbero l’accesso alla seconda fase.

In zona retrocessione Varese, penalizzata (ma le sono stati scontati 5 punti per 11 totali), ora si trova in 12a posizione, che vorrebbe dire al momento salvezza. In questo modo l’ultima in classifica è tornata ad essere Verona con 18 punti, dietro a Napoli, Reggio Emilia e Trieste con 20 e Varese appunto a 21: dunque in coda situazione ancora molto ingarbugliata per i due posti in Lega Due.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket LBA 29a giornata: programma completo, classifica e quote

SABATO 29 APRILE

Gevi Napoli – Carpegna Prosciutto Pesaro (Ore 19:00)

DOMENICA 30 APRILE

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia (Ore 17:30)

Germani Brescia – Happy Casa Brindisi (Ore 17:30)

Bertram Yachts Tortona – EA7 Emporio Armani Milano (Ore 17:30)

Nutribullet Treviso – Virtus Segafredo Bologna (Ore 17:30)

Pallacanestro Trieste – Tezenis Verona (Ore 17:30)

Openjobmetis Varese – Givova Scafati (Ore 17:30)

CLASSIFICA

1 Virtus Segafredo Bologna 44 22/6*

2 EA7 Emporio Armani Milano 42 21/7*

3 Bertram Yachts Derthona Tortona 36 18/10*

4 Umana Reyer Venezia 32 16/12*

5 Banco di Sardegna Sassari 32 16/12*

6 Dolomiti Energia Trentino 28 14/14

7 Happy Casa Brindisi 28 14/14

8 Carpegna Prosciutto Pesaro 26 13/15

9 Germani Brescia 26 13/15

10 Givova Scafati 22 11/17

11 NutriBullet Treviso Basket 22 11/17

12 Openjobmetis Varese 21 16/12**

13 Pallacanestro Trieste 20 10/18

14 UNAHOTELS Reggio Emilia 20 10/18

15 GeVi Napoli Basket 20 10/18

16 Tezenis Verona 18 9/19

* qualificata ai playoff – **penalizzata di 11 punti

Seguici anche su TELEGRAM ed INSTAGRAM e nel nuovo sito BETTING MANIAC

I nostri trend statistici sono presi dal nuovo sito di BETTING MANIAC dove trovi modelli statistici applicati alle scommesse, i migliori pronostici e tanti contenuti didattici per migliorare le tue conoscenze nel mondo delle scommesse.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.