Pronostici Basket LBA 30a giornata. Ultimo turno del campionato di pallacanestro italiano di Serie A, si chiude la regular season con gli ultimi verdetti per la salvezza ma anche per il piazzamento in top-8 che vale i playoffs.

Pronostici Basket LBA 30a giornata: le sfide

L’ultimo turno della Serie A di basket si giocherà tutto domenica 7 maggio in contemporanea alle ore 18:00, con diverse sfide decisive per emettere gli ultimi verdetti, come Pesaro-Tortona vengono entrambe da 4 sconfitte negli ultimi 5 turni: all’andata vittoria dei piemontesi, che nel computo dei precedenti si sono così portati in vantaggio per 2-1.

Scafati non può regalare nulla a Brescia, perché rischia la retrocessione dopo aver perso 2 volte negli ultimi 3 turni. All’andata l’unico precedente in Serie A tra le due compagini, vinto dai lombardi all’overtime.

Verona, già retrocessa in A2, ospita Napoli che arriva all’appuntamento lanciata da due successi consecutivi. I campani devono vincere per salvarsi, anche se all’andata hanno perso in casa contro i veneti.

Olimpia Milano e Virtus Bologna si giocano a distanza il primato. L’Olimpia, che ha agguantato gli emiliani in testa alla classifica, ospita Sassari contro cui ha sempre vinto nei 4 scontri più recenti, prevalendo 8 volte negli ultimi 10 precedenti. Le Vu-nere, invece, se la vedranno in casa con Varese che, dopo la penalizzazione di 11 punti, ha fatto un mezzo miracolo a salvarsi. Solo vittorie della Virtus negli ultimi 8 precedenti, con Varese che ha strappato solo 2 successi negli 11 incroci ufficiali più recenti contro i bolognesi.

Brindisi affronta Trieste dopo la matematica qualificazione ai playoff, mentre gli ospiti devono salvarsi dopo aver sancito la retrocessione di Verona nell’ultimo turno. L’ultima affermazione dei triestini contro questo avversario risale al settembre 2021, unico successo in 12 scontri ufficiali.

Il derby veneto tra Venezia-Treviso non conta praticamente nulla per gli ospiti, ormai salvi ma impossibilitati a raggiungere i playoff. All’andata, 5° successo dei trevigiani contro i lagunari.

Infine Reggio Emilia-Trento. Gli ospiti potrebbero essere appagati dopo aver centrato i playoff, mentre gli emiliani sono penultimi e possono solo vincere per sperare di salvarsi, dopo aver rimediato 3 sconfitte negli ultimi 3 turni. All’andata, vittoria della Reggiana.

Pronostici Basket LBA 30a giornata: programma completo e classifica

Brindisi-Trieste (07.05. 18:00)

Olimpia Milano-Sassari (07.05. 18:00 )

Pesaro-Tortona (07.05. 18:00 )

Reggiana-Trento (07.05. 18:00)

Scafati-Brescia (07.05. 18:00)

Venezia-Treviso (07.05. 18:00)

Verona-Basket Napoli (07.05. 18:00)

Virtus Bologna-Varese (07.05. 18:00)

CLASSIFICA

1 EA7 Emporio Armani Milano 44 22/7*

2 Virtus Segafredo Bologna 44 22/7*

3 Bertram Yachts Derthona Tortona 36 18/11*

4 Banco di Sardegna Sassari 34 17/12*

5 Umana Reyer Venezia 32 16/13*

6 Dolomiti Energia Trentino 30 15/14*

7 Germani Brescia 28 14/15

8 Happy Casa Brindisi 28 14/15*

9 Carpegna Prosciutto Pesaro 26 13/16

10 NutriBullet Treviso Basket 24 12/17

11 Openjobmetis Varese 23 17/12**

12 Pallacanestro Trieste 22 11/19

13 Givova Scafati 22 11/18

14 GeVi Napoli Basket 22 11/18

15 UNAHOTELS Reggio Emilia 20 10/18

16 Tezenis Verona 18 9/20***

* qualificata ai playoff – **penalizzata di 11 punti ***retrocessa

