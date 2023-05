Pronostici Basket LBA 2023 Quarti di finale. Sono rimaste in 8 a giocarsi il titolo del campionato di Serie A di basket maschile 2022-2023. La post-season inizia da sabato 13 maggio con i quarti di finale. Vediamo accoppiamenti, programma completo, le migliori quote e i consigli per le scommesse sulla pallacanestro italiana.

Pronostici Basket LBA 2023 Quarti di finale: gli accoppiamenti

L’Olimpia Milano, prima al termine della regular season, dovrà vedersela con la Carpegna Pesaro (ottava nella stagione regolare), in un duello che ha già scritto pagine importanti nella storia di questo sport, recente e passata. Conclusa l’esperienza in Eurolega, le Scarpette rosse hanno chiuso la prima parte di stagione con 5 vittorie di fila, mentre gli ospiti nello stesso parziale hanno ottenuto solo due successi. Nei due precedenti disputati in stagione, doppio successo di Milano.

Venezia-Sassari è invece il remake della finale scudetto del 2018-2019, in cui hanno avuto la meglio i lagunari, quarta forza della regular season appena conclusa. I sardi, invece, si sono piazzati esattamente alle loro spalle, ragion per cui sulla carta questo confronto si preannuncia acceso ed equilibrato. I due scontri già disputati in stagione hanno visto i due club vincere i rispettivi incontri in casa, un’alternanza che si mantiene sostanzialmente inalterata negli ultimi 10 precedenti, con 5 vittorie per parte.

La Bertram Yachts Tortona, terza forza della regular season, se la vedrà con la Dolomiti Energia Trentino, che ha chiuso la classifica della stagione regolare al 6° posto. Tre precedenti in stagione, tra campionato e Coppa Italia, sono stati appannaggio tutti dei piemontesi, che dal settembre 2021 ad oggi hanno vinto 6 volte su 7 contro i trentini.

Chiude il programma il confronto tra la Virtus Bologna, seconda in regular season, e la Happy Casa Brindisi (settima). Due stagioni fa le due compagini si sono trovate di fronte nella semifinale scudetto, ma stavolta non sembra che i pugliesi abbiano le forze per impensierire le Vu-nere, che sono naturalmente, insieme a Milano, le candidate alla vittoria del titolo. Ad incoraggiare Brindisi la vittoria dell’ultimo precedente, avvenuta a gennaio (78-77) in un momento delicato per gli emiliani, impegnati in tanti match ravvicinati tra Italia ed Europa. Prima di quel successo, considerando campionato e Coppa Italia, 7 successi di fila della Virtus.

Pronostici Basket LBA 2023 Quarti di finale: programma completo

QUARTI DI FINALE

EA7 Emporio Armani Milano (1)-Carpegna Prosciutto Pesaro (8)

Umana Reyer Venezia (4)-Banco di Sardegna Sassari (5)

Bertram Yachts Tortona (3)-Dolomiti Energia Trentino (6)

Virtus Segafredo Bologna (2)-Happy Casa Brindisi (7)

GARA-1

Sabato 13 maggio

Ore 18:00 EA7 Emporio Armani Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 19:30 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi

Domenica 14 maggio

Ore 18:00 Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino

GARA-2

Lunedì 15 maggio

Ore 20:00 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi

Ore 21:00 EA7 Emporio Armani Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro

Martedì 16 maggio

Ore 19:00 Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino

GARA-3

Giovedì 18 maggio

Ore 20:00 Carpegna Prosciutto Pesaro-EA7 Emporio Armani Milano

Ore 19:30 Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia

Venerdì 19 maggio

Ore 21:00 Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna

Ore 20:00 Dolomiti Energia Trentino-Bertram Yachts Derthona Tortona

Programma eventuali gara 4 e 5 da definire.

