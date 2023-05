Pronostici Basket LBA 2023 Semifinali. I playoffs del campionato di pallacanestro italiana di Serie A arriva alle semifinali che iniziano il 27 maggio e vedono affrontarsi Olimpia Milano-Sassari e Virtus Bologna-Tortona.

Pronostici Basket LBA 2023 Semifinali: Olimpia Milano-Sassari

L’Olimpia sbanca il campo di Pesaro, chiude la serie sul 3-1 e stacca il biglietto per la semifinale dove incontrerà, come lo scorso anno, la Dinamo Sassari. La difesa e il tiro da 3 di Milano fanno la differenza; Shields è l’Mvp con 24 punti realizzati, seguito da Melli con 14 e Napier con 13.

Sassari batte Venezia nonostante i veneti avessero dalla loro il fattore campo. I sardi vincono la serie grazie anche a un secondo quarto concluso con un parziale di 21-8 grazie alla fisicità di Diop e le triple di Treier. Nelle fila di Sassari il top scorer è Kruslin con 22 punti.

Nei 2 scontri stagionali doppio successo dell’Olimpia che ha superato con 29 punti di scarto Sassari all’andata in trasferta e di 12 il ritorno a Milano. In 5 partite ufficiali i sardi non hanno mai battuto i meneghini.

Pronostici Basket LBA 2023 Semifinali: Virtus Bologna-Tortona

La Bertram Tortona strappa il pass per le semifinali superando in gara-4 Trento al fotofinish e in una serie davvero combattuta. Lo scarto maggiore nelle quattro partite è stato di tre punti, tutte le altre finite tra uno e due punti di scarto.

Più agevole il percorso della Virtus Bologna che ha battuto 3-0 Brindisi e si presenta favorita per il passaggio in finale. I bolognesi hanno vinto gli ultimi 2 precedenti contro Tortona, entrambi in casa (campionato e coppa), dopo che avevano perso l’andata in trasferta. In queste 3 partite l’attacco delle V-Nere hanno segnato 87.3 punti di media.

Quote antepost Serie A Basket

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale del campionato di Serie A.

