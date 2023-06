Pronostici Basket LBA 2023 Finale. Siamo arrivati all’epilogo della stagione di pallacanestro italiana con la Lega Serie A che si chiude con la finalissima che tutti prevedevano e aspettavano con impegnate le due big Olimpia Milano-Virtus Bologna in campo dal 9 giugno dal Forum.

I risultati delle semifinali e i precedenti Olimpia-Virtus

L’Olimpia Milano vola in finale scudetto, dopo aver dominato e battuto a domicilio in gara-3 Sassari con il risultato di 93-61 in una partita in cui le scarpette rosse toccano anche il +32 in casa dei sardi, con un ottimo Voigtmann e un Melli inarrestabile a rimbalzo.

Come l’Olimpia, anche la Virtus Bologna chiude la semifinale sul 3-0 battendo a domicilio 89-82 in gara-3 Tortona. Gli uomini di Scariolo, dopo un primo tempo equilibrato, cambiano passo alla ripresa, trascinati da un indemoniato Hackett (MVP del match con 22 punti finali). La squadra di Ramondino a questo punto non ha più la forza di rimanere in partita.

Precedenti. Questa è stata anche la finale delle ultime 2 edizioni del campionato di pallacanestro italiana. Nel primo scontro la Virtus vinse con uno sweep mentre i meneghini si presero la rivincita lo scorso anno, quindi l’Olimpia è campione in carica. In questa stagione le squadre si sono sfidate 4 volte, due in campionato e due in Eurolega, con bilancio dalla parte dei bolognesi con 3 vittorie su 4, compresa la più recente in Europa per 89-84. In queste 4 partite abbiamo assistito ad una media di 152,5 punti totali. Le due partite al Forum sono state da Under mentre quelle nel capoluogo emiliano sono state partite più ad alto punteggio, da Over.

Pronostici Basket LBA 2023 Finale: programma Olimpia Milano-Virtus Bologna

La finale della Lega Basket Serie A inizia il 9 giugno e continuerà fino al 16 di giugno con gara 4. Ci sarà poi da capire se, come prevedibile, ci saranno da giocare altre partite, in una serie al meglio dei 7 match che potrebbe anche arrivare fino all’ultimo atto con gara 7 decisiva. La serie inizia a Milano con l’Olimpia che dalla sua ha il fattore campo, in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare.

09-06-2023 (ore 20:30): GARA 1 Olimpia Milano-Virtus Bologna

11-06-2023 (ore 18:00): GARA 2 Olimpia Milano-Virtus Bologna

14-06-2023 (ore 20:30): GARA 3 Virtus Bologna-Olimpia Milano

16-06-2023 (ore 20:30): GARA 4 Virtus Bologna-Olimpia Milano

Pronostici Basket LBA 2023 Finale: tutte le quote sulla Serie A di pallacanestro

Vediamo la comparazione delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Lega Basket Serie A nel mercato italiano. Olimpia leggermente favorita sulla Virtus. A seguire altre quote per questa attesa finale al via dal 9 giugno.

