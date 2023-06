Gara 3 Virtus Bologna-Olimpia Milano. Dopo le prime 2 partite giocate al Forum, la finale della Serie A della pallacanestro italiana si sposta a Bologna, con la Virtus favorita e chiamata a vincere dopo le prime 2 sconfitte nel capoluogo lombardo.

Gara 3 Virtus Bologna-Olimpia Milano: padroni di casa favoriti

Due vittorie su due per l’Armani Milano, che si presenta alla vigilia di gara 3 della finale scudetto Serie A Basket 2023 con un importante vantaggio contro la Virtus. La situazione potrebbe però cambiare mercoledì 14 giugno alle 20:30, quando la serie si sposterà a Bologna e il fattore casa consegna alla squadra di Scariolo un vantaggio nei pronostici, almeno nel prossimo incontro.

Le quote danno la Virtus Bologna favorita nel testa a testa @1,61, contro il terzo successo per Shavon Shields e compagni a quota @2,27. Una situazione che lascia pensare alla possibile riapertura della serie, anche se Milano alla lunga dovrebbe imporsi: le quote antepost infatti danno l’Olimpia sempre più favorita per lo scudetto, al punto che la conferma dei campioni d’Italia vale solo @1,15 volte la posta scommessa, mentre la rimonta di Bologna è proposta @5,00.

Vista la situazione l’ipotesi più probabile è che la serie si chiuda con il risultato di 4-1 per Milano, opzione a quota @3,00, ma non è escluso il 4-0 @5,00 volte la posta. Una possibile rimonta per Bologna sarebbe il 3-4, ma si sale a quota @6,00.

Comparazione migliori quote Virtus-Olimpia

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per gara 3 di Virtus Bologna-Olimpia Milano.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.