Pronostici Virtus-Bologna-Olimpia Milano Gara 4. Si torna in campo alla Segafredo Arena venerdì sera, con la Virtus che si è sbloccata ed è favorita per portare in parità la serie prima di tornare al Forum.

Risultati Gara 3 Virtus Bologna-Olimpia Milano

Dopo le due vittorie di Milano al Forum di Assago, la Virtus Bologna vince gara-3 69-61 alla Segafredo Arena facendo valere il fattore campo. Dopo un buon avvio di Milano, nel 2° quarto Bologna prende il largo guidata da Teodosic e Belinelli e sempre Teodosic è protagonista di un nuovo allungo dei padroni di casa ad inizio ripresa.

La differenza per le V-Nere la fa la difesa, anche nell’ultimo quarto. Di nuovo Teodosic e Hackett, rientrati in campo, si caricano la squadra sulle spalle: il +12 firmato da Mickey a due minuti dalla fine per il 65-53 chiude virtualmente il match. Con molte seconde linee sul parquet, la partita finisce 69-61.

Il tabellino di Virtus Bologna-Olimpia Milano 69-61

Virtus Bologna: Cordinier 3, Mannion n.e, Belinelli 10, Pajola 6, Jaiteh 4, Shengelia 4, Hackett 13, Mickey 10, Camara 1, Ojeleye 6, Teodosic 12, Abass. All: Scariolo

Olimpia Milano: Tonut, Melli 9, Baron 15, Napier 7, Ricci 5, Biligha 2, Hall 6, Baldasso 6, Shields 8, Hines, Datome 1, Voigtmann 2. All: Messina

Pronostici Virtus-Bologna-Olimpia Milano Gara 4: lo stato di forma delle squadre

Alla Segafredo Arena, Bologna dovrà confermare i pronostici che la danno favorita a quota @1,58, contro la vittoria della squadra di Ettore Messina @2,33 volte la posta. Gara 4 potrebbe quindi riaprire i giochi e si sapeva che sarebbe stata una serie in equilibrio, anche se i campioni d’Italia sono ancora favoriti per la vittoria del campionato. La lavagna antepost in effetti mette in luce una discreta distanza tra le due contendenti, con Milano che si gioca vincente della finale scudetto a quota @1,33, con la Virtus che deve ancora conquistare la fiducia dei bookmaker e con il titolo proposto @3,20.

In ogni caso il duello potrebbe arrivare sino a gara 7, visto che il risultato esatto più probabile della serie è il 4-3 per l’Armani Milano @3,75, contro il 3-4 per Belinelli e compagni @5,50.

Pronostici Virtus-Bologna-Olimpia Milano Gara 4: comparazione quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per quanto riguarda gara 4.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.