Pronostici Virtus Bologna-Olimpia Milano Gara 5. Dopo le due partite alla Segafredo Arena le V-Nere hanno riportato la serie finale della pallacanestro italiana in parità ma ora si torna a Milano e il fattore campo potrebbe essere ancora determinante.

Pronostici Virtus Bologna-Olimpia Milano Gara 5: risultati dell’ultima partita

Il fattore campo è ancora una volta decisivo nella finale scudetto della Serie A di basket: la Virtus Bologna vince gara-4 contro l’Olimpia davanti al proprio pubblico con il risultato di 93-89, al termine di due supplementari, dopo essere stata rimontata dal +17 nell’ultimo quarto. Mattatori della serata Mickey (18 punti) e Belinelli (18). Nelle fila di Milano, grande prestazione di Shields, che realizza 26 punti.

Il tabellino di Virtus Bologna-Olimpia Milano 93-89

Virtus Bologna: Cordinier 8, Mannion n.e, Belinelli 18, Pajola 5, Jaiteh 7, Shengelia 9, Hackett 9, Mickey 18, Camara n.e, Ojeleye 9, Teodosic 10, Abass. Coach Scariolo

Olimpia Milano: Tonut, Melli 12, Baron 6, Napier 16, Ricci 5, Biligha 2, Hall 4, Baldasso, Shields 26, Hines 2, Datome 8, Voigtmann 8. Coach Messina

Pronostici Virtus Bologna-Olimpia Milano Gara 5: analisi del match di lunedì

Gara 5 di questa sera al Forum spezzerà di nuovo l’equilibrio e i pronostici danno l’Olimpia Milano in netto vantaggio.Le quote sul testa a testa di Gara 5 infatti propongono l’Armani Milano vincente a quota @1,46, mentre il successo di Bologna è in lavagna alla quota nettamente più alta di @2,65.

La vincente del confronto avrà il primo match point Scudetto per poter chiudere i giochi in Gara 6 e anche sulle quote antepost Milano è proposta campione d’Italia @1,50, contro la quota di @2,50 per la Virtus Bologna.

È il tempo per i rispettivi leader delle due squadre di trascinare i compagni: Shavon Shields e Shabazz Napier sono in lizza per il titolo di miglior marcatore di Gara 5, entrambi a quota @3,75, ma Marco Belinelli farà di tutto per rubare la scena ai due cestiti dell’Olimpia e si gioca @5,00.

