Pronostici Virtus-Bologna-Olimpia Milano Gara 6. Mercoledì 21 giugno si torna alla Segafredo Arena per il primo match point a favore dell’Armani, anche se il fattore campo spinge la Virtus favorita per forzare gara 7.

Pronostici Virtus-Bologna-Olimpia Milano Gara 6: risultati gara 5

Nella gara-5 della finale scudetto della Serie A di basket prevale l’Olimpia Milano, che sfrutta la spinta del Forum: la squadra di Ettore Messina vinc e si porta sul punteggio di 3-2 nella serie, facendo valere ancora una volta il fattore campo.

Vince 79-72 l’Olimpia Milano, che ora avrà il primo match point in trasferta nella serata di mercoledì. Mvp del match Shavon Shields con 22 punti, mentre alla Virtus non basta un ottimo Belinelli (17) anche perché Teodosic gioca in assoluto una delle peggiori partite da quando è a Bologna, e anche Shengelia è ampiamente insufficiente.

Il tabellino di Olimpia Milano-Virtus Bologna 79-72

Olimpia Milano: Tonut n.e, Melli 13 (12 reb), Baron 12, Napier 12 (5 ast), Ricci, Biligha 4, Hall 2, Baldasso, Shields 22, Hines 3, Datome 3, Voigtmann 8 (6 reb, 5 ast). Coach Messina.

Virtus Bologna: Cordinier 14, Mannion n.e, Belinelli 17, Pajola 7, Jaiteh 9, Shengelia 2, Hackett 12, Mickey 6, Camara n.e, Ojeleye 5, Teodosic, Abass. Coach Scariolo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Virtus-Bologna-Olimpia Milano Gara 6: fattore campo ancora dominante?

La serie della finale scudetto di Serie A1 di basket si prepara alla gara-6: si torna alla Segafredo Arena. Per i meneghini, quindi, arriva il primo match point per quello che sarebbe il trentesimo scudetto, ma in quota sono le Vu Nere le favorite per pareggiare nuovamente la serie; con il successo degli uomini di coach Scariolo @1,56, mentre si sale @2,32 per il successo esterno dell’EA7, solo sfiorato in gara-4, terminata all’overtime.

Tra gli altri mercati, ci si aspetta ancora una partita con un punteggio mediamente alto, con l’Over 153,5 @1,76.

Comparazione quote e free pick Virtus-Olimpia

Comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per gara 6 della serie finale scudetto della LBA, la Serie A della pallacanestro italiana.

Noi siamo abbastanza in linea con i bookmakers. Bologna se l’è comunque giocata in gara 5 nonostante un Teodosic che peggio di così non può fare. Inoltre il fattore campo finora è sempre stato determinante, nonostante l’Olimpia abbia sfiorato il successo in gara 4. Noi rimaniamo convinti già da prima di gara 1 che questa serie si sarebbe potuta concludere alla bella di gara 7 al Forum, quindi pensiamo che la Virtus vincerà forzando questa sfida.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.