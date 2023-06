Pronostici Olimpia Milano-Virtus-Bologna gara 7. Come avevamo anticipato e pronosticato, la Virtus Bologna vince gara 6 rispettando ancora una volta il fattore campo, forzando gara 7, la bella che però l’Olimpia Milano giocherà in casa venerdì sera, con la squadra di coach Ettore Messina favorita.

Risultati Gara 6 Finale Basket LBA

La Virtus Bologna domina gara-6 alla Segafredo Arena vincendo con 19 punti di vantaggio sull’Olimpia Milano: il finale è 85-66. La legge del fattore campo vale quindi anche in questa sesta sfida e le Vu Nere riescono così a cancellare il primo match point per la squadra di Ettore Messina. Nelle fila di Bologna, sugli scudi Hackett, ancora determinante con 13 punti e 7 assist, bene anche Cordinier (13) e Belinelli (4 su 6 da tre).

Lo scudetto si deciderà quindi in gara-7 in programma venerdì 23 giugno al Forum di Assago ed è la quarta volta nelle ultime nove edizioni che il campionato viene deciso all’ultimo match. Non era mai successo, però, tra Milano e Bologna (4-0 per la Virtus nel 2021, 4-2 per l’Olimpia nel 2022) ed è la prima volta assoluta per le Vu Nere, che non sono mai andate a gara-7 dall’introduzione della formula nel 2008.

Il tabellino di Olimpia Milano-Virtus Bologna 85-66

Virtus Bologna: Cordinier 13, Mannion n.e, Belinelli 12, Pajola 4, Jaiteh 11 (7 reb), Shengelia 10, Hackett 13 (7 ast), Mickey 4, Camara, Ojeleye , Teodosic 4, Abass 4. Coach Scariolo.

Olimpia Milano: Tonut 4, Melli 11 (6 reb), Baron 9, Napier 5, Ricci, Biligha 2, Hall 4, Baldasso, Shields 7, Hines 4, Datome 9, Voigtmann 11. Coach Messina.

Pronostici Olimpia Milano-Virtus-Bologna gara 7: Lo stato di forma delle squadre

Per l’ultima gara della stagione di pallacanestro italiana di Serie A si torna nuovamente al Forum di Assago, dove i betting analyst concordano nell’assegnare la quota di @1,48 alla vittoria degli uomini di coach Messina, alla caccia della terza stella. Lontano il colpo esterno di Daniel Hackett e compagni, per il quale si oscilla tra intorno @2.60 nonostante le Vu Nere siano già riuscite a espugnare il Forum in stagione, nel confronto di marzo nella Regular Season (ma mai in questa serie finale dove il fattore campo è sempre stato determinante).

Infine, per il punteggio totale della partita, l’Over 152,5 si gioca @1,77. Nelle prime 6 partite di questa serie si sono registrati 157.1 punti totali di media, un dato che sale a 160.0 punti nelle 3 partite giocate al Mediolanum Forum.

Pronostici Olimpia Milano-Virtus-Bologna gara 7: Comparazione quote e scommesse

Comparazioni delle migliori scommesse sui testa a testa del mercato italiano per la determinante gara 7 che assegnerà lo scudetto del campionato di basket italiano.

Abbiamo già accennato ai 160 punti di media nelle prime 3 partite di questa serie giocate a Milano. Consigliamo OVER 152.5 @1.77 come free pick finale di questa stagione di pallacanestro italiana.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.