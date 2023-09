Anteprima Basket LBA 2023-24, abbiamo analizzato i cambiamenti delle varie squadre con le favorite e le possibili outsiders. Si prospetta un altro testa a testa tra i campioni in carica dell’Olimpia Milano e la Virtus Bologna che ha vinto il primo trofeo stagionale con l’effetto Luca Banchi al posto di Scariolo. Brescia e Tortona possibili outsiders, come andranno Venezia, Sassari, Brindisi e Varese?

Anteprima Basket LBA 2023-24: le favorite Olimpia e Virtus

Attesa la consueta sfida a distanza tra Olimpia Milano e Virtus Bologna per la Lega Basket Serie A, stagione 2023-24 della Serie A di pallacanestro italiana. Entrambe le squadre hanno apportato dei cambiamenti durante gli ultimi mesi. Il grande colpo del mercato estivo è stato senza dubbio quello messo a segno dall’Olimpia Milano con Nikola Mirotic. La formazione di Ettore Messina ha acquisito uno dei migliori giocatori d’Europa per dare l’assalto non solo al terzo Scudetto consecutivo, ma soprattutto all’Eurolega, con l’obiettivo di tornare a giocare la Final Four.

La Virtus Bologna non è stata certamente a guardare, anche se le ultime settimane in casa Bologna hanno visto un grandissimo cambiamento, con l’esonero di Sergio Scariolo e l’arrivo in panchina di Luca Banchi. Dopo un Mondiale strepitoso con la Lettonia, il tecnico toscano ha già iniziato al meglio la sua avventura con le V nere, conquistando già il primo titolo a disposizione. Non ci sarà più Milos Teodosic, ma Jaleen Smith offre comunque tanta esperienza e solidità nel reparto piccoli. Un altro colpo importante è stato quello di Ognjen Dobric. Sotto canestro si punta sulla definitiva consacrazione di Jordan Mickey, ma possono dare un contributo significati anche due nuovi arrivati come il veterano Bryant Dunston e Devontae Cacok.

Anteprima Basket LBA 2023-24: possibili outsiders

La Germani Brescia vuole tornare a vivere una stagione da protagonista con un roster molto simile a quello dell’anno scorso, ma con tre aggiunge che alzano notevolmente il livello: Semaj Christon, Jason Burnell e Miro Bilan.

La Bertram Tortona vivrà anche la sua prima avventura in campo europeo, un aspetto inedito da valutare e che potrebbe incidere sul campionato col doppio impegno. La squadra è cambiata molto rispetto al nucleo storico che ha fatto benissimo in questi anni. In cabina di regina si è puntato su Chris Dowe e su Tommaso Baldasso. Colpi di esperienza sicuramente quelli di Kyle Weems e Arturs Strautins, oltre ad Andrea Zerini.

La Reyer Venezia è un’altra delle formazioni che hanno ambizioni da Top-5, anche se la società veneta è ancora alle prese con il clamoroso caso che riguarda Bruno Caboclo, con il centro brasiliano (ventesima chiamata del Draft NBA 2014) che era stato presentato come il grande colpo e che invece ora non vuole più far parte del progetto Reyer.

Nuova Dinamo Sassari. I sardi hanno cambiato molto tra i play con l’arrivo di Stanley Whittaker e Alessandro Cappelletti, oltre a Vasilis Charalampopoulos. Tante novità anche per la Happy Casa Brindisi. Per i pugliesi fari puntati soprattutto su Jamel Morris e Wendell Mitchell.

Clamoroso il colpo della Pallacanestro Varese, che ha preso Willie Cauley-Stein, che ha un importante passato in NBA con numerose squadre. I lombardi vogliono ambire ai playoff. Un traguardo al quale potrebbe puntare una Givova Scafati decisamente pimpante sul mercato, visti i colpi Gerald Robinson, Jaizec Lottie e Jack Nunge, oltre ad aver riportato nella massima serie Alessandro Gentile.

Anteprima Basket LBA 2023-24: lotta playoffs

Reduce da una salvezza difficile, la Unahotels Reggio Emilia è tutta nuova con un roster esperto e di qualità a disposizione di coach Dimitris Prifits con Kevin Hervey, Darion Atkin, Briante Weber e Langston Galloway, per provare a ripuntare i playoffs.

Stessa situazione della Nutribullet Treviso che in estate ha operato una vera e propria rivoluzione, via Marcelo Nicola e il GM Gracis, dentro Frank Vitucci e Simone Giofrè da Brindisi. La Nutribullet ha pescato dalla Happy Casa anche le super guardie Bowman e Harrison (più Mezzanotte). Grande curiosità di vedere all’opera l’ex Celtics James Young.

Anche la Dolomiti Energia Trentino in estate ha cambiato salutando Molin e affidando la squadra a Paolo Galbiati. Rivoluzionato il backcourt, via Flaccadori e Spagnolo, dentro Baldwin e Hubb. Resta lo zoccolo duro con Forray, Conti e Ladurner, e pure Grazulis, reduce da un gran Mondiale con la Lettonia.

Carpegna Pesaro ha un ottimo backcourt con Ray McCallum, Scott Bamforth e Trevon Bluiett, ma coach Maurizio Boscaglia ha qualità anche sotto canestro con Gavin Schilling arrivato dal Bayern Monaco.

La Happy Casa Brindisi è un punto interrogativo, c’è l’ambizione per giocare per i playoffs ma le incognite sono tante con molti rookie e scommesse per il nostro campionato (Wendel Mitchell, Xavier Sneed, Nate Laszewski e Jamel Morris).

Anteprima Basket LBA 2023-24: lotta salvezza

Gevi Napoli sceglie un coach esordiente in A come Igor Milic che però ha esperienza in campo internazionale avendo allenato la Polonia. Anche il roster è esperto con le guardie Pullen e Ennis hanno un passato in Eurolega, Zubcic ha vissuto l’Europa a buon livello, Sokolowski conosce la Serie A per l’esperienza a Treviso.

Givova Scafati di coach Pino Sacripanti ha tre giocatori di riferimento su cui contare: l’esperto David Logan (a 41 anni potrebbe essere la sua Last Dance), Gerald Robinson che dopo l’esperienza a Sassari può essere un leader ed Alessandro Gentile che cerca di tornare protagonista in Serie A. Troppo poco?

Dopo solo un anno in A2 la Vanoli Cremona torna nella massima serie sotto la guida di Demis Cavina. Roster corto e la salvezza come primo e unico obiettivo, la Vanoli ha confermato Denegri, Lacey, Eboua e Pecchia, si è rinforzata con Zanotti e ha accolto Adrian. La differenza dovranno farla il duttile McCullough, il centro Golden, più tecnico che atletico e verticale, e il regista Zegarowski, arrivato da poco per l’addio di Bone.

Estra Pistoia sulla carta è l’ultima squadra del power ranking al via e l’aggiunta all’ultimo momento di Grant Basile non basta a migliorare la situazione tanto che potrebbe essere necessario interveniure con aggiustamenti in corso d’opera. Coach Nicola Brienza dovrà valorizzare un gruppo giovane e senza esperienza nella nostra Serie A, con tanti stranieri rookie. C’è curiosità per Jordon Varnado (anche se infortunato), fratello minore del più noto Jarvis, e per studiare la maturazione di Carl Wheatle e Gianluca Della Rosa, ormai due bandiere del club.

1° giornata del campionato di pallacanestro italiana

Il weekend del primo turno della Serie A di basket si apre con il match Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Basket Cremona. Le due compagini si sono già affrontate il 2 settembre in amichevole e in quell’occasione è stata Trento ad imporsi per 86-71. Lo scorso anno, invece, in regular season, una vittoria per parte nei rispettivi match casalinghi.

Domenica il programma prosegue con Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona, con i piemontesi reduci dalla pesante sconfitta in semifinale di Supercoppa contro Brescia. L’ultimo precedente risale ad aprile scorso, quando i lagunari si sono imposti in casa dopo aver perso i precedenti 4 incroci di campionato.

Dopo aver perso la finale di Supercoppa Italiana contro la Virtus, la Germani Brescia esordisce in campionato ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro. L’ultimo precedente in casa della Leonessa si è concluso con la vittoria esterna di Pesaro, che però non aveva mai vinto nei 6 incroci precedenti in Lombardia.

Il Banco di Sardegna Sassari, invece, ospita la Gevi Napoli Basket. La bilancia pende dalla parte dei sardi, quinti nella passata regular season e semifinalisti scudetto. Quanto ai precedenti, però, il bilancio nel massimo campionato di basket è in perfetta parità con 2 successi per parte.

Dopo la delusione della Supercoppa, l’EA7 Emporio Armani Milano esordisce in campionato al Forum di Assago contro la Nutribullet Treviso Basket. I meneghini hanno vinto 9 degli ultimi 10 precedenti contro i trevigiani.

La Virtus Segafredo Bologna sarà di scena in Campania, in casa della Givova Scafati Basket. La formazione di casa ha battuto solo due volte gli emiliani, ed è avvenuto nei tre precedenti più recenti.

Il turno si chiuderà mercoledì 4 ottobre con due posticipi con impegnate le due squadre che hanno giocato il preliminare di Champions League in settimana. La Openjobmetis Varese ospita la neopromossa Estra Pistoia, che non affronta dal 2019. Il bilancio dei 13 precedenti è leggermente favorevole ai lombardi con 7 successi contro 6.

La Happy Casa Brindisi, infine, se la vedrà contro gli emiliani della UNAHOTELS Reggio Emilia. Nelle ultime due stagioni, questi due team si sono sempre spartiti la posta (2 vittorie a testa), conquistando i rispettivi match casalinghi.

1a GIORNATA LBA

30.09. 20:30 Trento-Cremona (DAZN – Eurosport 2)

01.10. 16:30 Venezia-Tortona (DAZN – Eurosport 2)

01.10. 17:00 Brescia-Pesaro (DAZN)

01.10. 17:30 Sassari-Basket Napoli (DAZN)

01.10. 18:15 Olimpia Milano-Treviso (DAZN – DMAX)

01.10. 19:30 Scafati-Virtus Bologna (DAZN)

04.10. 19:30 Varese-Pistoia (DAZN)

04.10. 20:30 Brindisi-Reggiana (DAZN)

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.