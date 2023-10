Date Chiave Basket NBA stagione 2023-24. Mentre si stanno giocando le partite di post-season, sale la voglia per la grande pallacanestro americana al via dal 24 ottobre. In questo articolo andiamo a vedere tutte le date chiave dell’annata NBA che ci attende, dall’opening day alle Finals, passando per il Natale NBA e tanto altro.

Date Chiave Basket NBA stagione 2023-24: si inizia il 24 ottobre

E’ iniziato il count-down verso l’inizio della stagione 2023-24 di Basket NBA, il campionato della grande pallacanestro americana che quest’anno avrà tante novità, ad iniziare da un Lillard al fianco di Giannis con i Bucks favoriti, ma di questo abbiamo già parlato, e ne parleremo anche nei prossimi giorni con il nostro consueto video anteprima di

24 Ottobre 2023: Opening Day

Tutti attendono la data del 24 ottobre quando ci saranno le prime 2 partite (entrambe a Ovest) che apriranno le ostilità, e che partite visto che in Colorado sono in campo i campioni in carica contro LeBron James e compagni in Denver Nuggets-LA Lakers. Le prime linee favoriscono Jokic e compagni con -5.5 punti di handicap (linea O/U a 227.5). Più tardi toccherà anche a Golden State Warriors-Phoenix Suns, con KD che torna nella baia da avversario contro i Warriors di Curry che aprono sfavoriti a +1.5 anche se giocano in casa (linea O/U 232.0 punti totali).

9 Novembre 2023: NBA Mexico City Game

31° anniversario dei Mexico City Game con la sfida di Southeast Division tra Atlanta Hawks-Orlando Magic dalla Arena CDMX. Paolo Banchero andrà a caccia di riscatto dopo aver perso 3 partite su 4 lo scorso anno contro Atloanta.

25 Dicembre 2023: NBA Christmas Day Showcase

Natale fa rima con NBA per gli amanti degli sport americani, e in particolare del basket. Anche quest’anno i fans potranno godersi una giornata di partite avanti fino a notte tarda, e con i campo i migliori giocatori al mondo, tra cui LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Ecco il programma delle partite che ci attendono questo Natale:

Milwaukee Bucks vs. New York Knicks

Golden State Warriors vs. Denver Nuggets

Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers vs. Miami Heat

Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns

Date Chiave Basket NBA stagione 2023-24: le partite del nuovo anno

11 Gennaio 2024: NBA Paris Game

L’anno nuovo si apre alla grande e la NBA regala a tutti i fans europei una partita a Parigi. Nella capitale francese, dalla Accor Arena, si sfideranno Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers.

23-27 Gennaio 2024: NBA Rivals Week

La settimana delle rivalità sarà aperta da Nets-Knicks e continuerà fino a Warriors-Lakers per una week davvero incandescente.

8 Febbraio 2024: NBA Trade Deadline

La scorsa trade deadline ha regalato colpi incredibili, ad iniziare dal trasferimento di Kevin Durant. Ci sono tutte le premesse perché possano accadere cose simili anche quest’anno.

16-18 Febbraio 2024: NBA All-Star Festivities

L’NBA All-Star Game torna ad Indianapolis dove mancava dal 1985, quindi i Pacers saranno la squadra “ospitante”. Riflettori puntati su Tyrese Haliburton, Myles Turner e anche Buddy Hield che potrebbe partecipare al 3-point Contest che anche a livello di scommesse rimane quello più interessante su cui puntare di tutto il weekend ASG che per quanto riguarda il betting non ci fa impazzire, quindi prenderemo questo fine settimana più come pausa per ricaricare le pile, ma lo spettacolo in campo non mancherà.

Date Chiave Basket NBA stagione 2023-24: la post-season e le Finals

16-19 Aprile 2024: NBA Play-In Tournament

Introdotto nel 2021, il Play-In Tournament è l’ultimo lascia passare per il tabellone principale dei playoffs NBA, ma siamo già in post-season.

20 Aprile 2024: NBA Playoffs

I playoffs a 16 squadre iniziano ufficialmente dal 20 aprile con i primi turni.

6-7 Maggio 2024: NBA Conference Semifinals

Rimasti in 8 a giocarsi le rispettive semifinali di conference.

21-22 Maggio 2024: NBA Conference Finals

Manca solo un passo verso il gran finale, ma già qui si possono portare a casa i titoli di Eastern Conference e Western Conference.

12 Maggio 2024: NBA Draft Lottery

Le peggiori squadre incrociano le dita nel sorteggio che può valere la prossima prima scelta al draft. Lo scopriremo il 12 maggio.

6 Giugno 2024: NBA Finals

Inizia il gran finale. Quest’anno i Bucks, con un Lillard in più, sono favoriti. Hanno scavalcato i Boston Celtics, quindi due squadre di Eastern Conference. Solo al 3° posto il bis dei campioni in carica, i Denver Nuggets, che aprono una serie di 6 squadre di Western Conference. Chi vincerà l’anello 2023-24?

27 Giugno 2024: NBA Draft

Non è finita con le Finals perchè in realtà a fine giugno c’è un altro appuntamento che tiene tutti col fiato sospeso, il draft NBA. Scopriremo chi saranno i campioni del futuro e su chi punteranno le prime scelte dopo un annata in cui era tutto scontato con Victor Wembanyama già promesso alla #1 da tempo. Quest’anno ci potrebbe essere più battaglia con un gruppo di giocatori di talento inferiore al francese, ma equilibrati. Citiamo Matas Buzelis, Ron Holland e Zaccharie Risacher su tutti, ma ne usciranno sicuramente tanti altri durante la stagione di College Basket, e noi abbiamo la fortuna di seguire con le scommesse, giorno per giorno, anche la NCAAB, quindi ci faremo trovare pronti.

