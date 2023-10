Pronostici NBA MVP 2023-24. Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione di pallacanestro americana. I Nuggets ripartono da campioni in carica, e la loro stella, Nikola Jokic, torna favorita anche per l’MVP che ha perso (non senza qualche dubbio e critica) lo scorso anno.

Pronostici NBA MVP 2023-24: Nikola Jokic favorito

Per molti Nikola Jokic avrebbe meritato il 3° titolo consecutivo di MVP della regular season NBA anche lo scorso anno, poco male perchè il serbo si è portato a casa l’anello di campione (ed MVP delle Finals), prima volta nella storia della franchigia di Denver, e questo ci ha permesso di chiudere una doppia cassa a quota alta, sia sulla vittoria dei Nuggets @17, ma anche su Joel Embiid MVP, un altra nella quota che abbiamo incassato, anche se quest’anno ci teniamo parecchio alla larga da Embiid per questo titolo, in un annata che inizia con tanti dubbi a Philadelphia.

I bookmakers tornano a favorire Nikola Jokic che lo scorso anno ha combinato per 1.059 tra punti, assist e rimbalzi, entrando nella top-5 di sempre, dietro a Lebron (1.146 nel 2017-18), Shaq (1.133), Duncan (1.089) e Barkley (1.066), insomma, in buona compagnia. E’ sfida slava con Luka Doncic che è al secondo posto nelle quote e ormai da anni apre le stagioni ai vertici di questo premio. Sarà l’anno buono? Preferiamo Jokic tra i favoriti, con una squadra alle spalle più solida rispetto a Dallas che lascia molti dubbi, e ancora di più preferiamo Giannis Antetokounmpo che con un Dame Lillard in più come fido scudiero a gestire il gioco, potrà tornare a fare paura e a vincere un titolo che ha già portato a casa per due anni di fila dal 2018 al 2020. Il greco a nostro avviso rimane sempre il singolo giocatore più dominante della lega.

Un pò più defilati Joel Embiid, il campione in carica di cui abbiamo già parlato, e che evitiamo, e Jayson Tatum, stella dei Celtics. Tra i papabili vanno sempre segnalati Steph Curry e Kevin Durant, e approposito di Phoenix, per i Suns occhio a Devin Booker @21.00 se cercate un colpo a sorpresa e una quota alta. Phoenix è uno squadrone con anche Bradley Beal, KD potrà togliere un pò di scena a Booker, ma Devin rimane un top player, e anzi siamo rimasti dubbiosi alla lista della top-10 dei migliori giocatori al via quest’anno, diramata da ESPN, che non lo includeva (come non includeva Lillard). Andiamo col riscatto di Booker, non sarà facile ma la quota vale.

Pronostici NBA MVP 2023-24: gli ultimi vincitori

A livello statistico ripetersi nel titolo di MVP è abbastanza comune. E’ già successo 13 volte, e Jokic avrebbe potuto addirittura vincere per 3 volte di fila. Tra il 2008 e il 2013 LeBron James fece due doppiette vincendo 4 volte, interrotto solo da Derrick Rose. Solitamente l’MVP gioca in un top team; dal 1985 ad oggi solo 5 MVP hanno giocato in una squadra che non ha chiuso 1° o 2° nella propria conference.

Serve anche esperienza, un Rookie non vince l’MVP dal 1968 (Wes Unseld) e solo 4 MVP hanno vinto con meno di 23 anni sulla carta d’identità. I centri storicamente dominano questo premio con 29 vittorie, rispetto alle 11 vittorie delle Point guard, ai 10 successi delle Power forward, ai 9 delle Small forward e alle 8 vittorie delle Shooting guard che sono il ruolo meno rappresentato tra gli MVP. Kareem-Abdul-Jabbar ha vinto questo titolo 6 volte, nessuno come lui. Seguono Bill Russell e Michael Jordan con 5, poi Wilt Chamberlain e LeBron James a quota 4. Con 3 riconoscimenti di MVP ci sono Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson. Ecco gli ultimi vincitori, con ruolo e squadra di appartenenza.

VINCITORI MVP

2022-23 Joel Embiid Center Philadelphia 76ers

2021-22 Nikola Jokic Center Denver Nuggets

2020-21 Nikola Jokic Center Denver Nuggets

2019-20 Giannis Antetokounmpo Power forward Milwaukee Bucks

2018-19 Giannis Antetokounmpo Power forward Milwaukee Bucks

2017-18 James Harden Shooting guard Houston Rockets

2016-17 Russell Westbrook Point guard Oklahoma City Thunder

2015-16 Stephen Curry Point guard Golden State Warriors

2014-15 Stephen Curry Point guard Golden State Warriors

2013-14 Kevin Durant Small forward Oklahoma City Thunder

2012-13 LeBron James Small forward Miami Heat

2011-12 LeBron James Small forward Miami Heat

2010-11 Derrick Rose Point guard Chicago Bulls

2009-10 LeBron James Small forward Cleveland Cavaliers

2008-09 LeBron James Small forward Cleveland Cavaliers

2007-08 Kobe Bryant Shooting guard Los Angeles Lakers

2006-07 Dirk Nowitzki Power forward Dallas Mavericks

2005-06 Steve Nash Point guard Phoenix Suns

2004-05 Steve Nash Point guard Phoenix Suns

2003-04 Kevin Garnett Power forward Minnesota Timberwolves

Le nostre scelte per l’MVP di Basket NBA

Per le scommesse antepost sul MVP come al solito abbiamo fatto tre scelte, sfruttando le possibilità delle quote alte di queste lavagne, un favorito, un contender e un possibile outsider di valore.

FAVORITO MVP: NIKOLA JOKIC @5.00

CONTENDER MVP: GIANNIS ANTETOKOUNMPO @7.00

OUTSIDER MVP: DEVIN BOOKER @21.00

