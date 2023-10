Pronostici NBA 30 ottobre 2023. La nuova settimana di basket americano inizia con un lunedì da ben 11 match. Abbiamo analizzato tutte le sfide, con un occhio di riguardo su Milwaukee Bucks-Miami Heat. Vediamo anche le statistiche più interessante per le scommesse dopo la prima settimana di regular season, e gli aggiornamenti delle quote antepost principali.

Pronostici NBA 30 ottobre 2023: le partite di lunedì

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets

Cam Thomas sta segnando 33.0 punti a sera in questo avvio stagionale ma i Nets hanno perso le prime 2 uscite. Gli Hornets hanno sempre perso nelle ultime 4 sfide contro Brooklyn.

Indiana Pacers-Chicago Bulls

Sample size basso ma Indiana al momento ha il miglior attacco con 134 punti di media e 6 giocatori in doppia cifra, guidati da Tyrese Haliburton vicino alla tripla-doppia nell’ultima uscita (21 punti, 13 assist e 8 rimbalzi). I Bulls rispondono con i loro big three: Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic. LaVine in particolare arriva da una prova da 51 punti che però non sono bastati ad evitare la sconfitta dei Bulls a Detroit.

Washington Wizards-Boston Celtics

Jordan Poole miglior marcatore dei Wizards nell’ultima partita (27 punti) vinta contro i Grizzlies. Ora ci sono i Celtics che hanno iniziato la stagione con 2 vittorie. Nel successo sugli Heat sono arrivati 27 punti di Jaylen Brown, aiutato dai 22 di Jason Tatum ma anche dai 17 a testa di Porzingis e Holiday. Le alternative per Boston non mancano.

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves

Gli Hawks giocano in back-to-back dopo il successo domenicale a sorpresa sui Bucks. Trae Young ha iniziato la stagione con 20.3 punti e 10.7 assist di media e in 10 partite in carriera contro Minnesota ha sempre tenuto grandi numeri personali: 32.6 punti, 9.9 assist e 5.4 rimbalzi. Molto peggio il suo compagno, Dejounte Murray, che in carriera contro Minnesota segna solo 11.7 punti con 3,3 assist in 12 partite. Per i Timberwolves occhio a Karl-Anthony Towns che nel 2018, proprio contro gli Hawks, segnò il record di franchigia con 56 punti.

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers

Anche Toronto gioca in back-to-back e va segnalato Paskal Siakam che ha segnato solo 14.7 punti di media nelle prime 3 partite stagionali (lo scorso anno 24,2 punti di media). I Trail Blazers devono aggiustare il proprio gioco e cercare di rimpiazzare Anfernee Simons che sarà fuori dalle 4 alle 6 settimane. Piove sul bagnato a Portland, squadra in ricostruzione dopo la partenza di Lillard.

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks

Luka Doncic sembra un uomo in missione, sicuramente per MVP dove è tra i contender, anche grazie ad un inizio stagionale davvero eccezionale: prima lo sloveno ha chiuso una tripla doppia contro San Antonio (33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) poi ha messo a referto altri 49 punti con 10 rimbalzi e 7 assist nel successo di venerdì sui Nets. Doncic ha una media di 24,2 punti, 8.0 rimbalzi e 6.7 assist in 11 partite in carriera contro Memphis.

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors

Zion Williamson è davvero tornato con 23,5 punti (61.8% al tiro) in questo avvio stagionale, ben supportato da Brandon Ingram (22.5 punti col 51.4% al tiro). Dall’altra parte i Warriors di Steph Curry e Klay Thompson, ma è tornato a disposizione anche Draymond Green e Golden State, dopo la sconfitta interna all’esordio contro i Suns, ha vinto le successive 2 trasferte a Sacramento e Houston. Golden State è 7-3 ATS negli ultimi precedenti contro New Orleans. Occhio ai punti, in questi ultimi 10 precedenti abbiamo visto 2 soli Over.

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons

Due squadre giovani che cercano di continuare a fare bene dopo un inizio stagionale positivo. Da una parte i Pistons di Jalen Duren (miglior rimbalzista della lega al momento con 15.3 a sera), dall’altra Chet Holmgren per OKC che si affida ovviamente anche a Shai Gilgeous-Alexander che però ha segnato solo 7 punti domenica contro i Nuggets, dopo i 31+34 nelle prime 2 uscite stagionali. Oggi torneremo a vedere il solito SGA da 30+ punti facili?

Denver Nuggets-Utah Jazz

I Jazz arrivano dal pesante ko con 22 punti di scarto finale contro Phoenix (e i Suns erano senza 2 dei 3 migliori giocatori). Lo small ball di Utah non ha ripagato, chissà se lo rivedremo anche questa notte contro i campioni in carica di Denver, e Nikola Jokic che nella vittoria di ieri contro OKC ha segnato 28 punti con 14 rimbalzi e 5 assist in meno di 30 minuti in campo.

LA Lakers-Orlando Magic

Ci aspettiamo una buona stagione da Orlando, e la partenza è delle migliori con 2 vittorie su 2 dei Magic, con i positivi Franz Wagner e Cole Anthony, anche se la differenza per Orlando la sta facendo la difesa, inoltre Paolo Banchero è fermo a soli 13.0 punti di media. I Lakers hanno iniziato la stagione con un record di 1-2 e ieri hanno perso a Sacramento con 30 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis oltre ai 27 punti con 15 rimbalzi e 8 assist di LeBron James. Occhio al back to back e ai minutaggi delle stelle dei Lakers che sono da preservare, con AD che ieri ha giocato 42 minuti, Lebron è stato in campo 39 minuti.

Pronostici NBA 30 ottobre 2023: big match Milwaukee Bucks-Miami Heat

La sfida più interessante arriva dalla Eastern Conference, con la sfida del Fiserv Forum, un big match anche solo per il fattore Damian Lillard che questa estate sembrava promesso sposo a Miami, ma un pò a sorpresa è andato a Milwaukee, al fianco di Giannis Antetokounmpo. Dopo un esordio da record (39 punti contro Phila) ieri Dame Time ha segnato solo 7 punti, vanificando i 26 punti + 11 rimbalzi di Giannis, per i Bucks perdenti contro gli Hawks. Questa notte è atteso il debutto stagionale di Khris Middleton che rientra da un infortunio ed è atteso anche un pronto riscatto da parte di Lillard.

Gli Heat hanno giocato sabato e hanno perso in Minnesota, dove hanno lasciato a riposo Jimmy Butler e Kevin Love (il primo dovrebbe tornare a disposizione oggi). Tyler Herro nell’ultima uscita è stato il miglior marcatore degli Heat con 22 punti, seguito dai 19 di Bam Adebayo che da inizio stagione sta trascinando gli Heat con 22.7 punti di media, seguito proprio da Herro (22.0) e non dimentichiamo il buon vecchio Kyle Lowry in regia con 4.7 assist di media.

Questa è la prima volta che Miami e Milwaukee si sfidano dalla serie playoffs dello scorso anno, vinta a sorpresa in 5 partite dagli Heat con un Butler da 37.6 punti di media! Nella scorsa regular season invece 2 vittorie a testa, con la squadra di casa che ha sempre vinto in questi scontri diretti. Il fattore campo spinge Milwaukee favorita con -5.0 punti di handicap. Miami è avanti 7-3 ATS nelle scommesse sugli ultimi 10 precedenti contro Milwaukee, e in questi scontri diretti abbiamo visto ben 8 Over (media 233.4 punti totali); oggi i bookmakers danno una linea di 223.5 punti totali per questo scontro.

Statistiche e quote antepost

In questa prima settimana di regular season il trend più interessante nelle scommesse sugli handicap (ATS) arriva dai favoriti in trasferta che hanno coperto il 61.5% delle linee proposte. Tanti si aspettavano un inizio da Over e punteggi alti, e invece la stagione NBA è iniziata sotto il segno degli Under usciti nel 55% delle partite finora giocate.

Tra le singole squadre al momento i Detroit Pistons sono perfetti con 3-0 ATS nelle scommesse (come i 76ers e i Suns) e sono anche la miglior squadra come efficenza a rimbalzo. Il miglior attacco è quello degli Indiana Pacers mentre la difesa meno battuta è quella degli Orlando Magic. Anche qui fanno capolino i Pistons in top-5.

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello dove non cambia tanto dopo una sola settimana scarsa di regular season, con Milwaukee Bucks e Boston Celtics a fare la parte del leone e poi da Ovest arrivano i campioni in carica, i Denver Nuggets, seguiti dai Phoenix Suns di KD, Booker e Beal. A seguire le quote sui premi individuali.

