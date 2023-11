Pronostici NBA 2 novembre 2023. Questa notte ci aspettano 4 partite di basket americano. La sfida che ci interessa maggiormente è Phoenix Sans-San Antonio Spurs ma sono in campo anche 76ers-Raptors, Pelicans-Pistons e Jazz-Magic.

Pronostici NBA 2 novembre 2023: Phoenix Sans-San Antonio Spurs

Iniziamo dall’ultima partita della notte di Basket NBA, a nostro avviso la più interessante dal punto di vista delle scommesse, Phoenix Sans-San Antonio Spurs. Le due formazioni tornano ad affrontarsi dopo la sfida di pochi giorni fa, la notte di Halloween, con gli Spurs che non hanno solo spaventato i Suns, li hanno proprio battuti col sorprendente risultato di 115-114.

I Suns si sono fatti colpevolmente recuperare un grande vantaggio, e pesano le assenze di Devin Booker e Bradley Beal che probabilmente rimarranno indisponibili anche questa notte, dobbiamo dunque attendere per vedere il nuovo terzetto di Phoenix con Kevin Durant che al momento traina i Suns che hanno però un record di 2-2, lo stesso degli Spurs. KD ha segnato 30.3 punti di media in 3 partite stagionali senza Booker in campo.

Per quanto riguarda gli Spurs, tutti i riflettori sono ovviamente puntati su Victor Wembanyama, ma c’è un giocatore molto interessante che sta emergendo come marcatore principale della squadra di San Antonio, Devin Vassell. Dopo le prime stagioni NBA abbastanza anonime, ha iniziato questa annata con 20 punti di media e un 57.9% dal campo, superando questa linea in 3 partite sui 4, compresa l’ultima contro i Suns (18). Vi invitiamo a considerare Over 17,5 Punti @1.83 di quota su Unibet anche questa notte.

Pronostici NBA 2 novembre 2023: le altre partite della notte

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors

Harden spedito a LAC, del resto in sua assenza i 76ers si sono goduti un Tyrese Maxey da 30.3 punti, 6.7 rimbalzi e 6.3 assist di media, che forma un ottima coppia con Joel Embiid che nell’ultima contro Portland ha segnato 35 punti, 15 rimbalzi, 7 assist e 6 stoppate, rimarcando che, aldilà di tutto, è sempre lui l’MVP in carica.

Embiid protagonista con 34 punti anche nel precedente di qualche giorno fa vinto 114-107 da Philadelphia su Toronto, ma occhio a sottovalutare i canadesi che arrivano dal 130-111 sui Bucks con una grande prova di squadra guidata da Pascal Siakam (26 punti), Dennis Schroder (24+11 assists e Scottie Barnes (21+12 rimbalzi), ben supportati da OG Anunoby (16 punti) e Jakob Poeltl (14+11 rimbalzi e 3 stoppate). Philadelphia ha sempre superato la linea O/U proposta dai book nelle prime 3 partite stagionali, e anche oggi è bassina a 216.5 di totale su Planetwin365 (221 punti nel precedente con Toronto).

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons

Pistons in back to back dopo la deludente sconfitta interna di ieri contro i Blazers su cui erano avanti di 18 nel primo tempo. Cade Cunningham miglior marcatore con 30 punti, ma anche 5 dei sui 6 turnovers personali sono arrivati nel secondo tempo, con le palle perse che rimangono un problema per Detroit, squadra che invece continua ad eccellere nei rimbalzi (50.8 di media, miglior dato NBA) e oggi attenzione proprio ai rimbalzi di Isaiah Stewart che arriva da 3 Under sulla linea 8.5, che però aveva superato in 2 delle prime 3 prestazioni stagionali, e ha comunque una media di 8.6 rimbalzi finora (la quota @2+ ha valore).

Anche i Pelicans hanno giocato ieri, vincendo una non scontata trasferta ad OKC, in questo caso rimontando da -22, con un CJ McCollum scatenato con 29 punti (10/17 al tiro con 8 triple a segno), 11 rimbalzi e 5 assist, aiutato da Jonas Valanciunas che ci ha messo solo 21 minuti per segnare 19 punti con 9 rimbalzi e non dimentichiamo un Zion Williamson quasi in tripla doppia con 20 punti, 10 rimbalzi e anche 8 assist.

Utah Jazz-Orlando Magic

I Jazz hanno approfittato delle assenze e dei problemi dei Grizzlies per vincere 133-109, interrompendo una striscia di 2 ko consecutivi, in una partita in cui si sono messi in luce Jordan Clarkson e Lauri Markkanen, le due stelle principali del roster della squadra di Salt Lake City.

I Magic invece, dopo un avvio promettente, hanno perso le ultime 2 partite e anche contro i Clippers Paolo Banchero non è andato sopra i 15 punti, anche se è stato il migliore dei suoi a livello realizzativo. Orlando è però più riposata visto che Utah ha giocato ieri, e non dimentichiamo che lo scorso anno i Jazz sono andati bene nel complesso, ma non in back to back (4-11 di record) senza dimenticare qualche problema nel trovare costanza (16-21 nelle partite dopo una vittoria). I Magic potrebbero tornare a giocarsela e sono da valutare sullo spread minimo di +1.5 @1.88 di quota su Sisal.

