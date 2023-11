Pronostici Basket NBA In Season Tournament. Da quest’anno la lega ha introdotto l’atteso In-Season Tournament, o NBA Cup, che coinvolge tutte le 30 squadre e che inizia con le prime partite del 3 novembre. Il torneo si concluderà il prossimo 9 dicembre al termine di una Final Four da disputare a Las Vegas.

Pronostici Basket NBA In Season Tournament: il format

L’In Season Tournament è la novità di questa stagione di Basket NBA 2023-24, ed inizia venerdì 3 novembre. Si tratta di un torneo le cui partite saranno comunque valide ai fini della classifica NBA (tranne la finale), e sarà diviso in due fasi. La prima è quella a gruppi alla quale parteciperanno tutte le trenta squadre NBA divise in sei gruppi da cinque, senza mescolare le due conference.

Ogni squadra giocherà contro ciascuna delle proprie avversarie per un totale di quattro partite, due in casa e due in trasferta. Ecco i sei gruppi che sono stati sorteggiati in base ai record della stagione 2022-23, dividendo le 15 franchigie di ciascuna conference in cinque fasce diverse, per avere gironi più equilibrati possibili.

Il torneo si svilupperà lungo il mese di novembre a partire dal 3 novembre con le prime partite valide per i gruppi, per un totale di sette “Tournament Nights” da disputare ogni martedì e venerdì (si giocherà quindi anche il 10, 14, 17, 21, 24 e 28 novembre, unica eccezione il 7 per l’Election Day). Ecco il programma della prima giornata:

Le prime sei squadre qualificate di ciascun gruppo e le due migliori seconde (una da ciascuna conference) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale da disputare in casa delle due squadre con i migliori record nella fase a gironi (la squadra col miglior record in assoluto giocherà contro la miglior seconda) e successivamente le Final Four in campo neutro a Las Vegas.

I quattro quarti di finale si disputeranno il 4 e il 5 dicembre, mentre le semifinali si terranno il 7 dicembre e la finale il 9 dicembre alla T-Mobile Arena di Vegas. Il riassunto delle date chiave:

Premi individuali e montepremi

Ciascun giocatore delle squadre capaci di arrivare alla fase a eliminazione diretta riceverà un premio in denaro secondo la seguente classificazione:

Giocatori della squadra campione: 500.000 dollari ciascuno

Giocatori della squadra finalista: 200.000 dollari ciascuno

Giocatori delle squadre perdenti in semifinale: 100.000 dollari ciascuno

Giocatori delle squadre perdenti ai quarti: 50.000 dollari ciascuno

Alla conclusione del torneo verrà incoronato l’MVP dell’In-Season Tournament e un quintetto ideale della competizione, basandosi solo sulle prestazioni durante il torneo la NBA Cup.

Pronostici Basket NBA In Season Tournament: le quote

Vediamo i vari gruppi e le quote per la vittoria. A seguire le quote per la vittoria finale della NBA Cup.

EASTER CONFERENCE – GRUPPO A

Philadelphia 76ers @2.75

Cleveland Cavaliers @3

Atlanta Hawks @5.50

Indiana Pacers @7

Detroit Pistons @11

EASTERN CONFERENCE GRUPPO B

Milwaukee Bucks @1.85

Miami Heat @3.90

New York Knicks @5.25

Charlotte Hornets @15

Washington Wizards @15

EASTERN CONFERENCE GRUPPO C

Boston Celtics @1.66

Toronto Raptors @6.50

Brooklyn Nets @7.50

Chicago Bulls @9

Orlando Magic @9

WESTERN CONFERENCE GRUPPO A

Phoenix Suns @2.40

Los Angeles Lakers @2.95

Memphis Grizzlies @6

Utah Jazz @9

Portland Trail Blazers @13

WESTERN CONFERENCE GRUPPO B

Denver Nuggets @2.80

Los Angeles Clippers @3.40

Dallas Mavericks @4.20

New Orleans Pelicans @5.25

Houston Rockets @26

WESTERN CONFERENCE GRUPPO C

Golden State Warriors @2.90

Sacramento Kings @3.10

Minnesota Timberwolves @5

Oklahoma City Thunder @5

San Antonio Spurs @19

