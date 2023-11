Pronostici NBA 8 novembre 2023. Dopo una giornata di pausa torna la pallacanestro americana con un mercoledì notte da 14 partite. La più interessante è Denver Nuggets-Golden State Warriors, ma c’è anche l’interessante Philadelphia 76ers-Boston Celtics a Est.

Pronostici NBA 8 novembre 2023: big match Denver Nuggets-Golden State Warriors

Due delle candidate a Ovest per la vittoria dell’anello si sfidano alla Ball Arena in Colorado con Denver Nuggets-Golden State Warriors. I campioni in carica di Denver hanno sempre battuto Golden State negli ultimi 3 precedenti (prefetto 5-0 ATS nelle scommesse degli ultimi 5 precedenti). I Nuggets hanno iniziato alla grande anche questa stagione con un record di 7-1

I Warriors rispondono con un record di 6-2, sempre guidati da Stephen Curry che sta segnando 30.8 punti di media con 5.88 triple a referto di media. Se la vedrà ovviamente con Nikola Jokic, leader dei Nuggets, reduce dalla 108° tripla doppia in carriera, 35 punti, 14 rimbalzi e 12 assist contro i Pelicans. Jokic in questa stagione viaggia con quasi 50 punti+rimbalzi+assist di media (49.6), numeri enormi.

Andranno valutate le condizioni di Jamal Murray per i Nuggets che comunque aprono favoriti con -3.0 punti di handicap. Le difese sulla carta hanno parecchi vantaggi sugli attacchi che affronteranno, e la linea O/U si gioca a 227.5 punti totali. In questo avvio stagionale entrambe le squadre sono O/U 3-5.

Pronostici NBA 8 novembre 2023: scontro a est con Philadelphia 76ers-Boston Celtics

Da non perdere anche lo scontro a Est tra Philadelphia 76ers-Boston Celtics dal Wells Fargo Center, con due franchigie con un record di 5-1. I Celtics arrivano infatti dal primo ko stagionale, il 109-114 in Minnesota dove non è bastata la premiata coppia, Jason Tatum e Jaylen Brown che hanno combinato per 58 punti. Boston ha l’8° miglior difesa come punti concessi (109.0) e il 2° miglior attacco (123.5).

I 76ers hanno lo stesso record di 5-1, ma rimangono perfetti nelle scommesse con un 6-0 ATS. Anche i 76ers sono molto equilibrati con la 6° difesa per punti concessi (108.3) e il 4° attacco (121.5). Nel travolgente 146-128 su Washington l’mvp in carica, Joel Embiid, ha segnato 48 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, nonostante sia rimasto a riposo l’ultimo quarto. Non dimentichiamo nemmeno l’apporto di Tyrese Maxey con 25.5 punti e 7.3 assist a partita.

Le prime linee danno i padroni di casa leggermente sfavoriti (+1.5) mentre la linea O/U si gioca a 226.0 punti totali. In questa stagione Boston è O/U 5-1, e anche Philadelphia è squadra da Over (O/U 4-2). Gli ultimi 10 precedenti hanno però registrato 6 Under e solo 4 Over. La vera differenza in questi scontri diretti l’ha fatta Boston con un 7-3 ATS nelle scommesse.

Pronostici NBA 8 novembre 2023: le altre partite a Est

Charlotte Hornets-Washington Wizards. I Wizards sono 1-5 e l’unica vittoria l’anno portata a casa contro i derelitti Grizzlies. Il problema di Washington è la difesa, la peggiore per punti concessi (128.7), ma quella degli Hornets non è tanto meglio (27° con 121.7 punti subiti). Washington è O/U 5-1 in stagione, Charlotte O/U 4-2. Negli ultimi 10 precedenti abbiamo visto però solo 2 Over. Oggi la linea è fissata altissima a 240.5 punti totali.

Indiana Pacers-Utah Jazz. I Pacers sono invece la squadra che segna di più, 124.9 punti a sera, mentre i Jazz sono 26° come difesa con 120.1 punti concessi di media. Il problema di Indiana è però anche in questo caso la difesa, solo 28° con 121.7 punti subiti. Indiana è O/U 6-1 in stagione, Utah è O/U 6-2 e non ha mai vinto in trasferta (0-4), ecco spiegati i Pacers favoriti a -5.5 e la linea O/U ancora più alta di quella di prima (241.5).

Brooklyn Nets-LA Clippers. James Harden ha debuttato con la maglia di LAC giocando 31 minuti per 17 punti e 6 assist, ma i Clippers hanno perso a NYK, 2° ko consecutivo di LAC che rimane in zona, spostandosi di poco verso Brooklyn con i Nets che a loro volta arrivano da 2 sconfitte, ma nelle scommesse rimangono quasi perfetti con 6-0-1 ATS. I Clippers sono 8-2 ATS negli ultimi precedenti contro i Nets (O/U 8-2). Per questa trasferta LAC è favorita con -4.5 punti di handicap in apertura.

NY Knicks-San Antonio Spurs. Squadre agli opposti come punti, con i Knicks che sono O/U 1-6 in questo avvio stagionale in cui si stanno affidando alla 2° miglior difesa per punti concessi (102.4). Gli Spurs invece sono O/U 6-1, per colpa della penultima difesa per punti concessi (125.9). I Knicks hanno vinto 3 delle ultime sfide contro gli Spurs, ma questa volta si troveranno contro un Victor Wembanyama in più per San Antonio. Il rookie francese ha iniziato la sua avventura NBA con 19.4 punti ed 8.4 rimbalzi, conditi da 2.6 stoppate a partita. Knicks comunque favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5) al Madison Square Garden.

Chicago Bulls-Phoenix Suns. I Suns aspettano ancora di avere Bradley Beal a disposizione, ma anche Devin Booker rimane in dubbio per Phoenix che in queste condizioni si affida ovviamente a Kevin Durant che ha segnato 41 punti nell’ultima partita (29.8 di media stagionale). I Bulls dopo 3 sconfitte sono tornati al successo col 130-113 sui Jazz, firmato dai 24 punti di Zach LaVine e dai 21 di DeMar DeRozan. I Suns hanno sempre battuto i Bulls negli ultimi 7 precedenti (5-2 ATS nelle scommesse).

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons. I Bucks hanno un record di 4-2, ma non stanno convincendo del tutto, e lo notiamo dal 1-4-1 ATS nelle scommesse. Damian Lillard sta segnando 22.7 punti di media con 5 assist nelle sue prime partite a Milwaukee, alfiere di un Giannis Antetokounmpo da 26.0 punti e 9.0 rimbalzi a sera. I Bucks hanno sempre battuto i Pistons negli ultimi 5 precedenti. Aggiungiamo anche che Detroit ha perso le ultime 5 partite senza mai coprire l’handicap (0-5 ATS), anche perché l’infermeria dei Pistons è piena e ci sono diversi giocatori, anche importanti, in dubbio o out.

Pronostici NBA 8 novembre 2023: le sfide della notte in Western Conference

Houston Rockets-LA Lakers. I Lakers non hanno ancora vinto in trasferta (0-4) e nel 107-108 a Miami si è infortunato anche Anthony Davis. A Houston arriverà il primo successo dei gialloviola? Per i bookmakers sì visto che LeBron James e compagni sono favoriti a -4.0 a Houston. Per i Rockets stesso problema, 0-2 in trasferta, ma 3-1 in casa dove di recente hanno battuto 2 volte i Kings. I Lakers sono avanti 8-2 nei precedenti contro i Rockets, ma con un 5-5 ATS in parità nelle scommesse. Si riaccende la “sfida” tra LeBron e Dillon Brooks.

Memphis Grizzlies-Miami Heat. I Grizzlies si sono finalmente sbloccati con la prima vittoria stagionale, il 112-100 a Portland, ma il rientro di Ja Morant rimane lontano, e la situazione è difficile per Memphis che anche nelle scommesse ha un negativo 1-6 ATS e l’allenatore è passato da essere uno dei favoriti al Coach of the Year, ad essere il principale candidato per il primo esonero in NBA della stagione. Poco meglio gli Heat con 2-5 ATS nelle scommesse, anche se Miami arriva dalla vittoria sui Lakers con tripla doppia da record per Bam Adebayo con 22 punti, 20 rimbalzi e 10 assist. I bookmakers puntano sui padroni di casa leggermente favoriti (-1.5) mentre la linea O/U si gioca a 223.0 punti totali (O/U 7-3 negli ultimi precedenti).

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans. I Timberwolves arrivano da 3 vittorie di fila, sono stati i primi a battere Boston in stagione, e non hanno mai perso in casa (4-0). Minnesota ha la miglior difesa NBA come punti subiti (101.2) ed FG% (42.1%). I Pelicans arrivano da un doppio ko, potrebbero rimanere senza McCollum e lo scorso anno Minnesota ha vinto 2 partite su 3 contro New Orleans (con perfetto 3-0 ATS nelle scommesse). I Timberwolves sono favoriti con -6.5 punti di handicap.

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers. OKC dopo 2 sconfitte ha ritrovato Shai Gilgeous-Alexander ed è tornata subito a vincere contro Atlanta, con 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di SGA, in coppia con Chet Holmgren in doppia doppia (16 punti + 12 rimbalzi). Ora arrivano i Cavaliers, reduci dalla vittoria sui Warriors, ma in casa visto che in trasferta Cleveland ha iniziato con un 1-3. Sfida in equilibrio con OKC leggermente sfavorita (+1.0). I Thunder sono 3-6-1 ATS negli ultimi precedenti contro Cleveland (O/U 3-7).

Dallas Mavericks-Toronto Raptors. Grande inizio stagione per i Mavericks con record di 6-1, grazie ad un attacco da 120.7 punti di media (5°), ovviamente guidato da Luka Doncic che viaggia con 31.6 punti, 9.6 rimbalzi e 8.9 assist di media. I Raptors cercano continuità dopo il 123-116 a San Antonio con Scottie Barnes sempre più leader dei canadesi con altri 30 punti (22.6 punti, 9.9 rimbalzi e 5.9 assist di media stagionale), ma con un Paskal Siakam che continua a deludere (solo 8 punti contro la difesa degli Spurts con 2/12 al tiro, in stagione appena 15,4 punti segnati di media). Dallas favorita a -6.0 per un altra vittoria, ma i Mavs sono 5-5 negli ultimi precedenti contro i Raptors.

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers. L’assenza di D’Aaron Fox per i Kings si sente, con 3 sconfitte di fila, le ultime 2 a Houston. Il problema di Sacramento rimane la difesa mentre i Blazers hanno problemi su entrambi i lati del campo e di recente hanno concesso la prima vittoria stagionale ai Grizzlies, interrompendo una striscia di 3 vittorie. I Kings hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro Portland, con anche un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse e per questa sfida al Golden 1 Center sono favoriti con -8 punti di handicap.

