Pronostici Basket NBA 10-12 novembre 2023. Andiamo a vedere cosa ci attende per il fine settimana di pallacanestro americana, e nella rubrica del weekend ne approfittiamo anche per andare a vedere le quote antepost e gli aggiornamenti più interessanti.

Pronostici Basket NBA 10-12 novembre 2023: le partite di venerdì

Un ricco venerdì NBA con 9 partite in programma. Ci sono almeno un paio di big match a Ovest da non perdere. In Dallas Mavericks-LA Clippers rivedremo in azione James Harden alla 3° partita con i Clippers (14.5 punti, 5.5 assist e 5.5 rimbalzi di media nelle prime 2). Clippers a due velocità, perfetti in casa (3-0), ma vincenti in trasferta (0-4). I Mavericks hanno iniziato la stagione con un record di 6-2, guidati da un Luka Doncic che sta segnando 31.5 punti, con 9-3 rimbalzi e 8.8 assist di media. Clippers 7-3 ATS nei precedenti contro Dallas (O/U 3-7).

Da non perdere nemmeno Phoenix Suns-LA Lakers. I Suns hanno visto l’esordio da 13 punti (3/12 al tiro) con 4 assist e 4 rimbalzi di Bradley Beal, al fianco di Kevin Durant che rimane il leader di Phoenix con 29.3 punti a sera. Rimane sempre fuori Devin Booker e i Suns finora hanno un modesto record di 4-4. Peggio i Lakers che sono 3-5 (0-5 in trasferta) dopo le ultime 3 sconfitte, ed Anthony Davis rimane in forse. Queste squadre si sono già affrontate in stagione, il 26 ottobre a LA col 100-95 dei Lakers firmato da 30 punti + 12 rimbalzi proprio di AD, ma anche dai 21 punti con 9 assist e 8 rimbalzi di LeBron James (ai Suns non bastarono i 39 punti di KD).

Pronostici Basket NBA 10-12 novembre 2023; le partite di sabato

Un sabato da 4 partite. Ci concentriamo su Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers. Inizio un pò sottotono per i Cavs con record di 3-5 (2-6 ATS nelle scommesse), complice anche l’1-3 in trasferta. Ora i Cavaliers sono attesi alla difficile trasferta di Chase Center contro i Warriors che invece hanno iniziato con un record di 6-3, e con uno Stephen Curry che sembra non sentire gli anni che passano (30.0 punti e 5.9 triple realizzate di media). Qualche giorno fa, a Cleveland, i Cavaliers hanno però vinto 115-104 contro i Warriors, con 31 punti di Donovan Mitchell, aiutato ai 24 punti e 7 assist di Darius Garland, ma anche dai 13 punti con 16 rimbalzi di Evan Mobley. Cleveland aveva sempre perso nei precedenti 9 scontri con GSW (1-8 ATS nelle scommesse).

Pronostici Basket NBA 10-12 novembre 2023: le partite di domenica

11 partite domenicali, al via con NY Knicks-Charlotte Hornets, ma ad un comodo orario italiano ci sono anche Brooklyn Nets-Washington Wizards ed LA Clippers-Memphis Grizzlies. Non c’è un vero e proprio big match domenicale; nella notte in San Antonio Spurs-Miami Heat vedremo Wembanyama contro un caldissimo Bam Adebayo. Da non perdere nemmeno Golden State Warriors-Minnesota Timbervoles, con i Wolves che hanno iniziato bene la stagione, specialmente grazie alla difesa che è quella che sta concedendo meno punti e potrà approfittare dei Warriors che giocheranno in back to back. Il Sunday Night è LA Lakers-Portland Trail Blazers.

Statistiche: Bucks peggiori nelle scommesse

Nella rubrica del weekend ne approfittiamo anche per vedere le statistiche più interessanti. I trend di lega al momento ci dicono che sono in vantaggio le partite da Over (56.3%) mentre in ATS c’è grande equilibrio, con gli sfavoriti in casa che al momento sono la giocata che sta ripagando maggiormente (56.1% delle linee coperte dagli underdogs in casa).

Tra le singole squadre vi sorprenderà scoprire che sono i Brooklyn Nets i migliori nelle scommesse (7-0-1 ATS), assieme ai Philadelphia 76ers, ancora perfetti con 7-0 ATS. Ancora più sorprendente la peggior squadra nelle scommesse, i Milwaukee Bucks che al momento sono 1-6-1 ATS.

Gli Indiana Pacers sono la miglior squadra da Over (O/U 8-1), davanti a San Antonio Spurs (O/U 7-1) e Utah Jazz (O/U 6-2). Le migliori squadre da Under sono due: NY Knicks e LA Lakers, entrambe O/U 2-6.

I Boston Celtics sono la squadra che sta vincendo col margine medio più alto, +12.0 punti a partita. Seguono i Philadelphia 76ers (+11.71) e poi arrivano Minnesota Timberwolves (+10.57), Denver Nuggets (+10.0) e i sorprendenti Houston Rockets (+5.86) da Ovest, molto staccati rispetto alle 4 al comando in questa statistica e in doppia cifra, ma comunque al 5° posto. La squadra che sta perdendo con lo scarto medio più alto è quella dei San Antonio Spurs che stanno perdendo con -12.5 punti di media a partita, unici in doppia cifra, e seguiti a distanza da Utah Jazz (-9.22), Washington Wizards (-7.75) e dai deludenti Lakersa (-7.25).

Al momento, a grandi linee, gli Indiana Pacers hanno il miglior attacco NBA, almeno a livello realizzativo, con 126.0 punti segnati ogni sera. I già citati Minnesota Timberwolves hanno la miglior difesa con 101.1 punti concessi di media.

Quote Antepost NBA: Celtics sempre al comando

Vediamo tutti gli aggiornamenti delle principali quote antepost per la stagione 2023-24 di Basket NBA.

