Pronostici NBA 15 novembre 2023. Vediamo le analisi delle 8 partite di pallacanestro americana in programma mercoledì notte. A rubare la scena è il big match a Est: Philadelphia 76ers-Boston Celtics.

Pronostici NBA 15 novembre 2023: big match 76ers-Celtics

A Wells Fargo va in scena il big match della nottata, lo scontro al vertice di Eastern Conference tra due squadre con record di 8-2: Philadelphia 76ers-Boston Celtics.

I 76ers sono in back to back dopo la sconfitta di ieri contro i Pacers che ha messo fine ad una striscia di 7 vittorie consecutive. Non sono bastati 39 punti (+12 rimbalzi) di Joel Embiid che ci ha mandato comunque in cassa in una giornata di profitto con gli studi NBA che trovate ogni giorno nel nostro canale TELEGRAM VIP (trovate tutti i riferimenti e i link in fondo a questo articolo), e dove siamo stati perfetti anche nel college basket, come potete vedere qui sotto. Come previsto Embiid ha segnato molto anche a cronometro fermo (17/17 ai liberi), ma già ieri l’mvp in carica era in dubbio, oggi giocherà il b2b? Avrà un minutaggio limitato? Questa notte l’uomo da cavalcare potrebbe essere nuovamente Maxey.

I Celtics arrivano da 3 vittorie e hanno due giorni in più di riposo, visto che l’ultima partita l’hanno giocata domenica, battendo 114-98 i rivali di NYK con 35 punti di Jayson Tatum, aiutato dai 22 di Jaylen Brown e dai 21 dell’ex Kristaps Porzingis (l’Unicorno è in forse per oggi).

Le squadre si sono già affrontate l’8 novembre scorso qui a Philadelphia, con vittoria dei 76ers per 106-103 con 27 punti + 10 rimbalzi di Joel Embiid e 25+9 assist di Tyrese Maxey mentre ai Celtics non bastarono i 29 di Porzingis, con Tatum e Brown tenuti rispettivamente a 16 e 11 punti, con un complessivo 10/27 al tiro (5/18 da tre). Sempre Under negli ultimi 3 precedenti tra queste due squadre. Oggi i 76ers sono sfavoriti (+3.5) e la linea O/U si gioca a 223.5 punti totali.

Pronostici NBA 15 novembre 2023: le altre partite del mercoledì

Washington Wizards-Dallas Mavericks

Anche i Mavericks sono in back to back dopo la sconfitta di ieri a New Orleans, con 35 punti di Kyrie Irving ma contro i Pelicans è arrivata anche la peggior prova stagionale di Luka Doncic che ha chiuso con 16 punti (5/16 al tiro). I turnover sono un problema di Dallas (ben 20 palle perse ieri con i Pelicans che hanno dominato 46-12 nei fastbreak point e 60-40 anche nel pitturato).

I Wizards lunedì si sono fatti rimontare dai Raptors, perdendo la 3° partita di fila (1-7 nelle ultime 8), nonostante 34 punti di Kyle Kuzma, leader di Washington in attacco con 24.1 punti, seguito da Jordan Poole (16.2), ma sta crescendo anche il rookie Bilal Coulibaly, sempre in doppia cifra di punti nelle ultime 3 partite (13.3 di media). I Wizards hanno vinto le ultime 4 sfide contro Dallas ed è avanti 8-2 ATS nelle scommesse nei 10 precedenti più recenti contro i Mavericks (O/U 7-3).

Atlanta Hawks-NY Knicks

Gli Hawks hanno giocato e vinto ieri a Detroit nonostante l’assenza di Trae Young per la nascita del figlio. In assenza della stella di Atlanta ci ha pensato come al solito Dejounte Murray con 32 punti. I Knicks arrivano dalla sconfitta contro Boston e coach Tom Thibodeau spera di ritrovare la proverbiale difesa sua e dei Knicks che si è un pò dispersa, mentre in attacco NYK si affida a RJ Barrett che però ha saltato l’ultima partita e rimane in dubbio anche per oggi.

Il 27 ottobre al Madison Square Garden i Knicks hanno vinto 126-120 con 31 punti di Jalen Brunson (8/12 da tre), ma da allora gli Hawks hanno migliorato il proprio gioco, e in quella partita il migliore di Atlanta è stato De’Andre Hunter con 27 punti con Young e Murray che invece furono tenuti a 18 punti a testa (con 12/33 complessivo al tiro).

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks

I Bucks, dopo 2 sconfitte, sono tornati alla vittoria sui Bulls, ma per la 7° partita di fila Milwaukee non ha coperto l’handicap e rimane la peggior squadra NBA nelle scommesse con 1-7-1 ATS. Giannis Antetokounmpo arriva da una prova da 35 punti + 11 rimbalzi (41.3 punti segnati di media nelle ultime 3 del greco). I Raptors hanno vinto 3 delle ultime 4 partite dopo il 111-107 in rimonta sui Wizards. Paskal Siakam si è sbloccato con 39 punti.

Il primo novembre, sempre a Toronto, i Raptors hanno dominato 130-111 contro i Bucks, con altri 26 punti di Spyci-P, aiutato dai 24 di Dennis Schroder e dai 21 con 12 rimbalzi di Scottie Barnes. Toronto bestia nera di Milwaukee con 7 vittorie negli ultimi 10 precedenti, e anche un ottimo 8-2 ATS nelle scommesse. Oggi Toronto è sfavorita (+4.5) in casa alla Scotiabank Arena, con OG Anunoby che rimane in forse, come Gary Trent Jr.

Chicago Bulls-Orlando Magic

I Magic hanno perso 3 delle ultime 4 partite dopo il 104-124 di ieri a Brooklyn. Orlando rimane comunque una delle migliori squadre nelle scommesse (7-3 ATS in stagione). I Bulls hanno una giornata in più di riposo ma anche loro hanno perso a Milwaukee. Ieri ben 7 giocatori dei Magic hanno chiuso in doppia cifra di punti, guidati da 21 di Franz Wagner e dai 19 di Paolo Banchero.

Ai Bulls non sono bastati 26 punti + 12 rimbalzi di Nikola Vucevic e 20 di Zach LaVine (dato in uscita da Chicago secondo i rumors di mercato), ma con un DeMar DeRozan in serata negativa con 11 punti soltanto al fischio finale. DeRozan ha però una media di 32.4 punti in 5 partite contro Orlando, LaVine fa anche meglio con 34.7 punti di media in 10 partite contro i Magic. Le ultime notizie danno però DeRozan in forte dubbio oggi, quindi occhio a LaVine tra i marcatori.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves

Altra bella sfida, questa volta a Ovest. I Timberwolves hanno vinto 7 partite di fila, e ieri hanno chiuso la 2° vittoria consecutiva a Golden State, un risultato non da tutti battere i Warriors per due partite di fila in trasferta, anche se a dire il vero i Timberwolves sono stati aiutati anche dall’assenza di Curry (e dalle espulsioni dopo pochi minuti di Thompson e Green), ma va dato comunque merito a Minnesota che al momento ha un record di 8-2 e ha la miglior difesa per punti concessi (102.9), FG% (41.8%) e 3PT% (31.5%) mentre in attacco guida Anthony Edwards, anche se ieri la differenza l’ha fatta Karl-Anthony Towns con 33 punti e 11 rimbalzi.

I Suns stanno deludendo e le ultime 2 sconfitte gli lasciano con un record negativo (4-6), anche se questa notte, per la prima volta in stagione, Phoenix dovrebbe poter schierare tutte e 3 le stelle: Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. KD ha giocato la bellezza di 43 partite in carriera contro Minnesota, tenendo una media personale di 27.2 punti.

LA Lakers-Sacramento Kings

Ancora a Ovest per una sfida molto interessante alla Crypto Arena con LA Lakers-Sacramento Kings. I Lakers ieri non hanno avuto problemi a battere 134-107 i derelitti Grizzlies, 3° vittoria consecutiva per LeBron James e compagni, ancora imbattuti in casa (5-0). Anche i Kings arrivano da 3 vittorie di fila, ma hanno un giorno in più di riposo, oltre ad aver ritrovato da un infortunio la propria stella, De’Aaron Fox, rientrato subito con 28 punti e 6 assist in 36 minuti nel 132-120 su Cavs.

Prima del rientro Fox aveva giocato l’ultima partita proprio contro i Lakers il 29 ottobre scorso, nella vittoria 132-127 in overtime dei Kings, guidati proprio dai 37 punti e 8 assist di Fox mentre ai Lakers non bastarono 30 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis e nemmeno i 25+15 con anche 8 assist di James. I Kings sono avanti 7-3 negli ultimi precedenti contro i Lakers, con anche 7-3 ATS nelle scommesse e O/U 7-3 nelle giocate sui punti totali.

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers

I Cavaliers stanno faticando a trovare continuità dopo il ko a Sacramento, e nelle ultime 7 partite Cleveland ha sempre alternato una sconfitta ad una vittoria. Oggi, per continuare questo trend, dovrebbe arrivare la vittoria a Portland, squadra che arriva a sua volta da 4 sconfitte consecutive, e che cerca di ritrovare equilibrio dopo l’addio di Lillard, con la franchigia in piena riscostruzione, a differenza di Cleveland che ha un roster ben testato e completo. Nell’ultima partita il migliore di Portland è stato il nuovo arrivato, Deandre Ayton con 22 punti e 10 rimbalzi.

Per Cleveland guida invece Donovan Mitchell che in 9 partite stagionali sta tenendo ottimi numeri (28.7 punti, 5.4 assists, 4.8 rimbalzi e 2.1 steals), ma non sta bastando alla squadra di coach J.B. Bickerstaff che rimane con un record negativo. I Cavaliers dalla loro hanno i dati storici visto che hanno sempre vinto negli ultimi precedenti contro i Trail Blazers, con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 1-3).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB