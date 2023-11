Pronostici Basket NBA 17-19 novembre 2023. Andiamo a vedere cosa ci attende per il fine settimana di pallacanestro americana, e nella rubrica del weekend ne approfittiamo anche per andare a vedere le quote antepost e gli aggiornamenti più interessanti.

Pronostici Basket NBA 17-19 novembre 2023: le partite di venerdì

Ricco venerdì con 11 partite in programma valide anche per l’in-season tournament . A Est riflettori puntati su Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers e con i Sixers chiamati ad interrompere una mini striscia di 2 sconfitte consecutive. Anche Atlanta arriva dal ko interno contro i Knicks ed è 1-4 ATS nelle ultime 5 partite.

Sempre ad Est segnaliamo anche Toronto Raptors-Boston Celtics. Per i padroni di casa sono in forse Anunoby e Trent mentre gli ospiti hanno in dubbio Brown e Porzingis, ma ci sarà Jayson Tatum che segnò 27 punti nel 117-94 del 11 novembre al TD Garden contro i Raptors.

Ad Ovest attenzione a New Orleans Pelicans-Denver Nuggets. Il 6 novembre scorso i Nuggets hanno battuto 134-116 i Pelicans, chiudendo sotto di 20 al primo tempo, ma dominando alla ripresa con un Nikola Jokic in tripla doppia (35 punti, 12 assist e 11 rimbalzi).

Segnaliamo infine LA Clipper-Houston Rockets. Una squadra ha un record di 3-7, l’altra di 6-3, tutto normale, se non fosse che la squadra col record vincente è a sorpresa quella di Houston, mentre quella con sole 3 vittorie in 10 partite è quella di LAC. Squadre agli opposti anche di recente, con i Rockets che arrivano da 6 vittorie consecutive, mentre i Clipeprs da 6 sconfitte di fila, in pratica da quando è arrivato James Harden con cui LAC non ha mai vinto. Per Houston Alperen Sengun viaggia a 19.4 punti e 8.2 rimbalzi a partita, ma ad impressionare è la difesa di Houston che concede solo 105.8 punti di media (3° miglior dato NBA) mentre i Clippers ne hanno presi 144 nell’ultima, imbarazzante, sconfitta contro i Mavs.

Pronostici Basket NBA 17-19 novembre 2023: le partite di sabato

Sabato si giocano 6 partite e tra i match più interessanti spicca proprio Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks. I Bucks giocheranno questa partita in back to back (il giorno prima ospitano gli Hornets) e non si sanno ancora le condizioni di Giannis. Per i Mavericks è in dubbio Irving, ma dovrebbe esserci Luka Doncic che in stagione guida Dallas con 30.7 punti, 8.1 assist e 7.8 rimbalzi.

Carino anche lo scontro a Ovest con New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves. Grande inizio stagionale per i Wolves anche se di recente, dopo 7 vittorie di fila, hanno perso l’ultima contro i Suns. Al contrario i Pelicans dopo 5 sconfitte sono riusciti a battere i Mavericks. Minnesota ha vinto 122-101 il precedente del 8 novembre in casa contro i Pelicans lasciati al 39% dal campo (29% al tiro da tre) mentre l’attacco fu guidato da Anthony Edwards con 26 punti e anche 8 assist, per un +35 di plus/minus.

Nella baia andrà in scena anche il 3° atto di Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder, al momento sul 1-1, ma OKC ha vinto lo scontro più recente di giovedì notte, approfittando dell’assenza di Curry tra le fila dei Warriors, dello squalificato Green, e di una serata tremenda al tiro per Klay Thompson (5 punti con 1/10 al tiro) mentre per i Thunder il solito Shai Gilgeous Alexander a guidare con 24 punti.

Pronostici Basket NBA 17-19 novembre 2023: le partite di domenica

9 partite domenicali, si inizia ad orario italiano con Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, partita particolare per Ben Simmons che però è tra gli indisponibili dei Nets. Ad un orario accettabile per noi ci sono anche Toronto Raptors-Detroit Pistons e Indiana Pacers-Orlando Magic, squadre agli opposti. I Pacers giocano a ritmi elevati e segnano tanto, i Magic hanno un pace factor molto basso e tendono a giocare partite a basso punteggio (l’ultima l’hanno vinta 96-94 a Chicago), per una squadra da Under con la 6° miglior difesa e il 29° peggio attacco mentre Indiana è 1° in attacco e penultima in difesa.

Nella notte Dallas Mavericks-Sacramento Kings si presenta come il big match di giornata. I Kings arrivano da 4 vittorie di fila nel momento in cui scriviamo e hanno ritrovato un D’Aaron Fox subito positivo con 28 punti sia contro Cleveland che a LAL, senza dimenticare Domantas Sabonis che viaggia a 19.1 punti, 12.3 rimbalzi e 7.3 assist a sera.

In chiusura LA Lakers-Houston Rockets. Abbiamo già parlato dei sorprendenti Rockets in questo avvio, un pò peggio i Lakers da cui ci si aspettava di meglio dal record di 6-6 attuale. Da monitorare come al solito le condizioni di LeBron James e Anthony Davis. Le squadre si sono già affrontate l’8 novembre a Houston e in quell’occasione arrivò una netta vittoria 128-94 dei Rockets, subito avanti 32-19 nel primo quarto, con un Jalen Green da 28 punti + 7 rimbalzi alla sirena finale, assieme ai 19+7 di Sengun e anche ai 10 assist di VanVleet.

Statistiche: Nets migliori delle scommesse. Per alti punteggi andare nell’Indiana

I Brooklyn Nets con 9-2-1 ATS si confermano anche questa settimana i migliori nelle scommesse, mentre scende al 3° posto Philadelphia, superata da Oklahoma City. Confermati anche i peggiori, che sono sempre i Milwaukee Bucks con 2-8-1 ATS, appena il 20% di linee di handicap coperte. Dietro ci sono Memphis e poi altre due squadre che stanno deludendo gli scommettitori, Cleveland e i Lakers.

Indiana Pacers con O/U 10-1 e Dallas Mavericks O/U 10-2 sono al momento le migliori squadre da Over. I Pacers sono aiutati dall’attacco più prolifico del campionato (126.5 punti a sera mentre i peggiori sono i Blazers con 104.7 punti) Completa il podio San Antonio con O/U 9-2, con gli Spurs che pagano anche la peggior difesa per punti concessi (124.0), e qui i 2° che concedono più punti sono nuovamente i Pacers (123.3) che con questa combinazione attacco/difesa e ritmi molto alti, sono un sogno per gli scommettitori da Over.

Al contrario Denver Nuggets con O/U 3-8 e Houston Rockets con O/U 3-6 sono le migliori da Under. Al 3° posto ci sono i NY Knicks che questa settimana hanno migliorato anche il rendimento di Minnesota come miglior difesa con 109.0 punti concessi di media (i Timberwolves sono saliti a 112.1).

Quote Antepost: soliti nomi al comando per anello ed mvp

Non cambiano le favorite per la vittoria finale dell’anello: Boston Celtics Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, con l’unica variazione di Jokic e compagni che scalvalcano Giannis e soci. Si allontanano leggermente i Phoenix Suns che però rimangono la 4° ed ultima squadra in singola cifra.

Continua anche la lotta serrata per MVP con Nikola Jokic sempre favorito e con quota ulteriormente calata dal 3.50 della scorsa settimana all’attuale @3. Luka Doncic si allontana ma rimane il principale avversario del serbo. Il duo di stelle europee è seguito da Jayson Tatum e dal MVP in carica, Joel Embiid. Sale fino @12 volte la posta invece Giannis Antetokunmpo. Tra i nomi più esotici ci sono Shai Gilgeous Alexander ed Anthony Edwards che stanno giocando a livello MVP, e si mettono alle spalle anche le stelle dei Suns, Devin Booker e Kevin Durant, ma entrambi devono sottostare a Steph Curry che rimane un nome papabile anche per questa stagione.

