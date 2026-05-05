Prosegue la post-season di Basket NBA e dopo le prime serie, andiamo ora ad analizzare le semifinali di conference (Pistons-Cavaliers, Knicks-Hawks a Est e Thunder-Lakers, Spurs-Timberwolves a Ovest) con programma completo di tutti i match, statistiche, le stelle e le previsioni sui vincenti delle serie, con gli aggiornamenti sulle quote antepost per il successo finale dell’anello. Semifinali NBA Playoffs.

Semifinali NBA Playoffs: le prossime sfide a Est ed Ovest

Il primo turno dei playoffs NBA è andato in archivio con ben tre serie su quattro ad Est che si sono concluse a gara 7, mentre a Ovest le forze in campo sono state più chiare con nessun match che si è concluso al match decisivo. Ora è tempo di pensare alle semifinali di conference, che mentre scriviamo in realtà sono già iniziate con una vittoria dominante dei Knicks in casa in gara 1 contro Atlanta, e la sorpresa dei Timberwolves che ritrovano Edwards e sbancano San Antonio da sfavoriti con +11.5 punti di spread in appoggio! Dopo aver perso clamorosamente Boston. Est, rimaniamo con la speranza di Minnesota per l’anello, sarà difficile, ma continuiamo a crederci.

SEMIFINALI EASTER CONFERENCE

(1) Detroit Pistons vs. (4) Cleveland Cavaliers

Programma completo:

Gara 1: Detroit-Cleveland | Mercoledì 6 maggio, ore 01.00

Gara 2: Detroit-Cleveland | Venerdì 8 maggio, ore 01.00

Gara 3: Cleveland-Detroit | Sabato 9 maggio, ore 21.00

Gara 4: Cleveland-Detroit | Martedì 12 maggio, ore 02.00

Gara 5: Detroit-Cleveland* | TBD

Gara 6: Cleveland-Detroit* | TBD

Gara 7: Detroit-Cleveland* | TBD

STATISTICHE, Nella stagione regolare 2025-26, le due squadre si sono divise equamente le vittorie (2-2). Cleveland ha storicamente dominato con un record di 7-3 o superiore nelle ultime stagioni, ma il divario con Detroit è diminuito quest’anno. Detroit ha il miglior record della Eastern Conference e ha vinto 10 degli ultimi 11 incontri casalinghi contro Cleveland. I punti di forza dei Pistons sono la difesa, la stella Cade Cunningham e l’esperto Tobias Harris che sembra in ottima forma anche se a livello fisico è in dubbio per un problema alla caviglia. Il punto di forza di Cleveland è rappresentato dall’attacco esplosivo con Mitchell ed Harden, e il frontcourt con Allen e Mobley che dominano a rimbalzo (26 rimbalzi in due nell’ultima prestazione), inoltre il roster è abbastanza al completo.

STELLE. Cade Cunningham per Detroit arriva da una serie mostruosa contro Orlando, chiusa con 32 punti e 12 assist in Gara 7. Per Cleveland Donovan Mitchell, dal canto suo, ha guidato Cleveland superando Toronto in 7 gare, con 22 punti in gara 7. Nei loro scontri diretti in carriera, Mitchell detiene un record di 5 vittorie e 2 sconfitte contro Cunningham. In questi incontri, Cunningham ha mantenuto medie di 23.9 punti e 7.3 assist

PREVISIONE. Ci si aspetta una partita ad alto punteggio e attenzione ai primi quarti (trend >51.5 punti negli ultimi 7 scontri diretti). Cleveland ha il potenziale per il “colpo” esterno, anche se il fattore campo della Little Caesars Arena rende Detroit la favorita in quota per il passaggio del turno in una serie lunga fino ad una decisiva gara 7 ma noi andiamo sui Cavs. CAVALIERS @2.05 (in 7 partite).

(3) New York Knicks vs. (7) Philadelphia 76ers 1-0

Programma completo

Gara 1: New York-Philadelphia 137-98

Gara 2: New York-Philadelphia | Giovedì 7 maggio, ore 01.00

Gara 3: Philadelphia-New York | Sabato 9 maggio, ore 01.00

Gara 4: Philadelphia-New York | Domenica 10 maggio, ore 21.30

Gara 5: New York-Philadelphia* | TBD

Gara 6: Philadelphia-New York* | TBD

Gara 7: New York-Philadelphia* | TBD

STATISTICHE. Serie già iniziata e nella vittoria netta di gara 1 (137-98), Jalen Brunson ha confermato il suo status di “incubo” per i Sixers con 35 punti e un’efficienza realizzativa del 66.7% dal campo alla guida dei Knicks. Al contrario Tyrese Maxey è stato limitato a soli 13 punti in Gara 1. New York ha vinto 7 degli ultimi 10 scontri diretti e ha dominato la stagione regolare 2025-26 con vittorie pesanti (come l’89-138 di febbraio contro i 76ers. I Knicks hanno un punto di forza a rimbalzo (45.5 vs 41.2 nei precedenti playoff)

STELLE. Jalen Brunson ha storicamente avuto successo contro Embiid, specialmente da quando veste la maglia dei Knicks. In 19 incontri totali tra regular season e playoff, Brunson conduce per 10 vittorie a 9 ma il vantaggio di Brunson si accentua in post-season, dove detiene un record di 4-2 (frutto della serie del 2024). Nei matchup diretti per New York, Brunson ha una media di 26.1 punti e 6.3 assist, mentre Embiid risponde con 28.3 punti e 9.3 rimbalzi. In gara 1 Brunson ha dominato con 35 punti (12/18 al tiro) in soli 31 minuti, chiudendo con un plus-minus di +27 mentre Embiid è stato limitato dalla difesa dei Knicks a soli 14 punti con 3/11 dal campo, chiudendo con un pesante -24 di plus-minus in 25 minuti di gioco.

PREVISIONE. Con una vittoria di quasi 40 punti in Gara 1, i Knicks partono come netti favoriti per il passaggio del turno, in 5 o al massimo 6 partite. KNICKS @1.22 (in 5 o 6 partite).

SEMIFINALI WESTERN CONFERENCE

Programma completo

(1) Oklahoma City Thunder vs. (4) Los Angeles Lakers

Gara 1: Oklahoma City-Los Angeles | Mercoledì 6 maggio, ore 02.30

Gara 2: Oklahoma City-Los Angeles | Venerdì 8 maggio, ore 03.30

Gara 3: Los Angeles-Oklahoma City | Domenica 10 maggio, ore 02.30

Gara 4: Los Angeles-Oklahoma City | Martedì 12 maggio, ore 04.30

Gara 5: Oklahoma City-Los Angeles* | TBD

Gara 6: Los Angeles-Oklahoma City* | TBD

Gara 7: Oklahoma City-Los Angeles* | TBD

STATISTICHE. I Thunder entrano nella serie dopo un travolgente “sweep” (4-0) contro Phoenix, mentre i Lakers hanno superato Houston in 6 gare, una serie che si è prolungata anche più del necessario dopo che i gialloviola avevano aperto con un 3-0. La stagione regolare 2025-26 è stata a senso unico: i Thunder hanno vinto tutti e quattro gli incontri disputati contro i Lakers, spesso con scarti pesanti di +29, +9, +43 e +36 punti. ‘ultima sfida dell’8 aprile 2026 si è conclusa 123-87 per Oklahoma City a Los Angeles. I Thunder hanno fatto registrare un Net Rating superiore a 10 per due stagioni consecutive, un traguardo storico paragonabile solo ai grandi Bulls e Warriors del passato. OKC è quasi imbattibile in casa (34-7 in stagione) e parte come netta favorita per Gara 1 con uno spread di -15.5

STELLE. La stella di OKC è ovviamente Shai Gilgeous-Alexander che ha chiuso la stagione 2025-26 con oltre 31 punti di media e una costanza realizzativa impressionante. La sua abilità nel mid-range e nel finire al ferro è diventata immarcabile. In assenza di Doncic, che sicuramente non giocherà gara 1 e poi vedremo, i Lakers si affidano al Re, il grande veterano, LeBron James che nonostante l’età, resta un giocatore imprescindibile

PREVISIONI. Coach JJ Redick ha indicato nella riduzione delle palle perse e nella difesa aggressiva le uniche vie per impensierire i Thunder da parte dei Lakers. Per quanto visto anche in gara 1 e vista l’assenza di Doncic, con un LeBron per cui passano gli anni, non c’è storia e vediamo OKC vincente della serie, con al massimo una vittoria concessa a LAL. THUNDER @1.05 (in 5 partite).

(2) San Antonio Spurs vs. (6) Minnesota Timberwolves 0-1

Programma completo

Gara 1: San Antonio-Minnesota 102-104

Gara 2: San Antonio-Minnesota | Giovedì 7 maggio, ore 03.30

Gara 3: Minnesota-San Antonio | Sabato 9 maggio, ore 03.30

Gara 4: Minnesota-San Antonio | Lunedì 11 maggio, ore 01.30

Gara 5: San Antonio-Minnesota* | TBD

Gara 6: Minnesota-San Antonio* | TBD

Gara 7: San Antonio-Minnesota* | TBD

STATISTICHE. Minnesota ha vinto la serie stagionale per 2-1 e i Timberwolves non sono da sottovalutare, tanto che hanno sorpreso vincendo 104-102 a San Antonio Gara 1, col rientro della stella, Anthony Edwards. I Wolves hanno vinto gara 1 grazie a un quarto periodo da 35 punti, nonostante la difesa di San Antonio con un Wemby da record con 12 stoppate! Prima di Gara 1, gli Spurs vantavano un record interno di 32-8, ma hanno faticato a trovare ritmo dopo sei giorni di riposo dopo aver superato Portland in 5 partite nella prima serie mentre Minnesota ha fatto fuori i Nuggets di Jokic, in 6 partite. Tornando in gara 1 Minnesota è riuscita a vincere nonostante le 12 stoppate di Wembanyama, sfruttando un ottimo Julius Randle (21 punti) per contrastare la fisicità degli Spurs, il tutto senza Ayo Dosunmu e Donte DiVincenzo (fuori per la stagione).

STELLE. Victor Wembanyama in tripla doppia in gara 1 con 11 punti, 15 rimbalzi e 12 stoppate, ha stabilito il record NBA per stoppate in una gara di playoff, ma ha tirato con il 5/17 e gli Spurs hanno perso contro i Timberwolves che si affidano ad Anthony Edwards, rientrato a sorpresa già in gara 1 dopo un infortunio al ginocchio, ha giocato 25 minuti partendo dalla panchina e segnando tiri decisivi chiudendo con 18 punti

PREVISIONI. I precedenti di regular season ci dicevano già prima di gara 1 che i Timberwolves possono provarci almeno, e l’entusiasmo di Minnesota, unito al rientro di Edwards rendono questa serie molto più equilibrata del previsto e andiamo a sorpresa con gli sfavoriti che hanno visto la quota scendere dopo gara 1, ma rimangono ampiamente sopra la pari. TIMBERWOLVES @2.55 (in gara 7).

Quote antepost: aggiornamenti per l’anello

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2025-2026, il mitico anello, e vediamo anche gli ultimi aggiornamenti sulle quote per MVP delle Finals. L’eliminazione clamorosa al primo turno di Boston (prima contender a Est), e lo sweep vincente contro Phoenix, spinge sempre di più gli Oklahoma City Thunder @1.58 favoriti per il bis, staccando i primi avversari, i San Antonio Spurs @5.75 sempre da Est, mentre senza i Celtics sono i New York Knicks @9.50 al momento a prendersi il vertice a Est, sui Detroit Pistons @17 che salgono in doppia cifra.

Le quote per MVP delle Finals NBA si riflettono sui favoriti, e ovviamente Shai Gilgeous-Alexander @1.40 domina su Victor Wembanyama @4.40, poi sono staccatissimi tutti gli altri, con Anthony Edwards @19 volte la posta, ma resiste in lavagna anche Luka Doncic @31 che spera che i suoi Lakers possano arrivare alle Finals, anche in sua assenza in queste prime serie.

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