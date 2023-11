Pronostici NBA 21 novembre 2023. Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers è il big match del martedì notte tra le 5 partite di pallacanestro americana che siamo andati ad analizzare in quella che è una giornata valida anche per l’In-Season Tournament.

Pronostici NBA 21 novembre 2023: Big match Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers

Arriviamo da un lunedì notte perfetto da 2 su 2 con le giocate principali grazie ai 10 assist di James Harden e ai 30 punti con 5 assist di Alperen Sengun, più altri consigli secondari che ogni giorno trovate in esclusiva nel nostro canale VIP di Telegram (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Tornando al big match della notte, Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers si gioca a Wells Fargo Center dove i padroni di casa hanno un record di 6-2 e che rientrano dopo 2 vittorie in trasferta ad Atlanta (126-116) e Brooklyn (121-99), con quasi tripla doppia di Joel Embiid che guida la lega con 31.9 punti di media. L’altra stella dei 76ers è Tyrese Maxey che arriva da una doppia doppia da 25 punti + 10 assist. Maxey ha segnato 20+ punti in 8 delle ultime 9 partite (compresa la prova da 50 punti contro Indiana).

Oggi Philadelphia affronterà però la buona difesa dei Cavaliers che sono anche in un momento positivo con 3 vittorie di fila. Va comunque detto che Cleveland ha iniziato peggio l’anno se parliamo di difesa, il reparto forte della passata stagione, con 106.9 punti concessi di media, mentre nelle prime 13 partite di quest’anno sono stati concessi 111.0 punti di media dai Cavaliers che oggi sfidano il 3° miglior attacco per punti segnati (120.5), quello di Philadelphia, quindi squadre abbastanza agli opposti. Va comunque detto che Cleveland ha ritrovato la sua proverbiale difesa nelle ultime 3 vittorie (Portland, Detroit e Denver) in cui hanno concesso appena 101.3 punti di media. In 7 vittorie stagionali i Cavaliers hanno concesso 102.9 punti di media, in 6 sconfitte il dato sale a 120.5.

Il rientro di Jarrett Allen è stata la chiave di volta dei Cavs che però sono riusciti a vincere solo 1 degli ultimi 8 precedenti contro Philadelphia e oggi in casa i 76ers sono favoriti con -7.5 punti di handicap.

Pronostici NBA 21 novembre 2023: le altre partite

Orlando Magic-Toronto Raptors

I Magic rientrano in casa dopo un road trip chiuso con un positivo 3-1, i Raptors invece hanno chiuso con 2-2 una serie di 4 partite interne, anche se domenica hanno vinto 142-113 con team record di 44 assist, seppure contro i derelitti Pistons. Toronto gioca in trasferta dove al momento ha un record di 2-3 in stagione. La buona notizia è il rientro di O.G. Anunoby, specialmente sul versante difensivo mentre per Orlando, senza Markelle Fultz, il giocatore da tenere d’occhio è Paolo Banchero che ha segnato 24 punti nella vittorie agevole di domenica contro Indiana. L’attacco di Toronto non sta brillando, meglio la difesa. Stessa cosa per Orlando, che inoltre gioca anche un ritmo basso e infatti è 4° come punti concessi (106.6). 4 Under negli ultimi 6 precedenti. Oggi la linea O/U è abbastanza bassa a 216.5 punti totali.

Atlanta Hawks-Indiana Pacers

Gli Hawks hanno perso le ultime 3 partite giocate sotto il loro pubblico, e del resto Atlanta è 1-5 ATS in casa in questa stagione. Nelle ultime 2 uscite gli Hawks hanno sofferto molto a rimbalzo contro Mitchell Robinson e Joel Embiid e oggi potrebbe approfittare Myles Turner che ha una linea di 6.5 rimbalzi nonostante in stagione ne porti giù 7.2 a sera, con anche 17.3 punti per i Pacers, sempre guidati da Tyrese Haliburton (23.5 punti, 11.6 assists) per quello che rimane il miglior attacco NBA con 125.7 punti segnati a partita. Gli Hawks invece si affidano a Trae Young (23.4 punti e 11.1 assists) e a Dejounte Murray (21.3 punti + 5.4 assists) e in particolare Young ha anche ottime medie statistiche in 17 sfide in carriera contro Indiana (26.3+9.2). Oggi ha una linea personale di 35.5 Punti+Assist contro Indiana che ha un ottimo attacco, ma gioca a ritmi molto alti e difensivamente concede 123.8 punti di media (28°). Atlanta ha il 5° attacco con 119.9 punti, potrebbe essere un match ad alto punteggio, considerando anche l’Over 9-1 negli ultimi scontri diretti tra queste due franchigie. I book però non si fanno trovare impreparati e per questa sfida piazzano una linea O/U davvero monstre a 252.0 punti totali.

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers

Devin Booker è tornato in lineup e i Suns hanno dato subito segnali di ripresa con 3 vittorie di fila, con anche un superlativo Kevin Durant che ha segnato altri 39 punti nell’ultima contro Utah, e nell’immagine qui sotto potete capire da soli il tenore delle sue prestazioni nelle ultime 8 partite (oggi KD ha una linea personale di 28.5 punti), anche se Phoenix rimane senza Bradley Beal. In Arizona però arrivano i Blazers reduci da 7 sconfitte di fila, per una squadra che ha perso 10 partite su 13 in stagione (1-6 in trasferta). Partita speciale per il centro di Portland, Deandre Ayton, prima scelta del 2018 di Phoenix dove torna per la prima volta da avversario e su cui i bookmakers danno una linea di 22.5 Punti+Rimbalzi (Ayton ha una media di 23.3 P+R in questa stagione). Portland è ultima in NBA come punti segnati (102.9 di media).

LA Lakers-Utah Jazz

Partiamo da un dato di fatto, quello che spinge LAL ad essere favorita con .7.5 punti di handicap, il fattore campo; i Lakers sono 6-1 in casa, i Jazz sono 1-5 in trasferta. Inoltre i gialloviola sembrano in un momento migliore con 5-1 nelle ultime 6 mentre Utah è 2-6 nelle ultime 8. I Lakers sono inoltre ancora imbattuti nel in-season tournament. I Jazz arrivano da una sconfitta interna contro i Suns dopo un doppio overtime perso 137-140 nonostante 38 punti + 17 rimbalzi di Lauri Markkanen. I Lakers hanno vinto gli ultimi 2 precedenti, ma nelle scommesse i Jazz sono avanti 4-0 ATS negli ultimi scontri diretti. Sempre Over inoltre negli ultimi 5 precedenti tra LAL e Utah che oggi hanno una linea a 237.0 punti totali. I Lakers sono in back to back e ieri hanno faticato a battere i Rockets, con 37 punti di un infinito LeBron James in campo quasi 40 minuti mentre Anthony Davis ha contribuito con 27 punti e 10 rimbalzi in 32 minuti. Saranno da considerare le loro condizioni per il b2b, in particolare quelle di LeBron.

