Pronostici NBA 22 novembre 2023. Un ricco mercoledì notte con 14 partite di pallacanestro americana che domani sarà ferma per il Thanksgiving Day che come sempre è dedicato al Football. Non mancano i big match come Celtics-Bucks e Est e Warriors-Suns a Ovest ma c’è anche un interessante Timberwolves-76ers.

Pronostici NBA 22 novembre 2023: big match Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Riflettori accesi sul TD Garden dove si sfidano le due big a Est che sono anche le due favorite principali dalle quote antepost per la vittoria finale dell’anello quest’anno. I Bucks si presentano dopo 4 vittorie di fila mentre i Celtics, dopo 6 successi consecutivi, si sono fermati a sorpresa a Charlotte, facendosi rimontare e perdendo 118-121.

Le stelle Giannis Antetokounmpo da una parte e Jayson Tatum dall’altra promettono spettacolo. Il greco arriva da due prove da 40 e 42 punti e in stagione ha una media di 30.2 punti a sera. A Tatum invece non sono bastati 45 punti (tra cui il carrer high da 31 punti nel solo primo tempo) per evitare la sconfitta ai suoi Celtics con cui segna 28.2 punti a sera, con anche 9.0 rimbalzi.

Boston ha vinto 4 delle ultime 5 sfide contro i Bucks, con l’unica sconfitta arrivata in OT a Milwaukee lo scorso febbraio. A livello scommesse però i Celtics hanno un pessimo 2-7-1 ATS negli ultimi 10 confronti diretti con i Bucks. Boston non ha mai perso in casa quest’anno (5-0) e il fattore campo spinge i Celtics ad essere favoriti con -5.5 punti di handicap.

Pronostici NBA 22 novembre 2023: le altre partite del mercoledì

Charlotte Hornets-Washington Wizards

Due squadre che non se la passano bene anche se gli Hornets dopo 4 sconfitte hanno battuto i Celtics e si godono un LaMelo Ball che ha segnato altri 36 punti, con 9 rimbalzi e 8 assist anche contro la difesa di Boston, e che nelle ultime 8 partite ha tenuto una media straordinaria di 46.6 Punti+Rimbalzi+Assist. I Wizards invece hanno perso le ultime 6 e si parla di addio di Jordan Poole (che però arriva dal season-high di 30 punti contro i Bucks), ma anche di Danilo Gallinari.

In stagione le squadre si sono già affrontate 2 volte, con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. La costante sono stati i punti, un doppio Over con una media di 244,5 punti totali. Nel primo scontro a Charlotte arrivarono 33 punti con 9 assist di Kyle Kuzma (reduce dal carrer high di 13 assist) per gli ospiti, e altri 34 punti di Ball per i padroni di casa. Oggi Ball ha una linea di 44,5 Punti+Assist+Rimbalzi.

Orlando Magic-Denver Nuggets

I Magic sono in back to back dopo la vittoria di ieri contro Toronto, il 4° successo di fila, con 25 punti di Paolo Banchero, migliore per Orlando. I Nuggets, dopo 2 inattese sconfitte di fila, sono tornati al successo contro i derelitti Pistons, nonostante l’espulsione di Nikola Jokic nel primo tempo, ma ci ha pensato Reggie Jackson con 21 punti + 6 assist a prendere in mano la situazione.

A livello statistico Orlando è quasi perfetta nelle scommesse sui primi tempi, con un incredibile 12-1 ATS stagionale all’intervallo, un rendimento che ci ha permesso di incassare anche ieri con la pick statistica (8-2 in stagione con queste giocate) nel canale VIP Telegram (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo). Denver ha vinto 8 degli ultimi 10 precedenti contro Orlando, perdendo però lo scontro più recente dello scorso febbraio, sempre qui in Florida. In questa stagione Orlando ha uno dei ritmi più bassi ed è una delle squadre che concede meno punti mentre i Nuggets sono O/U 4-10 in questa stagione. Oggi infatti la linea O/U è bassa a 217.5 punti totali.

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets

Ieri partita da record con 309 punti totali ad Atlanta, dove alla fine l’hanno spuntata i Pacers, costringendo alla 3° sconfitta consecutiva gli Hawks, nonostante 38 punti + 9 assist di Trae Young che ci ha mandato in cassa senza problemi, come abbiamo preso gli over di Capela e Johnson (e anche di Haliburton con 16 assist dall’altra parte).

I Nets arrivano da 2 sconfitte e attenzione a Mikal Bridges che ha una media di 20.3 punti, 5.8 rimbalzi e 3.8 assist in stagione, con 29.7 punti, 4.7 rimbalzi e 4.3 assist nelle 3 sfide dello scorso anno contro Atlanta (compresi i 42 punti segnati lo scorso marzo contro gli Hawks). Dopo quanto visto ieri notte dalla difesa di Atlanta che ha lasciato tirare i Pacers con più del 60% dal campo accettando gli alti ritmi di gioco di Indiana, oggi la linea Punti+Rimbalzi+Assist di Bridges a 33.5 sembra alla portata.

Cleveland Cavaliers-Miami Heat

Senza l’infortunato Donovan Mitchell, fuori da 3 partite (e ancora in forse per questa notte), i Cavaliers hanno vinto le ultime 4, compreso il successo per niente scontato di ieri a Philadelphia in OT con 32 punti di Darius Garland e 26 con 13 rimbalzi di Jarrett Allen, senza dimenticare i 18+12 di Evan Mobley e anche i 20 punti con 5/10 da tre dell’ex Max Strus.

Gli Heat sono 8-1 nelle ultime 9, e anche Miami sta giocando senza il miglior marcatore, Tyler Herro, ma c’è un Bam Adebayo che ha segnato altri 23 punti + 11 rimbalzi contro i Bulls, Duncan Robinson che continua a sparare da tre e la crescita del rookie Jaime Jaquez Jr, senza ovviamente dimenticare Jimmy Butler. Cleveland ha un ottima difesa interna, ma è solo 25° come 3P% quindi anche oggi attenzione alle bombe di Robinson.

Indiana Pacers-Toronto Raptors

Entrambe hanno giocato ieri, i Pacers sono passati 157-152 nella partita da record ad Atlanta. Al contrario Toronto ha perso ad Orlando segnando solo 107 punti (noi avevamo consigliato Under 108.5 TT per i canadesi). Indiana ha un ritmo altissimo, il miglior attacco per punti segnati ma anche una pessima difesa che rende i Pacers una manna dal cielo per gli scommettitori di Over (O/U 12-1). Nell’Indiana è Tyrese Haliburton mania con altri 37 punti + 16 assist ieri notte (40.7 Punti+Rimbalzi+Assist in stagione, oggi ha una linea a 39.5 PRA).

Ieri i Raptors hanno avuto in Dennis Schroder il miglior marcatore con 24 punti (16.2 punti di media stagionale) e oggi potrebbe fare Over su una linea personale di 15.5 punti contro Indiana, anche se ci sono sempre da considerare pure Scottie Barnes e Paskal Siakam per i canadesi.

Houston Rockets-Memphis Grizzlies

Memphis si ritrova con uno dei peggiori record NBA (3-10) anche per colpa delle assenze prolungate dei titolari Ja Morant, Marcus Smart e Steven Adams, più le riserve Brandon Clarke, Luke Kennard e Xavier Tillman Sr che stanno complicando di parecchio le cose ai Grizzlies.

I Rockets rientrano da 3 sconfitte in trasferte difficili dove comunque se la sono giocata sempre alla pari e punto a punto, infatti Houston nelle scommesse ha un impressionante 8-0-1 ATS nelle ultime 9 partite in cui gli scommettitori non hanno mai pagato quando hanno puntato su Houston. I Rockets si affidano ad Alperen Sengun, Jalen Green e anche Fred VanVleet, ma questa è una partita particolare per l’ex Grizzlies, Dillon Brooks che ha segnato 24 e 16 punti nelle ultime 2 prestazioni e oggi ha una linea personale a 10.5 punti che potrebbe superare (media stagionale di 13.9 punti).

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers

Due delle migliori squadre in questo avvio stagionale si sfidano al Target Center dove i Timberwolves sono ancora imbattuti (6-0) mentre i 76ers sono un pò in calo con 3 sconfitte nelle ultime 5, compresa quella di ieri notte dove non sono bastati 32 punti di Joel Embiid (31.9 punti + 11.3 rimbalzi di media) che oggi se la dovrà vedere sotto canestro con Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert.

Minnesota ha un record di 10-3 mentre Philadelphia è 10-4, ma nelle scommesse vanno decisamente meglio i 76ers (10-4 ATS) rispetto ai Timberwolves (7-6 ATS). I Sixers dominano 8-2 (anche 8-2 ATS nelle scommesse) negli ultimi precedenti contro i Wolves che però per questa sfida interna sono favoriti a -5.5.

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings

Rematch tra New Orleans e Sacramento, sempre allo Smoothie King Center dove l’altro giorno i Kings hanno perso nettamente, interrompendo una striscia di 6 vittorie consecutive. I Pelicans hanno dominato 129-93, con Zion Williamson che ha messo subito in chiaro le cose nel primo tempo, dove ha segnato 22 dei 26 punti totali in una partita in cui la stella di New Orleans (sempre senza McCollum e Murphy III) ha tirato col 75% dal campo.

Per i Kings De’Aaron Fox aveva segnato 30 punti contro i Mavs e altri 43 due sere dopo contro gli Spurs, ma in back to back a New Orleans si è fermato a 14 punti, rimanendo sempre il marcatore principale di Sacramento con poco meno di 30 punti a sera in stagione (29.6) e non dimentichiamo Domantas Sabonis che arriva da 7 doppie-doppie di fila. Lo scontro di lunedì è stato il 3° Under di fila tra New Orleans e Sacramento che si portano a Under 7-2-1 negli ultimi 10 precedenti e oggi si gioca su una linea alta a 236.5 punti totali.

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls

Lunedì è arrivata un altra sconfitta per i Bulls, la 4° nelle ultime 5 partite. I Thunder al contrario sono reduci da 5 vittorie consecutive e sono 7-1 nelle ultime 8, anche se oggi sarà out un giocatore chiave come Jalen Williams, 2° miglior marcatore di OKC, ovviamente dietro a Shai Gilgeous-Alexander, a tratti immancabile in una stagione da 29.6 punti segnati di media. Frustrazione invece per Zach LaVine (che potrebbe lasciare Chicago) che ha segnato solo 13 punti nell’ultima partita contro Miami.

Chicago è tra le peggiori squadre nelle scommesse con 5-9-1 ATS mentre Oklahoma City è tra le migliori con 11-3 ATS. OKC ha vinto il primo scontro stagionale del 25 ottobre a Chicago col risultato di 124-104 grazie a 31 punti + 10 assist del solito SGA (che oggi ha una linea interessante a 37.5 P+A) mentre ai Bulls non bastarono i 20 di DeMar DeRozan. OKC e Chicago sono O/U 8-2 negli ultimi precedenti e oggi la linea si gioca a 224.5 punti totali.

San Antonio Spurs-LA Clippers

9 sconfitte di fila per gli Spurs, mentre LAC arriva da una doppia vittoria, l’ultima proprio a San Antonio col netto risultato di 124-99. Si è trattato del 6° scontro diretto vinto consecutivamente dai Clippers contro gli Spurs. Nell’ultimo scontro di lunedì il migliore di LAC è stato Paul George con 28 punti, aiutato dai 21 punti di Kawhi Leonard e dai 19 a testa di Norman Powell e Daniel Theis, senza dimenticare Ivica Zubac (11 rimbalzi), Russell Westbrook dalla panchina e un James Harden da 13 punti, ma ben 10 assist (che ci hanno mandato in cassa); insomma, inizia a prendere forma la nuova LAC.

Al contrario San Antonio è ben lontana dalla ricostruzione e Victor Wembanyama non sta bastando, anzi, si sono alzati dei dubbi sul francese dopo i soli 9 punti con 4/12 al tiro contro i Clippers, dove per gli Spurs il migliore è stato Keldon Johnson con 22 punti (ancora in forse Devin Vassell). Le linee favoriscono gli ospiti con -8.5 punti di handicap.

Phoenix Suns-Golden State Warriors

Due big a Ovest che in verità stanno andando più piano del previsto, e che si sono già sfidate nella baia lo scorso mese, con 108-104 dei Suns del grande ex Kevin Durant che in quell’occasione si limitò a 18 punti e 11 rimbalzi (32 punti per Devin Booker), ma quello che GSW incontrerà questa notte potrebbe essere un KD molto diverso visto che nelle ultime 10 partite ha tenuto medie straordinarie (44.0 Punti+Rimbalzi+Assist).

Phoenix attende sempre il rientro di Bradley Beal per completare i propri big-three mentre per i Warriors attenzione ad un altro ex, Chris Paul, che ha giocato a Phoenix lo scorso anno, ma nella sua lunga carriera ha anche sfidato spesso i Suns, 46 volte, tenendo una media di 19.3 punti con 9.2 assist e nel primo scontro stagionale ha chiuso con 19 punti, 9 assist e 6 rimbalzi contro i Suns, che però non bastarono, come non bastarono i 27 punti di Stephen Curry che però tirò con 8/20 dal campo (4/14 da tre). Oggi CP3 ha una linea di 21.5 Punti+Assist, KD si gioca con una linea personale di 31.5 punti mentre a Curry sono richieste almeno 6 triple a referto (linea 5.5). I Suns hanno vinto 5 delle ultime 6 sfide contro i Warriors e oggi Phoenix è favorita a -2.5 nonostante in questa stagione i Suns giochino meglio lontano dall’Arizona (3-4 di record interno al momento).

Portland Trail Blazers-Utah Jazz

I Jazz arrivano a Portland dopo 3 sconfitte di fila, ma i Blazers di partite consecutive ne hanno perse 8, e hanno perso anche il precedente del 14 novembre nello Utah per 99-115, partita in cui non bastarono 26 punti di Jeramy Grant e 22+10 rimbalzi di DeAndre Ayton agli ospiti, piegati sotto i colpi dei soliti Jordan Clarkson (30 punti) e Lauri Markkanen (21+9 rimbalzi) a guidare i Jazz. Entrambe sono in back to back visto che hanno giocato ieri, entrambe in trasferta, entrambe perdenti.

Contro i Lakers proprio Lauri Markkanen si è preso quasi un turno di riposo con soli 10 punti a referto, dopo che ne aveva segnati 25,3 punti di media nelle precedenti 8 prestazioni per i Jazz. Oggi il finnico potrebbe tornare protagonista di Utah per punti e rimbalzi, con i Blazers che hanno una delle peggiori efficenze a rimbalzo e che difensivamente concedono 113.6 punti (16°), anche se il vero problema di Portland post-Lillard, è l’attacco, il peggiore della NBA con soli 103.2 punti segnati di media e che è ultimo anche in FG% e 3P%.

LA Lakers-Dallas Mavericks

La ricca nottata NBA si chiude a Ovest con un altra bella sfida dalla Crypto.com Arena dove i Lakers in back to back (e reduci da 6 vittorie nelle ultime 7), ospitano i Mavericks che invece devono riprendersi da un doppio ko. I Lakers in casa hanno un record di 7-1 ma Dallas ha vinto 7 degli ultimi 10 precedenti contro LAL, con anche un ottimo 7-2-1 ATS nelle scommesse. I Mavericks si affidano ovviamente a Luka Doncic che in stagione viaggia a 30.5 punti a sera mentre per i Lakers Anthony Davis ieri è stato il miglior marcatore gialloviola con 26 punti anche se a fare notizia sono stati i 17 punti di LeBron James che, alla soglia dei 39 anni, hanno permesso al King di diventare l’unico giocatore NBA a superare i 39.000 punti segnati in carriera.

Sia LeBron che AD saranno però da valutare per questo back to back, anche se al momento sono disponibili le linee delle due stelle. Doncic si gioca a 30.5 punti mentre con LeBron si scende a 25.5. Identiche le quote sulle triple doppie, sia Luka che LeBron si giocano @7.25. L’ultima volta che i due si sono incontrati hanno vinto i Lakers, ed entrambi hanno segnato 26 punti (James con anche 8 rimbalzi e 3 assist mentre Doncic ha aggiunto 9 rimbalzi e 5 assist). Come andrà questa notte? I bookmakers danno un piccolo vantaggio agli ospiti (-1.5).

