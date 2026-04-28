Continuano i playoffs di Basket NBA e andiamo a fare il punto della situazione dopo aver visto le prime sfide dei primi turni di post-season, ovvero i quarti di finale di conference, con risultati, statistiche, prossime sfide e le previsioni per la continuazione verso il titolo finale. Quarti Conference NBA 2026.

Quarti Conference NBA 2026: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo come stanno andando i playoffs di Basket NBA iniziati in questi giorni, e si sono giocate le prime gare dei quarti di finale di conference.

EASTERN CONFERENCE

Iniziamo a Est con Detroit Pistons-Orlando Magic. A sorpresa la numero #8, Orlando, conduce la serie per 3-1 e ha messo con le spalle al muro i Pistons dopo il 94-88 di gara 4. Ora la serie torna in Michigan con i Pistons spalle al muro. Attenzione ai punti, finora punteggi molto bassi con queste due difese, e in 2 partite su 4 entrambe non sono arrivate nemmeno al centello. Occhio ai primi tempi, la difesa al via di Orlando ha costretto Cunningham e compagni al peggior rating offensivo dei playoffs all’intervallo. Detroit, che doveva vincere grazie ai lunghi e al gioco in area, non sta trovando il solito supporto da Duren. La situazione per Detroit è così critica che la vittoria della serie da parte dei Pistons si gioca @3.10 contro @1.38 dei Magic.

Passiamo a Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors, e anche qui un pò a sorpresa i canadesi stanno dando filo da torcere ai Cavs con la serie sul 2-2 dopo gara 4 a Toronto, un match a basso punteggio vinto 93-89 dai Raptors. Qui stiamo segnalando spesso Scottie Barnes, giocatore chiave dei canadesi, top-scorer anche in gara 4 con 23 punti, nonostante un punteggio totale molto basso. In questa serie Barnes ha sempre superato il ventello di punti segnati (25.7 di media).

Stanno andando come previsto le cose tra Boston Celtics-Philadelphia 76ers. I Celtics, dopo il ko di gara 2 al TD Garden, non hanno lasciato scampo ai Sixers, battuti nelle 2 sfide a Philadelphia, con Boston che si porta sul 3-1 in attesa che la serie ritorni a Boston. Da segnalare che ai Sixers non è bastato nemmeno il rientro di Embiid che ha segnato 26 punti e 10 rimbalzi che però non sono bastati in gara 4, dove per i Celtics sono arrivati 30 punti e 11 assist di Tatum, ma anche 32 punti di Pritchard, top-scorer dalla panchina.

Infine Atlanta Hawks-New York Knicks, la serie più in equilibrio, sul 2-2 dopo la fondamentale gara 4 vinta dai Knicks 114-98 con tripla doppia di Karl Anthony Towns, ma noi vogliamo mettere l’accento anche su OG Anunoby, sui cui abbiamo anche scommesso, e che sta tenendo una media di 20.7 punti e 8.7 rimbalzi a sera in questa serie che ora tornerà nella Grande Mela. Il successo in gara 4 ha permesso ai Knicks di tornare nettamente favoriti per la vittoria nella serie @1.40, contro il @3.05 degli Hawks.

WESTERN CONFERENCE

Passiamo ad Ovest e iniziamo dalla prima, e finora unica, serie conclusa, Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns. I campioni in carica di OKC non hanno lasciato scampo ai Suns, superati con uno sweep da 4-0. La superiorità dei Thunder è stata netta, con OKC che ha potuto anche risparmiare spesso la propria stella, Shai Gilgeous Alexander. I Thunder aspettano ora il prossimo avversario, la vincente tra Lakers e Rockets.

E parliamo proprio di Los Angeles Lakers-Houston Rockets. In gara 4 i Rockets erano con le spalle al muro, sotto 0-3, e sono riusciti a tenere viva la serie, nonostante l’assenza di Durant. Una serie che ora torna ad LA, con i Lakers che avevano dominato nelle prime 3 sfide della serie, nonostante le assenze importanti, su tutte quella di Doncic. Houston rimane viva, ma nessuna squadra è mai riuscita a rimontare da sotto 0-3 in una serie di playoffs.

In San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers gli Spurs di Wembanyama si sono ripresi in mano la serie, ora sul 3-1 prima di tornare in Texas. In gara 4 i Blazers si erano portati anche sul +17, prima del crollo alla ripresa, con un secondo tempo che ha visto in campo solo gli Spurs che in gara 5 potranno chiudere i conti. Ovviamente la stella francese è il giocatore da tenere sotto controllo, con un rientro da 27 punti, 12 rimbalzi e ben 7 stoppate per il miglior difensore dell’anno.

Chiudiamo con la serie a Ovest più combattuta e anche più avanti come schedule visto che si è già giocata gara 5. Parliamo di Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves. Sfortunati i Timberwolves che avevano messo in difficoltà Jokic e compagni sul 3-1, ma in gara 5 hanno perso 113-125 e si sono fatte sentire le pesanti assenze di Di Vincenzo ed Edwards, a cui si è aggiunto anche Reid. Purtroppo questi infortuni tolgono speranze alla franchigia del Minnesota che però in gara 6 avrà un altra occasione di eliminare Denver e di avanzare intanto.

Quote antepost: chi vincerà l’anello?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dell’anello, il titolo di basket NBA 2025-2026, ma anche per MVP delle Finals. I Thunder hanno mostrato i muscoli col lo sweep nel primo turno, ed OKC in questo modo stacca tutti con quota @1.86 per un altro anello, mentre i Celtics @5.50 si confermano come primi avversari da Est, ma i Thunder dovranno vedersi anche a Ovest dagli Spurs @5.75 di Wemby, poi si sale in doppia cifra con i Cavaliers @15. Ancora vivi i Nuggets @21 mentre gli infortuni fanno precipitare i Timberwolves @251 volte la posta.

OKC domina con Shai Gilgeous Alexander @1.90 anche le lavagne per MVP Finals. SGA, che è già favorito per il titolo di MVP di regular season (sarebbe il secondo di fila) si lascia alle spalle Victor Wembanyama @6.50 mentre con Jaylen Brown @11, primo giocatore da Est, si sale in doppia cifra.

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