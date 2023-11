Pronostici NBA 27 novembre 2023. Questo lunedì notte si giocano cinque partite di pallacanestro americana. Come big match spicca la sfida di Western Conference: LA Clippers-Denver Nuggets. Interessante anche Philadelphia 76ers-LA Lakers.

Pronostici NBA 27 novembre 2023: Big Match Clippers-Nuggets

Ad LA il big match del lunedì notte tra LA Clippers-Denver Nuggets. I Clippers hanno perso 7 delle ultime 11 partite e sono solo 4-6 da quando è arrivato James Harden, ma sono più riposati rispetto ai Nuggets che hanno giocato ieri, e sono tornati alla vittoria nel 132-120 sugli Spurs, anche se Denver è solo 3-5 nelle ultime 8 partite dal 12 novembre ad oggi. Una di queste vittorie è però arrivata proprio contro i Clippers battuti 111-108 in casa, con Denver che è 9-1 negli ultimi 10 precedenti contro LAC. Nella sfida del 14 novembre Paul George segnò 35 punti che non bastarono rispetto ai 32 punti, con 16 rimbalzi e tripla doppia sfiorata con 9 assist di Jokic.

Da quella sconfitta però i Clippers hanno vinto 4 delle successive 5 partite, compreso il 116-106 sui Pelicans con 25 punti di Paul George ma solo 8 punti a testa di Kawhi Leonard e del già citato James Harden, anche se il Barba sembra essersi calato maggiormente nel ruolo di assist-man con 17 assist nelle ultime 2 partite.

Ieri i Nuggets si sono affidati al solito Nikola Jokic da 39 punti e 11 rimbalzi, aiutato dai 25 punti di Michael Porter Jr. I Nuggets hanno un perfetto 8-0 in casa quest’anno, ma in trasferta sono solo 3-6 e di recente hanno perso anche a Houston e il fattore campo (oltre al riposo) spinge LAC favorita a -5.5. Denver paga l’assenza di Jamal Murray e non sono al meglio nemmeno Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon, l’ex Reggie Jackson e lo stesso Jokic che però dovrebbero essere in campo oggi.

Pronostici NBA 27 novembre 2023: le altre partite

Detroit Pistons-Washington Wizards

Sfida tra due delle peggiori squadre NBA, entrambe con un record di 2-14, anche se una delle due questa notte interromperà la striscia perdente. I Wizards arrivano da 9 ko consecutivi, i Pistons ne hanno perse 13 di fila. Washington ha in forse il suo leader d’attacco, Jordan Poole, ma i Wizards hanno sempre battuto i Pistons nelle ultime 8 sfide.

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers

Tyrese Haliburton guida con 25.4 punti e 12.1 assist il miglior attacco della lega come punti segnati (128.8), aiutato da Myles Turner che viaggia a 17.2 punti e 7.5 rimbalzi per una squadra che ha segnato 130+ punti in 7 partite su 15. Nelle ultime 3 partite si è rivisto anche un positivo Buddy Hield da 66.6% da tre. L’attacco e il ritmo di Indiana, ma anche la modesta difesa, rendono i Pacers una macchina da soldi per gli scommettitori da Over (O/U 14-1 in stagione). Va però detto che Portland è agli antipodi, con ritmi lenti ed un pessimo attacco e solo 2 degli ultimi 10 scontri diretti con i Pacers si sono chiusi con Over.

Philadelphia 76ers-LA Lakers

LeBron James è tornato a Cleveland e i suoi Lakers hanno vinto 121-115, anche se la vera differenza l’ha fatta Anthony Davis con 32 punti e 13 rimbalzi, 5° doppia doppia di fila (13° in 16 partite stagionali) per AD. Anche i 76ers hanno giocato sabato e vinto 127-123 ad OKC, con Joel Embiid che ha sfiorato la tripla doppia con 35 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Tyrese Maxey lo affianca con 26.4 punti a sera. Philadelphia bestia nera per LAL, con i Sixers che hanno sempre battuto i Lakers negli ultimi 6 precedenti e in 9 delle ultime 10 sfide, anche se nelle scommesse è stata meglio LAL con 7-3 ATS e anche oggi i Lakers si giocano da sfavoriti a +6.0.

Utah Jazz-New Orleans Pelicans

Dopo 4 sconfitte i Jazz sono tornati alla vittoria sabato, proprio sui Pelicans, nonostante le assenze importanti di Lauri Markkanen, Jordan Clarkson e Walker Kessler che rimangono in forse anche oggi mentre per New Orleans non c’era Zion Williamson, lasciato a riposo dopo il season high da 32 punti la sera prima a LAC. Contro i Jazz non sono bastati 26 punti di Brandon Ingram. I Jazz hanno sempre battuto i Pelicans negli ultimi 4 scontri diretti e in 7 degli ultimi 10 precedenti, ma in questo arco di tempo New Orleans è stata molto migliore nelle scommesse (7-3 ATS). Oggi gli ospiti aprono favoriti a -5.0.

