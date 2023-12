Pronostici NBA 4-5 dicembre 2023. Analizziamo le sfide in programma nelle notti di lunedì e martedì, valide per i quarti di finale del nuovo In Season Tournament che porterà verso le finali di Las Vegas.

Pronostici NBA 4-5 dicembre 2023: le partite di lunedì

Indiana Pacers-Boston Celtics

Primo quarto a Est che è anche la 2° sfida stagionale tra Boston e Indiana. Nel primo scontro del 1 novembre i Celtics dominarono 155-104, ma in quell’occasione si giocava a Boston e i Pacers erano senza Tyrese Haliburton, il loro giocatore principale che anche questa volta non si presenta fisicamente al 100%, ma ci sarà. Per questa sfida l’assenza pesante riguarderà i Celtics privi di Kristaps Porzingis.

Squadre agli opposti, Indiana ha il miglior attacco per punti segnati mentre Boston ha la 2° miglior difesa. Va detto che i Celtics, con Jayson Tatum, hanno anche il 9° miglior attacco, e si presentano più completi (i Pacers sono invece la squadra che concede più punti in difesa). Anche se si gioca nell’Indiana i Celtics sono ovviamente favoriti e lo vediamo anche dalle quote che danno Boston a -5.5 punti di handicap. Linea O/U molto alta a 243.5, un classico con Indiana che ha un pace factor molto elevato, inoltre queste due squadre tendono a tirare moltissimo da tre. Se le mani dovessero essere calde potremmo vedere Over, come del resto è stato nel primo scontro stagionale.

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans

Spostiamo a Ovest per la prima semifinale in California tra due squadre che si sono già affrontate 2 volte in stagione, sempre a New Orleans, e con doppia vittoria dei Pelicans (2-0 ATS) con anche un doppio Under. Questa volta però si giocherà a Sacramento e De’Aaron Fox sembra in grande forma. Interessante lo scontro tra connazionali sotto canestro con Domantas Sabonis contro Jonas Valanciunas. La differenza per i Pelicans potrebbero farla Brandon Ingram e Zion Williamson, che in stagione hanno fatto male alla difesa di Sacramento. Fate particolare attenzione alle prop bet di Ingram che ha una linea punti (ma anche punti+assist) alla portata.

In ogni caso i favori dei pronostici alla vigilia questa volta sono per i Kings, che sono chiamati a coprire -3.0 punti di handicap mentre la linea O/U si gioca a 237.0 punti totali. Attenzione perchè Sacramento aveva già perso le prime 2 stagionali contro Golden State quest’anno, prima della rimonta da -24 nella sfida decisiva per il passaggio ai quarti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 4-5 dicembre 2023: le partite di martedì

Milwaukee Bucks-NY Knicks

Martedì notte si tornano a scontrare Bucks e Knicks che avevano già dato vita ad un confronto interessante il 3 novembre, nel match valido per il gruppo B al 3 novembre al Fiserv Forum, vinto 110-105 dai Bucks, in una sfida combattuta e firmata dai 30 punti di Damian Lillard che vanificò la grande prova da 45 punti di Jalen Brunson. Anche questa volta potrebbe ricadere su questi due l’ago della bilancia.

I Knicks hanno un vantaggio a rimbalzo con Mitchell Robinson che sta tenendo numeri incredibili come rimbalzi offensivi (5.6 a sera) e assicurando seconda chance in attacco ai Knicks come nessun altro, ma c’è anche una statistica preoccupante per NYK che è perfetta contro squadre con record sotto al 50% di vittorie stagionali (10-0) ma molto più modesta contro squadre con record positivo (2-7). Per i Bucks c’è poi un altro grande vantaggio, oltre al fattore campo, e questo vantaggio si chiama Giannis Antetokounmpo, reduce da una tripla doppia e con una media stagionale di 45.56Punti+Rimbalzi+Assist (48.9 nelle ultime 10). I Bucks sono favoriti per il passaggio del turno e i book li danno avanti di -5 punti.

LA Lakers-Phoenix Suns

Si chiude col botto a Ovest e con uno scontro che abbiamo già visto andare in scena 2 volte in stagione, entrambe a favore dei Lakers (1-1 ATS, O/U 1-1) che hanno vinto 100-95 in casa ad ottobre e 122-119 a Phoenix il 10 novembre scorso. Entrambe le sfide sono state molto combattute, e anche per questo match ci aspettiamo una partita punto a punto. Della stessa idea le linee che danno i Lakers padroni di casa leggermente favoriti a -1.5 mentre la linea O/U si gioca a 226.5 punti totali.

Le stelle in campo saranno molte. Per i Lakers ovviamente LeBron James sarà il giocatore principale, in uno scontro con Kevin Durant per i Suns. Parliamo di 2 dei giocatori nella top-10 dei migliori marcatori della storia, LeBron comanda, KD ci è entrato da poco. A fare la differenza potrebbe essere Anthony Davis per i gialloviola, ma servirà trovarlo nella serata migliore, perchè quando segna meno di 20 punti i Lakers hanno un record negativo di 3-6. I Suns oltre ad un KD da più di 30 punti a sera, possono contare anche un Devin Booker da 27 punti e 8.5 assist con un clamoroso 40% da tre punto, il tutto senza essere al 100% fisicamente, e con Phoenix che continua ad aspettare il rientro della sua terza stella, Bradley Beal. Con Booker in campo i Suns hanno un record di 9-2, e ha saltato le prime 2 sfide contro i Lakers. Questa volta le cose cambieranno? Certamente questa è la semifinale più interessante ed equilibrata sulla carta.

Quote Antepost: Celtics e Bucks favoriti

Soffia il vento dell’Eastern Conference sul primo In Season Tournament della storia, almeno stando alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del torneo secondo i bookmakers che mettono Boston Celtics e Milwaukee Bucks davanti a tutti. Più indietro ci sono i Sacramento Kings e poi arrivano gli LA Lakers di LeBron James che farà di tutto per mettere in bacheca un altro titolo, questa volta inedito visto che siamo alla prima edizione di questo torneo.

Alla stessa quota ci sono anche i Phoenix Suns, ma già giovedì una delle due sarà fuori dopo lo scontro diretto. Più difficili le affermazioni di Pacers, Pelicans e Knicks che chiudono la lavagna.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB