Pronostici NBA 6 dicembre 2023. Un mercoledì da 11 partite di NBA che torna con la regular season, dopo i quarti di finale del In-Season Tournament che però già da domani torna protagonista con le semifinali in campo neutro a Vegas. Andiamo a vedere i match di questa notte.

Pronostici NBA 6 dicembre 2023: big match LA Clippers-Denver Nuggets

Big match a Ovest, alla Crypto Arena dove arrivano i campioni in carica per LA Clippers-Denver Nuggets. I Nuggets hanno vinto le prime 2 sfide contro i Clippers, 111-08 in casa (dove sono ancora imbattuti con 9-0 di record) ed anche a LAC (113-104, ma in trasferta hanno un record negativo di 5-7). Nel confronto più diretto i Clippers hanno perso, nonostante per Denver non ci fossero Nikola Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray, con l’ex Reggie Jackson che si prese la scena con 35 punti e 13 assist. Jokic è tornato e ha segnato un altra tripla doppia (36 punti, 14 assist e 13 rimbalzi) che però non è bastata ad evitare a Denver la sconfitta contro Sacramento, interrompendo così una striscia di 4 vittorie consecutive dei Nuggets.

I Clippers, dopo aver perso a San Francisco, si sono ripresi la rivincita due giorni dopo in casa, nel 113-112 sui Warriors, firmata dai 25 punti di Paul George, dai 21+9 assist di James Harden e da 20+8 rimbalzi 7 assist di Kawhi Leonard. LAC ha un record ancora negativo di 6-8 da quando è arrivato il Barba da Philadelphia, anche se le cose cominciano pian piano a funzionare, con 6 vittorie nelle ultime 9 per i Clippers che per questa sfida si giocano leggermente favoriti a -1.0. Linea O/U a 226.0 punti totali, con 5 Under negli ultimi 6 precedenti tra queste due squadre (doppio Under in questa stagione (218.0 punti totali di media).

Pronostici NBA 6 dicembre 2023: le altre partite

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic

Dopo 9 vittorie di fila i Magic si sono fermati contro i Nets, anche se ciò non toglie l’ottimo avvio stagionale di Orlando, anche nelle scommesse (15-5 ATS). Dopo 3 prestazioni da 30+ punti a Brooklyn Franz Wagner si è fermato a 20 punti e Paolo Banchero ha sfiorato la tripla doppia (19 punti, 10 rimbalzi e 8 assist).

I Cavaliers hanno vinto 7 delle ultime 10 partite. Max Strus e Darius Garland hanno segnato esattamente 22 punti e 5 assist a testa nella vittoria su Detroit, Jarrett Allen è andato in doppia doppia (19+11 rimbalzi) e Donovan Mitchell ha contribuito con 20 punti. Spida rimane il miglior marcatore di Cleveland con 27.1 punti di media stagionale. Lo scorso anno Mitchell ha segnato 30.3 punti di media in 3 sfide contro Orlando, tutte vinte dai Cavs che anche per questa sfida interna sono favoriti (-4.5), ma in questa stagione al momento Cleveland va meglio fuori (6-3) che in casa (5-6).

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies

I Pistons sfavoriti anche in casa e contro i pessimi Grizzlies, una linea che fa ben capire la crisi senza fine di Detroit che hanno perso le ultime 17 partite (non vincono dal 28 ottobre). Cade Cunningham continua a predicare nel deserto con 22.4 punti e 7.3 assist di media, ma anche 4.4 turnover, il dato più alto della lega, non una buona notizia contro i Grizzlies che proprio nei turnover forzati dalla propria difesa hanno una delle poche statistiche positive (15.4 di media, 4° miglior dato in NBA).

I Grizzlies erano riusciti a mettere in fila 2 vittorie consecutive prima del 109-116 a Phoenix. Nelle ultime 2 partite Desmond Bane ha comunque viaggiato con 28.5 punti e 5.0 assist di media, leader di questa squadra, ancora orfana di Ja Morant, assieme a Jaren Jackson Jr.

Washington Wizards-Philadelphia 76ers

I Wizards hanno vinto solo 1 delle ultime 12 partite e ha un record interno di 1-6. Una di queste sconfitte è arrivata a Philadelphia nel 128-146 dove non sono bastati 28 punti di Kyle Kuzma mentre per i 76ers ci fu una prova dominante di Joel Embiid con 48 punti, 11 rimbalzi e 6 assist, assieme ai 22 punti e 11 assist dei Tyrese Maxey. I due non hanno giocato l’ultima a Boston, e Philadelphia ha perso le ultime 2 partite, entrambe in trasferta, ma le due stelle dei Sixers dovrebbero rientrare oggi. In rientro anche Kelly Oubre Jr per i 76ers.

Per i Wizards c’è in forse Jordan Poole e la squadra di casa oggi si gioca sfavorita con +10.0 punti di spread. Linea O/U a 239.5 punti totali. Negli ultimi 10 confronti diretti queste squadre hanno prodotto 7 Over, compresi i 274 punti nella precedente del 6 novembre scorso.

Toronto Raptors-Miami Heat

Due squadre a Est chiamate al riscatto visto che entrambe arrivano da un periodo negativo. Gli Heat hanno vinto solo 1 delle ultime 5 partite, anche se la squadra di coach Erik Spoelstra ha qualche alibi, come le assenze di Tyler Herro e Bam Adebayo che insieme sommano 45.2 punti di media stagionale e che dovrebbero rimanere out anche oggi.

I Raptors hanno perso 3 delle ultime 4 partite, compresa la più recente in casa contro i Knicks per 106-119, nonostante 29 punti e 9 rimbalzi di Scottie Barnes. L’attacco di Toronto sta faticando con 111.2 punti segnati di media (23°), numeri ulteriormente scesi nelle ultime uscite. L’attacco di Miami fa poco meglio, ma in 3 delle ultime 5 trasferte ha chiuso sotto al centello. 2 Under negli ultimi 3 precedenti (tutti vinti dai canadesi). Oggi la linea O/U si gioca a 220.0 punti totali. Da segnalare anche il record di 26-6 nei primi quarti in casa per i Raptors. Valutate i canadesi avanti nei primi 12 minuti.

Atlanta Braves-Brooklyn Nets

4 vittorie nelle ultime 5 per i Nets, una striscia iniziata proprio dopo la sconfitta nello spettacolare 145-147 OT ad Atlanta, nonostante il carrer high da 45 punti di Mikal Bridges che ha segnato altri 42 punti nell’ultima contro Orlando. Potrà essere protagonista anche questa notte contro la difesa di Atlanta che è 27° per punti subiti (122.7).

Gli Hawks hanno perso 3 delle ultime 4 ma rispondono con Trae Young che nel precedente contro i Nets segnò 43 punti (mandandoci in cassa) e ne ha segnati altri 32 sabato scorso, ma Atlanta ha perso a Milwaukee. Gli Hawks sono favoriti con -4.0 punti di handicap anche se sono negativi in casa (3-5) e il momento migliore sembra quello di Brooklyn che rimane anche una delle migliori squadre nelle scommesse con 14-4-1 ATS mentre gli Hawks hanno un tremendo 2-8 ATS stagionale quando giocano da favoriti.

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs

I Timberwolves hanno uno dei migliori record NBA (15-4), vanno a caccia della 5° vittoria di fila e di un 10-1 in casa. La squadra di coach Chris Finch ha però in forse il leader Anthony Edwards (26.2 punti, 5.9 rimbalzi e 5.0 assist), ma dovrebbe rimanere out pure Jaden McDaniels.

Gli Spurs rischiano però di perdere la 14° di fila anche se oggi dovrebbe tornare il rookie Victor Wembanyama che nelle prime 18 partite in NBA sta segnando 19.3 punti di media con 9.7 rimbalzi, il 43.7% al tiro, ma un pessimo 27.1% da tre. Il 10 novembre a San Antonio gli Spurs hanno perso 110-117 contro i Timberwolves, in una partita da 29 punti + 9 rimbalzi per Wembanyama mentre per Minnesota il migliore non fu Edwards con 28 punti, ma Karl Anthony Towns con 29+12.

Chicago Bulls-Charlotte Hornets

Per la prima volta in stagione i Bulls cercano la 3° vittoria di fila dopo aver superato i Bucks in overtime e i Pelicans 124-118, con 31 punti di Coby White e la doppia-doppia da 24+10 assist di DeMar DeRozan. White è uno dei giocatori in miglior forma e in crescita di Chicago con 20.9 punti di media nelle ultime 8 partite, dopo un avvio stagionale da 11.4 punti nelle prime 13.

Gli Hornets hanno una delle peggiori difese per punti concessi (27° con 122.2) e tiri da tre (38.5%, 27°). Charlotte ha vinto solo 1 delle ultime 4 partite. Miles Bridges ha tenuto una media di 20.5 punti e 7 rimbalzi da quando è rientrato in lineup il 17 novembre (3 volte in doppia-doppia). In assenza di LaMelo Ball ha ripreso importanza il ruolo di Terry Rozier che invece è rientrato bene con 3 partite in cui ha sempre segnato 22+ punti. I Bulls hanno vinto 8 delle ultime 10 sfide contro Charlotte, con anche un 8-2 ATS nelle scommesse, e oggi i Bulls sono favoriti con -4.5 punti di handicap.

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder

I Rockets vanno a due velocità, ancora a secco in trasferta (0-8), quasi perfetti in casa (8-1). I Thunder però viaggiano forte con un record di 7-2 e hanno vinto 8 delle ultime 10 (anche con un 8-2 ATS nelle scommesse. Chet Holmgren con 17.5 punti, 8.0 rimbalzi e 2.1 stoppate si sta confermando una valida alternativa per il rookie dell’anno a Wembanyama. La stella di OKC rimane però Shai Gilgeous-Alexander, anche se arriva da una rara partita sotto al ventello, per un giocatore da circa 30 punti a sera.

Per i Rockets, che rientrano da 3 sconfitte di fila in trasferta, Alperen Sengun si conferma un ottima scommessa per un giocatore da 35.8 punti+rimbalzi+assist di media stagionale (un numero che sale a 40.5 PRA nelle ultime 4). Nonostante il rendimento interno oggi i Rockets sono sfavoriti (+2.0).

Dallas Mavericks-Utah Jazz

I Mavericks arrivano da 2 sconfitte e hanno vinto solo 2 delle ultime 7. Nelle sue ultime 4 prestazioni Luka Doncic ha però segnato sempre 30+ punti (34.3 di media), ma oggi rimangono in forse Kyrie Irving e Tim Hardaway Jr.

I Jazz in trasferta hanno un pessimo rendimento (1-9) ma arrivano dalla vittoria interna sui Blazers, 3° successo nelle ultime 5, anche se mancano i due top scorer: Lauri Markkanen (23.7 punti) e Jordan Clarkson (17.8). Contro Portland si sono però messi in mostra Collin Sexton col season high da 25 punti dalla panchina, e il carrer high da 21 punti del rookie Keyonte George; il prodotto di Baylor ha chiuso anche con 6 assist e 6 rimbalzi. Dallas ha vinto 7 delle ultime 9 sfide contro Utah e oggi è favorita in doppia cifra (-10).

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers

I Blazers dopo 2 vittorie si sono fermati nello Utah e pesano le assenze di Anfernee Simons e Jerami Grant (in dubbio anche DeAndre Ayton). In queste condizioni coach Chauncey Billups darà più spazio al rookie Shaedon Sharpe che ha segnato 29 e 25 punti nelle ultime 2, oltre all’esperienza di Malcolm Brogdon che ha segnato 25 punti contro i Jazz.

Il ko 112-113 a LAC allunga la striscia di up&down dei Warriors che nelle ultime 7 partite hanno sempre alternato una sconfitta ad una vittoria, nonostante uno Stephen Curry da più di 29 punti a sera. I Warriors hanno dominato Portland negli ultimi anni con 6 vittorie negli ultimi 7 scontri, compreso il 5-0 in casa dove hanno vinto con un margine medio di +12.8 punti. Oggi i Warriors sono chiamati a coprirne proprio -12.5 di handicap.

