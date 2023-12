Pronostici NBA 7 dicembre 2023. Questo giovedì notte si giocano solo due partite e su campo neutro a Las Vegas visto che torna l’In-Season Tournament con le semifinali che vedono di fronte: Milwaukee Bucks-Indiana Pacers a Est e LA Lakers-New Orleans Pelicans ad Ovest.

Pronostici NBA 7 dicembre 2023: Milwaukee Bucks-Indiana Pacers

Si parte con la semifinale a Est, Milwaukee Bucks-Indiana Pacers, dalle ore 23:00 italiane su Sky (purtroppo non hanno pensato a mettere per una volta prima le squadre a Ovest che solitamente in Italia facciamo più fatica a vedere, e anche oggi bisognerà stare in piedi fino alle 3 di notte per la semifinale di Western Conference).

I Bucks sono favoriti anche se hanno un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari, dopo il 146-122 ai quarti sui Knicks, con un Giannis Antetokounmpo da 35 punti e altri 28 di Damian Lillard. Saranno chiaramente loro i giocatori a cui gli avversari dovranno fare attenzione.

I Pacers hanno vinto a sorpresa 122-112 ai quarti a Boston per quello che è il miglior attacco NBA con 128.4 punti segnati di media, con la tripla doppia da 26 punti, 13 assist e 10 rimbalzi di un Tyrese Haliburton sempre più stella.

Precedenti. In stagione un solo scontro nell’Indiana, vinto 126-124 dai Pacers che hanno coperto anche la linea (Over). In quella partita non sono bastati 54 punti e 12 assist di Giannis (non c’era Dame) con i Pacers più squadra grazie non solo ad Haliburton (29 punti + 10 assist) ma anche ad altri due giocatori sopra al ventello, Mathurin (26+11 rimbalzi) e Turner (21+6+4 assist). I Bucks hanno però vinto 8 degli ultimi 10 precedenti. La certezza sembra l’alto punteggio con O/U 8-2 negli ultimi scontri diretti tra queste due franchigie.

Linee. Bucks favoriti con -4.5 punti di handicap. Linea O/U altissima a 255.5 punti totali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 7 dicembre 2023: LA Lakers-New Orleans Pelicans

Alle ore 03:00 vanno in campo LA Lakers-New Orleans Pelicans per la semifinale a Ovest. LeBron James è in forse, ma noi siamo quasi certi di vederlo in campo visto che sappiamo quanto ci tenga a portare a casa la prima NBA Cup della storia, migliorando ancora il proprio palmares di una carriera già pazzesca.

I Lakers si sono affidati alla loro stella anche per battere i Suns ai quarti, con LeBron James in campo 40 minuti per 31 punti, 11 assist, 8 rimbalzi e anche 5 palle recuperare, anche se la tripla che ha spaccato la partita a favore dei gialloviola è arrivato dal gregario per eccellenza, Austin Reaves, che ha segnato 20 punti, mandandoci anche in cassa con la nostra segnalazione Over punti.

I Pelicans ai quarti hanno avuto la meglio dei Kings in trasferta, grazie a 30 punti di Brandon Ingram, sempre più protagonista, ed ex di questa partita, un altro che avevamo consigliato su Over punti e assist nelle nostre scommesse. I Lakers dovranno fare attenzione anche a Zion Williamson che sarà voglioso di riprendersi la scena dopo i soli 10 punti segnati a Sacramento.

Precedenti. I riflettori saranno puntati anche su Anthony Davis, grande ex dei Pelicans a cui ha segnato 35 punti con 17 rimbalzi nell’ultimo confronto, anche se questo sarà il primo scontro stagionale tra LAL e New Orleans che sono in perfetta parità (5-5) negli ultimi 10 precedenti (anche 5-5 ATS nelle scommesse) mentre gli Under prevalgono di poco (O/U 4-6).

Linee. Lakers favoriti con -2.0 punti di handicap. Linea O/U a 228.5 punti totali.

Quote Antepost: In-Season Tournament

I Milwaukee Bucks @2.60 sono i favoriti per la vittoria finale nelle lavagne delle quote antepost all’In-Season Tournament, sugli LA Lakers @3.30 che seguono come principale alternativa da Ovest. Più staccate troviamo le due outsider, New Orleans @4.60 e Indiana @5.50.