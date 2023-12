Pronostici NBA 11 dicembre 2023. Dopo una domenica di pausa, e dopo la vittoria di LeBron James e dei Lakers alla prima NBA Cup, torna la stagione regolare di basket NBA con un ricco lunedì da 13 partite che abbiamo analizzato per voi, in particolare il big match New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves.

Pronostici NBA 11 dicembre 2023: big match New Orleans Pelicans-Minnesota Timbewolves

Inizia il report NBA del lunedì dallo Smoothie King Center dove si gioca una delle sfide più interessanti: New Orleans Pelicans-Minnesota Timbewolves. I Pelicans nel fine settimana hanno giocato a Las Vegas la semifinale del In-Season Tournament, ma si sono arresi ai Lakers, dopo aver battuto i Kings ai quarti. In queste due partite Zion Williamson non ha brillato per niente con soli 10 e 13 punti a referto.

I Timberwolves arrivano da 5 vittorie consecutive e continuano a sorprendere con un record di 17-4, il migliore dell’intera lega. Nell’ultima contro i Grizzlies hanno dominato i lunghi del Minnesota: Karl-Anthony Towns con 24 punti e Rudy Gobert con 16+20 rimbalzi, ma anche un Mike Conley che con 19 punti e 7 assist non ha fatto sentire la mancanza della vera stella di questa squadra, Anthony Edwards, che rimane in forse anche oggi.

I Timberwolves hanno un record positivo di 7-3 anche in trasferta, mentre i Pelicans sono 8-4 in casa e New Orleans apre favorita con -3.0 punti di handicap. Linea O/U a 222.5 punti totali. In questa stagione le due formazioni si sono affrontate 2 volte, con doppio successo di Minnesota. Nel 122-101 del 8 novembre sono arrivati 26 punti di Ant-Man e 23 di KAT. Nel 121-120 in trasferta di 10 giorni dopo ancora un super KAT da 29 punti (23 per Edwards). I Pelicans hanno giocato entrambe le partite senza Zion e CJ McCollum, con un Brandon Ingram da 28.0 punti di media che non è bastato a sopperire alle loro assenze.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 11 dicembre 2023: le altre partite del lunedì

Charlotte Hornets-Miami Heat

Momento negativo per gli Heat che hanno perso 5 delle ultime 7 partite, e pesano le assenze di Bam Adebayo e Tyler Herro, anche se Miami ha vinto 111-105 nel precedente stagionale a Charlotte con 32 punti di Jimmy Butler, gli stessi segnati da PJ Washington alla guida degli Hornets.

Charlotte, priva di LaMelo Ball, ha vinto l’ultima contro Toronto, tirando col season best da 55.7% e con Gordon Hayward migliore degli Hornets con 24 punti. Heat favoriti a -3.5, del resto Miami sta andando meglio in trasferta (7-6 di record con 8-5 ATS) che in casa.

Detroit Pistons-Indiana Pacers

Come risponderanno i Pacers alla sconfitta nella finale di Vegas per NBA Cup? I Pistons interromperanno la loro striscia di 19 sconfitte consecutive? Le domande non mancano per questa sfida a Detroit con i padroni di casa che arrivano da 19 sconfitte consecutive. I Pacers, prima della sconfitta in finale al In-Season Tournament, avevano battuto i tre top team a Est: Boston, Milwaukee e Philadelphia. I

ndiana ha già battuto anche Detroit in stagione, in casa il 24 novembre, per 136-116, con tutto il quintetto in doppia cifra di punti segnati, e con ovviamente Tyrese Haliburton a guidare con 26 punti e 10 assist. Ai Pistons non bastarono i 31 punti del solito Cade Cunningham, uno dei pochi a salvarsi finora a Detroit. Oggi i Pistons sono sfavoriti in casa (+7.5) mentre la linea O/U si gioca altissima a 247.0 punti totali che con Indiana è ormai un classico.

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers

I Cavaliers hanno vinto 5 delle ultime 6 partite, comprese le 3 più recenti grazie al 111-99 a Miami, con 27 punti, 13 rimbalzi e 6 assist di Donovan Mitchell. I Magic, dopo 9 vittorie si sono fermati a Brooklyn, e subito dopo è arrivato il ko 111-121 proprio a Cleveland, in una partita da 35 punti per Mitchell e altri 26 con 9 assist per Darius Garland.

I Magic sono tornati però a vincere venerdì scorso, approfittando del turno facile contro i Pistons, con 27 punti di Franz Wagner e 24 di Paolo Banchero, che prima aveva segnato ben 42 punti a Cleveland. Sfida tra due delle migliori difese, i Cavs concedono 110.6 punti, i Magic fanno anche meglio con 109.6 punti, anche se per Orlando mancheranno due dei migliori difensori: Jalen Suggs e Jonathan Isaac. Linea O/U a 225.5 punti totali tra due squadre che hanno segnato 5 Under negli ultimi 8 scontri diretti.

Philadelphia 76ers-Washington Wizards

4 sconfitte di fila per i Wizards che sono 2-11 in trasferta quest’anno, e una di queste recenti sconfitte è arrivata proprio contro Philadelphia, 126-131, con un Joel Embiid incontenibile da 50 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. I 76ers avevano vinto anche a novembre, 146-128 in casa contro i Wizards che in queste due partite hanno concesso 138.5 punti concessi di media, e anche in quella sfida Embiid segnò 48 punti con 11 rimbalzi e 6 assist. Un Embiid che è rientrato con un altra grande prova da 38 punti e 14 rimbalzi nell’ultima vittoria sugli Hawks, aiutato da Tyrese Maxey (30 punti, 7 assists e 0 turnovers). Un arma in più per coach Nurse è Kelly Oubre Jr dalla panchina, quando gioca lui i Sixers hanno un record di 9-1.

I Wizards al contrario sono in affanno con 13 sconfitte nelle ultime 14, compreso il recente 97-124 contro i Nets, con 17 punti di Kyle Kuzma e solo 8 di Jordan Poole per una squadra che ha tirato con un patetico 18.2% da tre. Per questa trasferta i Wizards sono appoggiati con +11.5 punti di spread. Linea O/U molto alta a 244.0 punti totali. 7 degli ultimi 10 precedenti tra Philadelphia e Washington si sono chiuse con Over.

Atlanta Hawks-Denver Nuggets

Atlanta molto male in casa (3-6 con 1-8 ATS nelle scommesse) ma i campioni in carica di Denver a loro volta non sono il massimo in trasferta (5-8 con 3-10 ATS). Entrambe devono cercare di interrompere una striscia di 3 sconfitte consecutive. Gli Hawks hanno giocato l’ultima senza il leader, Trae Young, giocatore da 27.2 punti e 10.6 assist di media, e manca anche il giovane emergente Jalen Johnson (14.1 punti e 7.3 rimbalzi) ma attenzione a Dejounte Murray che sta segnando 20 punti, 5.5 assist e 4.4 rimbalzi a partita e che lo scorso anno contro Denver (sempre senza Young) segnò 41 punti ai Nuggets che oggi si affideranno ovviamente a Nikola Jokic che in stagione viaggia a 28.4 punti con 13 rimbalzi e 9.6 assist di media, e uno strepitoso 53.5% al tiro.

Nelle ultime 2 però Jokic ha litigato col ferro tirando con un complessivo 18/58 e i suoi numeri in 16 partite in carriera contro Atlanta sono normali per un o come lui: 18.1 punti, 10.9 rimbalzi e 6.3 assist. Denver ha però ritrovato Jamal Murray che dopo aver saltato 11 partite per infortunio, è tornato con 23 e 21 punti nelle ultime 2. Nuggets leggermente favoriti (-2.5) in questa trasferta e linea O/U 240.5 con Atlanta e Denver che sono O/U 8-2 negli ultimi precedenti.

NY Knicks-Toronto Raptors

I Raptors arrivano da 3 sconfitte consecutive, una striscia perdente iniziata proprio nel 106-119 interno contro i Knicks, nonostante 29 punti e 9 rimbalzi di Scottie Barnes, vanificati da una bella prova di squadra dei Knicks guidati da Jalen Brunson con 22 punti e 8 assist, e dalla quasi tripla doppia di Julius Randle (20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist).

I Knicks al torneo In-Season hanno perso contro i Bucks con una pessima prova difensiva, il reparto che ha permesso a NYK di vincere 10 delle precedenti 13 partite, con soli 106.5 punti concessi di media e un 35.9% da oltre l’arco con cui hanno fatto tirare gli avversari in questo arco di tempo. Anche i Raptors sono una squadra da punteggi bassi e oggi la linea O/U si gioca a 221.0 punti totali ma attenzione, 8 degli ultimi 10 precedenti tra NYK e Toronto si sono chiusi con Over.

Houston Rockets-San Antonio Spurs

I Rockets arrivano dalla prima vittoria stagionale in trasferta, a Denver, e ora rientrano in casa dove hanno un solido 9-1 (8-1-1 ATS) e oggi sfidano gli Spurs che sono 2-8 in trasferta e che arrivano da 16 sconfitte consecutive, in una stagione davvero difficile che finora gli ha visti vincere solo 3 volte, e una di queste vittorie è arrivata proprio contro i Rockets a fine ottobre nel 126-122 OT a San Antonio, con 25 punti di Devin Vassel e altri 21 + 12 rimbalzi e 3 stoppate di Victor Wembanyama, ad annullare le doppie doppie di Alperen Sengun (25 punti + 14 rimbalzi) e Fred VanVleet (24+12 assist) per i Rockets.

Piccola nota statistica, gli Spurs tendono a crollare nei secondi tempi, sono infatti il peggior attacco per punti segnati alla ripresa nei terzi quarti (25.3). Houston invece ha la 2° miglior difesa nei terzi quarti (26.1) e proprio nei finali i Rockets migliorano il loro rendimento offensivo (11° attacco con 28.4 punti segnati di media negli ultimi quarti). Valutate Houston nel 2° tempo.

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks

I Grizzlies hanno un pessimo 1-9 in casa (3-7 ATS) mentre i Mavericks arrivano da 2 vittorie in cui Luka Doncic ha segnato 36 punti, 10.5 assist e 8.0 rimbalzi di media, sopperendo alle tante assenze di Dallas (Josh Green, Grant Williams e Maxi Kleber) che aggiunge anche Kyrie Irving alla lista infortunati. Si avvicina il rientro di Ja Morant (sospeso per 25 partite) e le parole del commissioner Adam Silver vanno in quella direzione, ma intanto alla guida di Memphis c’è un Desmond Bane da 24.6 punti di media (carrer high da 49 mercoledì scorso contro Detroit). Una vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali, sempre per la squadra in trasferta.

I Mavericks hanno vinto 125-110 ad ottobre a Memphis (tripla doppia da 35+12+12 per Doncic, trentelli per Bane e Jaren Jackson Jr) mentre più di recente i Grizzlies sono passati 108-94 ad inizio dicembre a Dallas (altri 30 per Bane, ma Doncic non c’era).

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls

I Bucks sono 10-2 in casa, i Bulls 2-8 in trasferta, anche se Chicago è in un buon momento dopo 4 vittorie consecutive, compreso il 120-113 sui Bucks che ha aperto questa striscia vincente. In quel successo Chicago era anche senza DeMar DeRozan e Zach LaVine, ma con un Nikola Vucevic da 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist che vinse la sfida con Giannis Antetokounmpo (26 punti e 14 rimbalzi).

I Bucks hanno avuto tre giorni di riposo dopo la sconfitta contro Indiana al In-Season Tournament, con 37 punti e 10 rimbalzi di Giannis, e non sono bastati nemmeno i 24 punti di Damian Lillard e i 20 di Khris Middleton in quell’occasione. Per oggi Chicago rimane senza LaVine e anche Alex Caruso è in forse, ma ci sarà DeRozan e nell’ultima partita si è messo in mostra anche Coby White con 24 punti. I Bucks avevano vinto 118-109 il primo scontro interno contro i Bulls con 35 punti e 11 rimbalzi del solito Antetokounmpo mentre un Vucevic ancora ispirato chiuse con 26 punti, 12 rimbalzi e 5 assist. Potrebbero essere loro i protagonisti anche questa notte.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz

I Jazz hanno vinto solo 1 volta in 11 trasferte stagionali (3-8 ATS) e per la prima volta quest’anno affrontano i Thunder che sembrano aver preso il posto di sorpresa a Ovest che lo scorso anno spettava proprio a Utah che quest’anno al contrario sta faticando e si presenta dopo 2 sconfitte di fila in cui hanno hanno segnato pochissimo, del resto erano senza il leader dell’attacco, Lauri Markkanen, che si è tornato ad allenare, ma rimane in forse.

I Thunder arrivano invece dallo spettacolare 138-135 sui Warriors, partita vinta nonostante il 17% da tre di OKC, ma con un Shai Gilgeous-Alexander da 38 punti, ben supportato da Chet Holmgren con 21 punti e 3 stoppate, e anche da un Jalen Williams sempre più in crescita e convincente (ha segnato 20+ punti in 5 delle ultime 8).

Un dato su tutti, i Thunder sono tra le squadre che forzano più turnover agli avversari (16.9), i Jazz sono tra le formazioni che perdono più possessi (17.7). I Thunder sono anche la miglior squadra per punti segnati da palle recuperare (20.6) mentre i Jazz sono i peggiori per punti concessi da palle pese (anche qui 20.6). Thunder che hanno anche vinto gli ultimi 3 precedenti contro i Jazz e che sono giustamente favoriti pure oggi, anche se la linea a -12.5 punti di handicap non è semplice. Occhio quindi alle palle perse dei Jazz, con un nome su tutti, John Collins. Oggi ha una linea di 1.5 palle perse che ha sempre superato nelle ultime 4 partite (2-2-2-4) e nelle ultime 7 partite ha sempre perso almeno una palla (2,5 di media, O/U 5-2).

Sacramento Kings-Brooklyn Nets

6 vittorie nelle ultime 7 per i Nets che in questa stagione si confermano anche come una manna dal cielo per gli scommettitori (16-4-1 ATS). La chiave dei Nets sono i due lunghi: Day’Ron Sharpe e Nic Claxton che combinano per 19.7 punti, 17.1 rimbalzi e 3.2 stoppate in queste ultime 7 partite in cui inoltre Sharpe ha tirato col 59.5% e Clayton addirittura con un clamoroso 66%. Mikal Bridges rimane comunque il leader con 25.4 punti a sera nelle ultime 7.

I lunghi di Brooklyn oggi dovranno fare attenzione ad un Domantas Sabonis in grande forma, nonostante i Kings abbiano un pò balbettato con un 4-4 nelle ultime 8. Sabonis ha segnato 17 punti + 15 rimbalzi e 7 assist la scorsa settimana nella vittoria sui Nuggets, prima dell’inutile tripla doppia (26+13+10) che non ha evitato la sconfitta contro i Pelicans, poi sono arrivati altri 15+17+5 nel successo a Phoenix. Sabonis ha segnato 20.5 punti e 14.0 rimbalzi di media nelle 2 sfide dello scorso anno contro i Nets.

LA Clippers-Portland Trail Blazers

I Clippers hanno un solido record di 7-3 in casa e oggi sono nettamente favoriti (-13) contro i Blazers reduci da 3 sconfitte, al contrario di LAC che arriva da 3 vittorie, la striscia più lunga da quando c’è James Harden, anche se nell’ultima contro i Jazz è stato Kawhi Leonard il catalizzatore dell’attacco con 41 punti (14/23 al tiro), aiutato dai 20 punti di Paul George e dai 18 con 12 rimbalzi del lungo Ivica Zubac.

Il leader di Portland è Jerami Grant con 22.1 punti di media, ma non ci sarà questa notte. Attenzione quindi a Shaedon Sharpe (18.4 punti) e pure a Anfernee Simons che è finalmente rientrato a disposizione dei Blazers con 28 e 30 punti nelle 2 partite dal suo ritorno, anche perchè Deandre Ayton 12.9+10.8) e Malcolm Brogdon sono in forse. Portland ha perso 12 delle ultime 15 partite e ha perso le ultime 6 sfide dirette contro LAC, compreso il 111-123 del 25 ottobre in trasferta, partita in cui George (27) e Leonard (23) hanno combinato per 50 punti (ma non c’era il Barba), oltre ai 20 punti con 12 rimbalzi e 4 stoppate di Zubac.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB