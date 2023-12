Pronostici NBA 25 dicembre 2023. 5 partite al via dalle ore 18:00 al Madison Square Garden con il re match tra Knicks-Bucks. Tutte le partite trasmesse da Sky Sport, questo è il Natale NBA! Vediamo le analisi più interessanti per il giorno di Natale.

Pronostici NBA 25 dicembre 2023: le partite in prima serata

NEW YORK KNICKS vs MILWAUKEE BUCKS

Ore 18 su Sky Sport UNO, Sky Sport NBA e NOW

Il Christmas Day 2023 comincia come da tradizione al Madison Square Garden dove si tornano ad affrontare i Bucks di Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, a due giorni di distanza dal 130-111 dominante dei Bucks (7° vittoria di fila), sempre qui a NY, partita ben gestita da Milwaukee con 29 punti di Giannis mentre ai Knicks non bastarono i 36 di Jalen Brunson. Milwaukee ha vinto gli ultimi 9 precedenti contro i Knicks, con anche un ottimo 7-0-2 ATS nelle scommesse.

La stella è Giannis Antetokounmpo che a Natale ha un record personale di 3 vittorie e 2 sconfitte e in questa giornata di festa viaggia a 25.2 punti, 12.4 rimbalzi, 4.4 assist di media. Al suo fianco Damian Lillard che ha giocato solo una volta a Natale (con Portland), perdendo nonostante 20 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

DENVER NUGGETS vs GOLDEN STATE WARRIORS

Ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

I campioni in carica dei Denver Nuggets di Nikola Jokic ospitano i Golden State Warriors di Steph Curry. Nel precedenti stagionale del 8 novembre a Denver i Nuggets passarono 108-105 con 35 punti e 13 rimbalzi di Jokic, senza Jamal Murray al suo fianco, che questa volta ci sarà. Curry fu invece il migliore dei suoi con 23 punti (6/13 da tre). I Nuggets arrivano da 4 vittorie di fila, i Warriors, dopo un periodo davvero negativo, sono in ripresa con 5 vittorie consecutive.

Nikola Jokic non ci crederete, ma a Natale ha un record perdente di 1 vittoria e 2 sconfitte, con 29.3 punti, 11.3 rimbalzi, 9.7 assist di media il 25 dicembre. Lo scorso Natale ha chiuso però una tripla doppia che non si era mai vista a Natale con 41 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Anche Steph Curry dall’altra parte ha un record negativo a Natale (4 vittorie e 5 sconfitte). Lo scorso anno la stella di Golden State non ha giocato a Natale per un infortunio, ma in questa giornata è andato sopra al ventello solo una volta (33 punti nel 2021) per una media complessiva di 15.3 punti, 4.9 rimbalzi, 6.7 assist nei X-Mas Games in carriera.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 25 dicembre 2023: le partite della notte

LOS ANGELES LAKERS vs BOSTON CELTICS

Ore 23 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

La rivalità più storica della NBA si rinnova anche a Natale, con i Boston Celtics che fanno visita ai Los Angeles Lakers. Jayson Tatum e compagni fanno visita a LeBron James, miglior marcatore nella storia dei Christmas Day e giocatore più volte in campo in questa giornata (18 volte rispetto alle 16 di Kobe Bryant). I Lakers del resto hanno giocato per 25 anni di fila a Natale (24, una in più dei Knicks che però sono la squadra più impegnata di tutte a Natale con 55 partite al Madison Square Garden).

Dopo la vittoria della NBA Cup, i Lakers hanno vinto solo 2 partite su 8, ma arrivano comunque dal 129-120 ad OKC con altri 40 punti di un infinito LeBron James, re del Natale NBA con un record personale di 10 vittorie e 7 sconfitte (27.1 punti, 7.6 rimbalzi, 7 assist). Al suo fianco Anthony Davis che ha un record di 1 vittoria e 2 sconfitte a Natale (27 punti, 9.7 rimbalzi, 4 assist di media). AD non gioca la partita di Natale dal 2020 quando ne mise 28 contro Dallas nella sua unica vittoria nel Christmas Day.

I Celtics si affideranno a Jayson Tatum (3 vittorie e 3 sconfitte in carriera a Natale con 23.3 punti, 7.7 rimbalzi, 3 assist di media). Dal suo ingresso nel 2017 non ha mai mancato un appuntamento natalizio, culminato con gli splendidi 41 punti realizzati lo scorso anno per battere i Bucks. Boston è 7-1 nelle ultime 8 partite, ed è reduce da 2 ottime vittorie in zona, contro Sacramento e contro i Clippers, quest’ultima partita dominata 145-108 con 30 punti in 30 minuti per Tatum migliore dei suoi.

MIAMI HEAT vs PHILADELPHIA 76ERS

Ore 2.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

Sfida tra i vice-campioni in carica di Miami che ospitano i Philadelphia 76ers dell’MVP in carica Joel Embiid, che ritrova il suo ex compagno di squadra e grande amico Jimmy Butler dall’altra parte. Miami ha la striscia vincente aperta più lunga con 8 vittorie di fila a Natale, portando la franchigia degli Heat ad un clamoroso record di 11-2, la più vincente nel X-mas day in NBA (84.6%). I 76ers si presentano a questo appuntamento con 8 vittorie nelle ultime 9 e uno dei migliori record a Est mentre gli Heat rispondono con 5 vittorie nelle ultime 7.

Miami si affida a Jimmy Butler (5 vittorie e 3 sconfitte in carriera a Natale con 16.9 punti, 5.1 rimbalzi, 4.1 assist di media). Lo scontro come detto sarà con l’amico e rivale Joel Embiid che gioca per la 5° volta a Natale (3 vittorie e 1 sconfitta con 31.3 punti, 12.8 rimbalzi, 2.3 assist di media). L’MVP in carica di presenta in forma incredibile a questo appuntamento, con 14 partite consecutive con almeno 30 punti a referto e nelle ultime tre apparizioni nel Christmas Day ha sempre superato quota 30, perdendo solo nel 2018 dopo un overtime contro Boston (in una prova da 34+16). Occhio ad Embiid anche per Natale, potrebbe portarvi un bel regalo nelle scommesse.

PHOENIX SUNS vs DALLAS MAVERICKS

Ore 4.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e NOW

La notte di Natale si chiude con la sfida tra Luka Doncic e Devin Booker che negli anni hanno acceso una ruvida rivalità. Si affronteranno da avversari anche Kevin Durant e Kyrie Irving (anche se Irving non dovrebbe essere in campo per infortunio), compagni di squadra nella poco entusiasmante avventura a Brooklyn. Primo scontro stagionale tra queste due squadre, con i Suns che in verità non si presentano benissimo con 1 sola vittoria nelle ultime 5 mentre i Mavericks dopo 3 sconfitte sono passati 144-119 contro gli Spurs con tripla doppia da 39 punti con 12 rimbalzi e 10 assist di Doncic.

Ovviamente Luka Doncic sarà una delle stelle più attese in campo a Natale dove ha un record personale di 1 vittoria e 1 sconfitta (29.5 punti, 6.5 rimbalzi, 8 assist di media). Dopo aver perso nel 2020 contro i Lakers, lo scorso anno si è preso la rivincita guidando i Mavs al successo con 32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

Lo sloveno se la dovrà vedere come detto col suo rivale, Devin Booker che non ha mai vinto a Natale (0 vittorie e 2 sconfitte con numeri davvero miseri, 7.5 punti, 1.5 rimbalzi, 1.5 assist di media). Dopo una brutta prestazione al tiro (5/19 per 13 punti) nel 2021 all’esordio a Natale contro Golden State, si è infortunato lo scorso anno dopo appena 4 minuti contro Denver. Al suo fianco però Kevin Durant ha un record natalizio di 5 vittorie e 5 sconfitte (29.9 punti, 7.4 rimbalzi, 4.9 assist di media). KD gioca a Natale dai tempi dei Supersonics, anche se per colpa degli infortuni ha mancato l’appuntamento negli ultimi 2 anni.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB