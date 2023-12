Pronostici NBA 27 dicembre 2023. Questo mercoledì notte ci attendono 6 partite di basket americano che abbiamo analizzato, con un occhio di riguardo al big match Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers, ma sono interessanti quasi tutte le sfide di questa giornata.

Pronostici NBA 27 dicembre 2023: big match Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers

Dopo i fasti di Natale si torna in campo con la NBA (che non si è fermata nemmeno a Santo Stefano con un ricco palinsesto) e col big match all’American Airlines Center con i Mavericks che si presentano freschi della vittoria nell’ultima partita in programma il 25 dicembre contro i Suns, in una partita da 50 punti e 15 assist di Luka Doncic, aiutato dai 23 di Derrick Jones Jr e dai 20 con 10 rimbalzi di Dereck Lively che ha recuperato bene dal problema alla caviglia. Al momento Doncic è il 2° miglior marcatore NBA con 33.5 punti a sera, a cui aggiunge anche 9.4 assist e 8.5 rimbalzi.

Dall’altra parte i Cavaliers si affidano ad un altro top-scorer, Donovan Mitchell che con 27.7 punti a sera è il 9° migliore in NBA dopo i 37 punti messi a referto nell’ultima partita che ha giocato il 18 dicembre, ma da allora ha saltato le successive 3 partite di Cleveland (2-1) e rimane in forse anche oggi. I Cavs continuano a giocare anche senza Evan Mobley (16 punti,10.5 rimbalzi e 1.7 stoppate di media) che ha saltato le ultime 9 partite e dovrebbe rimanere out fino a fine gennaio e nelle ultime 5 è mancato un altro giocatore chiave, Darius Garland (20.7 punti di media e leader di squadra negli assist con 5.9 a sera). Garland rimane out e nelle ultime uscite, con tutte queste assenze, le certezze di Cleveland sono arrivate dalle seconde linee: Sam Merrill e Caris LeVert, ma entrambi sono a loro volta in dubbio per questa notte. Un nome interessante potrebbe diventare quello di Max Strus, reduce da una prova da 26 punti nel successo a Chicago.

Le linee aprono favorendo Dallas a -3.5, che non solo gioca in casa, ma potrà sfruttare le tante assenze degli ospiti e il recente rendimento contro Dallas. Dopo aver perso 6 sfide consecutive, infatti i Cavs hanno battuto i Mavs in 3 degli ultimi 4 precedenti, perdendo l’unico che si è chiuso con Over mentre gli altri 3 match vinti si sono chiusi tutti con Under, partite in cui i Cavs hanno potuto dettare i ritmi e fare la differenza con la propria difesa. Oggi la linea O/U è fissata a 230.5 punti. Cleveland non avrà la difesa dello scorso anno (111.9 punti concessi contro i 106.9 della scorsa stagione), ma la linea sembra alta, anche se va ricordato che Dallas rimane una delle migliori squadre da Over (O/U 19-11), grazie ad un ritmo elevato, un attacco da quasi 120 punti segnati a sera, ma una difesa che è solo 21° come punti concessi (117.8), un ottimo mix per partite ad alto punteggio.

Pronostici NBA 27 dicembre 2023: le altre partite di mercoledì

Orlando Magic-Philadelphia 76ers

Joel Embiid ha saltato la sfida di Natale e Philadelphia ha perso. I 76ers sono ora 0-4 in stagione nelle partite giocate senza l’mvp in carica che dovrebbe saltare anche la sfida di oggi ad Orlando, contro i sorprendenti Magic che sono in back to back dopo la vittoria di ieri a Washington per 127-119 con 28 punti di Franz Wagner e 24 di Paolo Banchero.

Primo scontro stagionale tra Philadelphia ed Orlando, con i Sixers che dominano 9-1 negli ultimi scontri diretti con i Magic (anche un ottimo 7-3 ATS nelle scommesse). Questa però sembra una stagione diversa per Orlando, molto più competitiva (lo vediamo anche dal 20-9 ATS nelle scommesse, uno dei migliori dati NBA, uguale proprio a quello di Philadelphia), i bookmakers lo sanno e li danno leggermente avanti nelle quote (-1.5 punti di handicap).

Washington Wizards-Toronto Raptors

Se non ci fossero i Pistons, in questa stagione si parlerebbe molto di quanto stanno facendo male i Wizards con un record di 5-24 dopo la sconfitta interna di ieri contro i Magic. Anche i Raptors sono molto demoralizzati dopo le ultime 3 sconfitte, e contro i Jazz non sono bastati nemmeno 32 punti di Scottie Barnes.

I Raptors hanno vinto gli ultimi 3 precedenti contro Washington, compreso il 111-107 interno del 13 novembre scorso con season high da 39 punti di Paskal Siakam (22 nel solo 3° quarto), che in stagione sta vivendo di alti e bassi (come tutti i canadesi), ma si difende comunque bene con 21.3 punti, 6.7 rimbalzi e 5.0 assist di media.

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks

I Nets sono un altra squadra che ha giocato ieri, e che ritroveremo in campo anche questa notte in back to back. Brooklyn ha potuto approfittare del doppio confronto vincente con i Pistons, interrompendo così una striscia di 5 sconfitte e allungando la striscia da record perdente di Detroit.

I Bucks, dopo 7 vittorie consecutive, si sono fermati a Natale al Madison Square Garden, contro i Knicks che non battevano Milwaukee da più di 1 anno. Oggi i Bucks hanno in dubbio Giannis Antetokounmpo che finora ha saltato solo una partita in stagione, vinta comunque con 16 punti di margine finale dai Bucks (contro Toronto). Milwaukee ha vinto 9 delle ultime 11 sfide contro Brooklyn, compreso il 129-125 dello scorso mese con 36 punti di Giannis, ma anche 21 di Damian Lillard che oggi potrebbe essere l’osservato speciale dei Nets che aprono sfavoriti (+4.0) in questa sfida interna.

Houston Rockets-Phoenix Suns

Ieri i Rockets hanno perso la 3° partita stagionale in casa, anche se al Toyota Center mantengono un ottimo record di 12-3, e oggi arrivano i Suns reduci da 3 sconfitte (compresa quella di Natale contro i Mavs) e che hanno vinto solo 3 delle ultime 12 partite. Phoenix rimane senza Bradley Beal e dovrebbe rimanere assente per motivi personali (come a Natale) anche Jusuf Nurkic.

Riflettori puntati su Devin Booker che ha perso la sfida di Natale con Doncic, segnando 20 punti con 10 assist, poco aiutato anche da Kevin Durant fermato a 16 punti, tanto che il miglior marcatore natalizio dei Suns è stato a sorpresa Grayson Allen con 32 punti. Primo scontro stagionale tra queste due franchigie, con Phoenix che è avanti 8-2 negli ultimi 10 precedenti (ma solo 5-5 ATS nelle scommesse) e in questi scontri diretti abbiamo visto 7 Over su 10.

Oklahoma City Thunder-New York Knicks

Chiudiamo ad OKC dove va in scena un altro match interessante, con i Thunder che sono in back to back dopo la vittoria di ieri 129-106 contro la miglior squadra come record e difesa a Ovest, i Timberwolves. Altra grande prova di Shai Gilgeous-Alexander che ha segnato 34 punti e 9 assist, aiutato dai 20 punti di Chet Holmgren, i giocatori più rappresentativi di OKC, ma sta crescendo molto anche Jalen Williams con 17.6 punti di media tra le seconde linee.

Anche i Knicks sono rinvigoriti dalla vittoria di Natale sui Bucks con 38 punti di un altro Jalen, Jalen Brunson che ha messo in mostra tutto il repertorio e a tratti è apparso infermabile. Un appunto statistico: OKC e NYK sono due delle squadre che perdono meno possessi (12.8 turnovers per OKC, 12.9 per NYK) ma i Thunder in più forzano anche 16,7 palle perse agli avversari, miglior dato NBA, rispetto ai Knicks che in questo fondamentale sono solo 21° (13.3).

