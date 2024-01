Pronostici NBA 9 gennaio 2024. Questa notte ci sono cinque partite della grande pallacanestro americana. La sfida più interessante è Orlando Magic-Minnesota Timberwolves ma occhio anche a Lakers-Raptors. I nostri pronostici sul Basket NBA di martedì 9 gennaio 2024.

Pronostici NBA 9 gennaio 2024: Big match Orlando Magic-Minnesota Timberwolves

Oggi ci concentriamo sulla sfida del Kia Center dove i Magic hanno un record di 13-4 e dove si presentano dopo le vittorie a Denver e contro gli Hawks, con Paolo Banchero ancora protagonista con altri 35 punti e 10 rimbalzi dopo la tripla doppia contro i Nuggets. Un Banchero che sta guidando i Magic con 23.1 punti e 7.2 rimbalzi di media stagionale, aiutato da Franz Wagner (20.9 punti) e da Cole Anthony (14.3 punti), anche se Wagner ha saltato le ultime partite e rimane out anche oggi.

Solo 1 vittoria nelle ultime 4 partite per i Timberwolves che nonostante il momento di calo mantengono il miglior record a Ovest. Nel recente 108-115 a Dallas non sono bastati altri 36 punti di Anthony Edwards, leader offensivo di questa squadra con 26.8 punti di media (46.2% al tiro dal campo e 38.9% da tre), aiutato da Karl-Anthony Towns con 24 punti e 7 rimbalzi (media stagionale di 21.5 punti con 9.0 rimbalzi per KAT).

Oggi Orlando se la vedrà con la miglior difesa NBA per punti concessi, quella di Minnesota (107.7) ma anche i Magic non sono male in difesa (11° con 111.9 punti concessi di media) e hanno un ritmo basso. Insomma, le difese sembrano i reparti forti da ambo le parti e lo vediamo anche dalla linea O/U abbastanza bassa a 217.0 punti totali, mentre sugli handicap i Timberwolves sono favoriti (-5.0) anche se giocano in trasferta. Orlando è avanti 7-3 negli ultimi precedenti contro Minnesota. Si tratta della prima sfida stagionale tra queste due franchigie che si sono divise la posta in palio lo scorso anno con una vittoria a testa, sempre per la squadra in trasferta.

Noi ci aspettiamo un match combattuto punto a punto e non vediamo i Magic così sfavoriti in questo momento e in casa (non dimentichiamo che i Timberwolves hanno un ottimo record di 14-2 in casa, ma in trasferta sono molto più modesti con 11-8). Minnesota ha iniziato male il 2024, come abbiamo detto, ed è 1-6 ATS nelle ultime partite da favorita. Al contrario i Magic sono 6-1 ATS quando giocano in casa da underdogs. Consigliamo ORLANDO +5.5. @1,81.

Pronostici NBA 9 gennaio 2024: le altre partite

Detroit Pistons-Sacramento Kings

I Pistons stanno rimettendo in piedi (loro malgrado) una striscia perdente con 4 sconfitte consecutive. Detroit ha il peggior record NBA (3-33) e piove sul bagnato visto che nel 114-131 a Denver si è infortunato anche l’unico giocatore che si stava salvando nel disastro dei Pistons, Cade Cunningham, che rimane indisponibile per coach Monty Williams che al suo posto dovrà affidarsi alle guardie: Jaden Ivey, Alec Burks, Killian Hayes e Marcus Sasser mentre sotto canestro agirà Jalen Duren. L’assenza di Cunningham è pesante visto che parliamo di un giocatore da 22.8 punti, 7.3 assist e 4.1 rimbalzi di media stagionale.

I Kings sono affranti dopo la sconfitta 100-133 contro i Pelicans (privi di Zion), ma Sacramento aveva vinto 4 delle precedenti 5 uscite, e in 3 di queste 5 prestazioni abbiamo visto Domantas Sabonis chiudere in tripla doppia.

NY Knicks-Portland Trail Blazers

I nuovi Knicks, senza più Barrett e Quickley, arrivano da 4 vittorie di fila, dopo il 121-105 contro Washington che porta la squadra di NYK ad un record stagionale quasi perfetto (14-1) quando sfida squadre sotto al 50% di vittorie stagionali, come sono anche i Blazers che hanno il 5° peggior record NBA, ma dopo 3 sconfitte di fila (con -28.3 punti di scarto medio), sono passati a Brooklyn, approfittando dei problemi dei Nets, con 38 punti di Anfernee Simons che nelle ultime 2 sfide contro NYK ha segnato 60 punti totali.

Tornando ai Knicks, nella striscia vincente di 4 partite Julius Randle è stato strepitoso con una media di 30.3 punti e 50.6% al tiro, ma gli ha dato manforte anche un Jalen Brunson da 56.7% al tiro nelle ultime 3.

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies

La stagione dei Grizzlies era nata male con la sospensione di 25 partite della stella Ja Morant che però, una volta tornato a disposizione, aveva migliorato la situazione di Memphis. I Grizzlies sono 3-1 nelle ultime 4 e arrivano da 2 vittorie inattese in casa di Lakers e Suns, ma la brutta notizia è che proprio Morant si è infortunato e dovrebbe saltare il resto della stagione. Nelle ultime 2 uscite ci hanno pensato Jaren Jackson Jr con 31 punti contro i Lakers, e anche Marcus Smart (25 punti) più Desmond Bane (23) a Phoenix. JJJ inoltre ha segnato 30 punti e 9 rimbalzi nel precedente di ottobre contro Dallas e ha segnato altri 41 punti (6/10 da tre) nello scontro più recente di dicembre, sempre contro i Mavericks. Questa sarà la 4° sfida stagionale tra queste due squadre, con Dallas al momento avanti 2-1.

I Mavericks sono in forma con 3 vittorie consecutive, e nell’ultima è tornato Luka Doncic con 34 punti e 8 assist. E’ tornata a disposizione anche l’altra stella dei texani, Kyrie Irving, che ha tenuto una media di 29.3 punti e 8.7 rimbalzi in questa recente striscia vincente. Irving ha giocato male nel precedente del 1 dicembre contro Memphis (3/15 al tiro) mentre Doncic ha segnato 35 punti sia nel primo scontro di ottobre, che nel precedente più recente del 11 dicembre, affondando i Grizzlies.

LA Lakers-Toronto Raptors

La trade con NYK non ha fatto bene solo ai Knicks, ma anche ai Raptors che hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. Il neo arrivato RJ Barrett ha segnato la miglior prestazione con Toronto grazie a 37 punti nel successo sui Warriors, con Immanuel Quickley che invece è stato meno d’impatto su punti (9) e triple (1/4) ma ha servito 10 assist. Barrett sta tenendo una media di 21.0 punti (53.8% al tiro) con 6.5 rimbalzi in 4 partite con Toronto, rispetto ai 18.2 punti (42.3%) delle prime 26 stagionali con NYK.

Oggi i canadesi saranno impegnati a LA, con i Lakers che hanno interrotto la striscia di 4 sconfitte andando a vincere un delicato ed importante derby con i Clippers, con 25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di LeBron James e altri 22 punti + 10 rimbalzi di Anthony Davis. I gialloviola hanno ritrovato dall’infermeria D’Angelo Russell mentre rimane indisponibile Rui Hachimura. James e Davis hanno combinato per uno straordinario 61.8% dal campo nel derby, e la difesa ha fatto anche meglio, visto che ha costretto l’attacco dei Clippers alla peggior prestazione al tiro di tutta la stagione (39.6%). Primo scontro stagionale tra queste due franchigie, con Toronto che ha dominato con 7 vittorie su 10 negli ultimi anni contro i Lakers (anche un ottimo 7-3 ATS nelle scommesse).

