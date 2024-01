Pronostici NBA 11 gennaio 2024. Questo giovedì ci sono solo 5 partite di pallacanestro americana, ma si inizia presto, dalle ore 20:10 col Paris Game tra Cavaliers-Nets, la NBA in Europa a Parigi. Nella notte i big match sono però altri: Milwaukee Bucks-Boston Celtics a Est e LA Lakers-Phoenix Suns a Ovest.

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets si sfidano a Parigi, non il massimo dello spettacolo, specialmente se vediamo gli altri big match che si giocano questa notte negli States, ma ogni volta che la grande pallacanestro americana sbarca nel vecchio continente è sempre un ottima notizia. Si gioca alle 20:10 dalla Accor Arena, con diretta anche su Sky Sport.

I Cavaliers si sono rimessi in moto con 3 vittorie di fila e questa è una partita speciale per l’ex Jarrett Allen, diventando un fattore importante a Cleveland, reduce da 8 doppie-doppie consecutive. Anche senza Darius Garland ed Evan Mobley i Cavs stanno andando bene con 8 vittorie in 11 partite e in questo arco di tempo Allen ha contribuito con 19.4 punti (66.7% al tiro) e 13.2 rimbalzi, compreso il recente 29+16 nel successo contro gli Spurs, portando la sua media stagionale a 14.8 punti e 9.9 rimbalzi (12 doppie doppie in 31 partite). Coach J.B. Bickerstaff si gode anche un Caris LeVert da 21.7 punti di media nelle ultime 4, anche se la stella rimane Donovan Mitchell, autore di una prova da 27 punti nel precedente stagionale vinto 114-113 dai Cavs a Brooklyn.

I Nets sono in calo con una sola vittoria nelle ultime 7 partite. La franchigia di Brooklyn gioca la sua 8° partita in campo internazionale nella sua storia, ma arriva dal brutto 127-134 OT contro i Blazers, nonostante Mikal Bridges esploso con 42 punti (dopo 7 partite di fila in cui non aveva mai superato i 25).

Cleveland ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro Brooklyn, e queste 3 vittorie sono arrivate con un margine di appena +9 punti totali. Oggi a Parigi i Cavaliers sono chiamati a vincere con -3.0 punti di handicap mentre la linea O/U si gioca a 225.0 punti totali. Negli ultimi 10 scontri diretti Cavaliers e Nets sono O/U 7-3.

Pronostici NBA 11 gennaio 2024: Big match a Est con Bucks-Celtics

Grande sfida al Fiserv Forum dove i Bucks hanno un record di 16-4, e si presentano i Celtics che hanno il miglior record a Est. I Bucks non sono in un grande momento visto che hanno perso 4 delle ultime 5 partite, compresa la recente sconfitta interna contro i Jazz, nonostante la tripla doppia da 25 punti, 11 assist e 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo in una partita senza Damian Lillard, anche se coach Adrian Griffin ha detto che Dame è tornato ad allenarsi e dovrebbe giocare questa notte. Lillard sta segnando 25.1 punti, 6.9 assist e 4.3 rimbalzi di media al primo anno con Milwaukee.

I Celtics sono in back to back e ieri si sono dovuti impegnare in rimonta nel 127-120 contro Minnesota, mantenendo l’imbattibilità interna (18-0), anche se in trasferta hanno un rendimento inferiore (11-8). Ieri ci ha pensato Jayson Tatum, protagonista con 45 punti, aiutato dai 35 punti con 11 rimbalzi di Jaylen Brown. Coach Mazzulla ha dichiarato che oggi potrebbe tornare a disposizione Kristaps Porzingis che ha saltato la partita di ieri.

I Celtics hanno vinto 119-116 il precedente interno del 22 novembre, dilapidando un vantaggio di +21 punti all’intervallo, ma portando comunque a casa il big match grazie a 23 punti e 11 rimbalzi di Tatum più 26 punti di Brown mentre per Milwaukee non bastarono 26 punti di Brook Lopez e altri 27 punti con 5 rimbalzi e 5 assist di Lillard, in una partita in cui Giannis fu abbastanza contenuto a 21 punti, ma con anche 13 rimbalzi e 5 assist. Per questa sfida i Bucks sono favoriti a -4.5, aiutati dal fattore campo e dalla stanchezza di Boston in back to back e dopo un overtime.

Pronostici NBA 11 gennaio 2024: Big match a Ovest con Lakers-Suns

I Lakers provano a rilanciarsi con 2 vittorie di fila, dopo aver tenuto un record di 3-10 a seguito della vittoria alla prima NBA Cup della storia. Al contrario i Suns non riescono a cambiare passo e hanno perso altre 3 delle ultime 4 partite. Nel successo di misura contro i Raptors (con tante lamentele arbitrali da parte di coach Darko Rajakovic), per i gialloviola Anthony Davis ha segnato 41 punti (20 nel solo ultimo quarto) con anche 11 rimbalzi, mentre LeBron James ha contribuito con 22 punti e 12 assist.

I Suns arrivano invece dalla sconfitta contro i Clippers nonostante 30 punti di Kevin Durant, 20 di Devin Booker e 15 di Bradley Beal, ma la difesa ha fatto tirare LAC con un insostenibile 62.4% dal campo. I Lakers hanno vinto le prime 3 sfide stagionali contro i Suns (2-1 ATS e O/U 1-2) e oggi aprono leggermente favoriti (-1.0), forti anche del fattore campo (14-6 alla Crypto.com Arena contro l’8-7 dei Suns in trasferta).

Pronostici NBA 11 gennaio 2024: le altre partite

Interessante anche Dallas Mavericks-NY Knicks all’American Airlines Center dove di recente i Mavericks sono crollati di colpo contro i Grizzlies privi di Morant, JJJ e anche di Smart per tutto il secondo tempo. In quella partita Luka Doncic e Kyrie Irving hanno combinato per 64 punti, ma non sono bastati, in una sconfitta davvero inattesa. I Knicks sono la squadra del momento con 5 vittorie di fila da quando è arrivato OG Anunoby che ha segnato 14.2 punti di media (54.9% dal campo e 45.5% da tre), anche se la vera differenza l’ex Raptors la sta facendo in difesa. Partita speciale anche per l’ex Mavs Jalen Brunson che alla 2° stagione con NYK sta tenendo una media di 25.6 punti e 6.4 assist.

Andiamo a chiudere con Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers. 3 sole vittorie nelle ultime 10 partite di Portland, arco di tempo in cui OKC, al contrario, ha tenuto un 7-3 di record e ieri è arrivata un altra grande vittoria su Miami. Nelle ultime 9 partite i Thunder hanno tirato sempre sopra al 50% dal campo, con la stella Shai Gilgeous-Alexander che ha tenuto un impressionante 60.2% personale in questo arco di tempo. SGA sta segnando 31.4 punti di media con anche 5.9 rimbalzi, e non dimentichiamo pure i 6.4 assist e le 2.4 palle rubate a partita per uno dei candidati al MVP in una stagione di vera consacrazione. Una delle migliori prestazioni al tiro OKC l’ha messa a segno proprio contro i Blazers, nel precedente di novembre, dominato dai Thunder per 134-91 a Portland. Per i Blazers si avvicina il rientro di Deandre Ayton ma per la trasferta ad OKC questa notte rimangono nettamente sfavoriti (+13.0).

