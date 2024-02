Pronostici NBA 15 febbraio 2024. Dopo un ricco San Valentino di basket americano, questo giovedì notte ci sono solo 3 partite in programma, e sono le ultime prima della pausa per il weekend dell’All Star Game.

Pronostici NBA 15 febbraio 2024: Big Match Utah Jazz-Golden State Warriors

I Warriors sono 8-2 negli ultimi precedenti contro i Jazz (8-1-1 ATS nelle scommesse),compreso il129-107 di pochi giorni fa, sempre qui nello Utah con i Jazz in calo con sole 2 vittorie nelle ultime 8, e in back to back dopo la sconfitta 122-138 di ieri, in casa contro i Lakers, nonostante ben 7 giocatori in doppia cifra punti, con Collin Sexton il migliore a 18 mentre Lauri Markkanen si è fermato a 16. Il finnico è stato chiamato all’All Star Game in una stagione da 24.0 punti (49.7% al tiro) e 8.8 rimbalzi di media.

San Valentino in campo anche per i Warriors che hanno perso a loro volta una sfida spettacolare contro i Clippers, interrompendo un periodo di rinascita di 5 vittorie consecutive. Golden State spera di recuperare in lineup Draymond Green. Contro LAC ieri non è bastata un altra grande prova di uno Steph Curry caldissimo che ha segnato 41 punti tirando 15/31 dal campo, con un clamoroso 9/19 dall’arco (quarta partita in fila con almeno 7 triple a segno, nuovo record).

Tornando al recente scontro del 12 febbraio, i Warriors passarono 129-107 nello Utah con Klay Thompson miglior marcatore con 26 punti, appoggiato dai 25 con 7/16 da tre di Curry. Oggi la proiezione di Chef Curry è di 26 punti su linea 30.5, quindi nettamente da Under, ma non ci fidiamo di giocare contro Curry in questo momento e preferiamo John Collins Under 9.5 Rimbalzi @1.80, giocatore da 8.3 rimbalzi di media stagionale che si è fermato a 7 rimbalzi nel precedente contro i Warriors (che hanno il 6° miglior rendimento a rimbalzo difensivo).

Pronostici NBA 15 febbraio 2024: le altre partite del giovedì

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks

I Grizzlies ieri hanno interrotto una striscia di 9 sconfitte battendo i Rockets (20 punti di GG Jackson) mentre i Bucks continuano a deludere e sono 3-6 da quando in panchina c’è coach Doc Rivers. Nel ko contro Miami Giannis Antetokounmpo ha segnato 23 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves

Quasi un testa coda di Western Conference con Minnesota al comando e Portland penultima. I Timberwolves hanno vinto le prime 2 sfide della stagione contro i Blazers (2-0 ATS), compresa proprio l’ultima partita giocata il 12 febbraio sempre qui a Portland con un incontenibile Anthony Edwards che ha messo a referto 41 punti ma per oggi Ant Man è in dubbio.

Per i Blazers (che arrivano da 5 sconfitte consecutive) è rientrato invece il rookie Scoot Henderson con 14 punti e 9 assist. Il migliore contro Minnesota è stato però Ayton che ha chiuso con 22 punti e potrebbe fare Over anche oggi su una linea di 14.5 punti (che ha superato in 8 delle ultime 9) anche se con una stima più bassa di 15.8 punti. Consigliamo DeAndre Ayton Over 14,5 Punti @1.90.

