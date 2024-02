Pronostici NBA All Star Game 2024. Siamo al giro di boa della stagione di Basket NBA come sempre rappresentato dall’All Star Weekend giunto alla 73° edizione, che questa volta si disputerà alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, casa degli Indiana Pacer, da venerdì 16 a domenica 18 febbraio.

Pronostici NBA All Star Game 2024: Il menu dell’All Star Weekend di Indianapolis

Nel fine settimana arriva la 73° edizione del NBA All-Star Game. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio ci saranno principalmente due eventi: il Celebrity Game (al Lucas Oil Stadium) e il Rising Stars Challenge. Nel primo, tra gli altri, sarà coinvolto (per la seconda volta dopo lo scorso anno) Gianmarco Tamberi, nel secondo vedremo i migliori giocatori al primo e secondo anno nella lega.

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, invece, si avrà, tra le altre cose, una particolare sfida tra Steph Curry e Sabrina Ionescu, con la leggenda dei Golden State Warriors che sfiderà da oltre l’arco la stella delle New York Liberty. Poi il classico tris di gare: Skills Challenge, Three Point Contest (gara del tiro da tre) e Slam Dunk Contest (gara delle schiacciate), che sono anche gli eventi più interessanti da un punto di vista delle scommesse.

Infine, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, il più atteso degli eventi del weekend, l’All Star Game vero e proprio in cui si sfideranno le franchigie della Eastern Conference contro quelle della Western Conference.

Pronostici NBA All Star Game 2024: i protagonisti di Celebrity e Rising Stars

CELEBRITY GAME

Team Shannon: Micah Parsons (NFL), Conor Daly (pilota IndyCar), Quincy Isaiah (attore), Jewell Loyd (WNBA), Kai Cenat (streamer), Dylan Wang (attore), Lilly Sing (attrice), Sir (cantautore), Walker Hayes (cantante country), Anuel AA (attore).

Coach: Shannon Sharper (ex NFL)

Assistenti: 50 Cent (rapper e attore), Peyton Manning (ex NFL)

Team Stephen A.: Jennifer Hudson (attrice, produttrice, conduttrice), Metta Sandiford Artest (ex NBA, già Ron Artest e Metta World Peace), Jack Ryan (streetballer), AJ McLean (cantante, ex fondatore dei Backstreet Boys), C.J. Stroud (NFL), Kwame Onwuachi (cuoco), Natasha Cloud (WNBA), Adam Blackstone (musicista), Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico di salto in alto).

Coach: Stephen A. Smith (giornalista e presentatore tv sportivo)

Assistenti: Lil Wayner (rapper), A’ja Wilson (WNBA)

RISING STAR CHALLENGE

Team Pau: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat), Jabari Smith Jr. (Houston Rockets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder), Bilal Coulibaly (Washington Wizards).

Coach onorario: Pau Gasol

Team Jalen: Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Dereck Lively II (Dallas Mavericks), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Bennedict Mathurin (Indiana Pacers), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers), Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans), Walker Kessler (Utah Jazz).

Coach onorario: Jalen Rose

Team Tamika: Paolo Banchero (Orlando Magic), Keegan Murray (Sacramento Kings), Jaden Ivey (Detroit Pistons), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Vince Williams Jr. (Memphis Grizzlies), Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), Keyonte George (Utah Jazz), Jalen Duren (Detroit Pistons).

Coach onoraria: Tamika Catchings

Team Detlef: Izan Almansa (G League Ignite), Matas Buzelis (G League Ignite), Ron Holland (G League Ignite), Tyler Smith (G League Ignite), Oscar Tshiebwe (Indiana Mad Ants), Emoni Bates (Cleveland Charge), Mac McClung (Osceola Magic), Alondes Williams (Sioux Falls Skyforce).

Coach onorario: Detlef Schrempf

Skills Challenge, Three Point Contest e Slam Dunk Contest

Vediamo i protagonisti dei tre team dello Skills Challenge con i Team Top Pick @2.30 favorito sul Team All Stars @2.75 e più indietro i giocatori di casa del Team Pacers @3.00. Dopo lo scorso anno noi il nostro caffè lo puntiamo sul Team All-Stars @2.75, con Scottie Barnes e Tyrese Maxey che amano divertirsi e dare spettacolo al ASG e Trae Young che è rientrato in seconda battuta al ASG, una prima esclusione che non aveva preso benissimo.

Team Pacers: Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner

Team 1st Pick: Paolo Banchero (Orlando Magic), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Team All-Stars: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Trae Young (Atlanta Hawks)

Passiamo al Three Point Contest che è quello più interessante da analizzare e scommettere. Iniziamo dai protagonisti, con che percentuali stanno tirando da tre e la loro quota corrente per la vittoria della gara dei tre punti:

Damian Lillard Bucks 34.4% @5

Tyrese Haliburton Pacers 40.0% @5.50

Trae Young Hawks 37.1% @7

Malik Beasley Bucks 44.9% @7

Jalen Brunson Knicks 41.1% @7.50

Karl-Anthony Towns Timberwolves 43.6% @8

Lauri Markkanen Jazz 40.4% @9.50

Donovan Mitchell Cavaliers 36.1% @9.50

Vediamo anche gli ultimi 10 vincitori del 3-Point Contest:

2023 Trail Blazers Damian Lillard

2022 Timberwolves Karl-Anthony Towns

2021 Warriors Steph Curry

2020 Kings Buddy Hield

2019 Browns Joe Harris

2018 Suns Devin Booker

2017 Rockets Eric Gordon

2016 Warriors Klay Thompson

2015 Warriors Steph Curry

2014 Spurs Marco Belinelli

Qui diamo due idee. Iniziamo dalla stella di casa, Tyrese Haliburton @5.50 che partecipa per la 2° volta dopo che lo scorso anno ha perso in finale contro Lillard. Nel primo round aveva fatto un record di 31 punti su 40 possibili. La seconda selezione è Karl-Anthony Towns @8 che nel 2022 ha sorpreso tutti vincendo questo contest. Minnesota arriva al ASG al comando della Western Conference e KAT sta tirando da tre come non mai (43.6%).

Chiudiamo con lo Slam Dunk Contest. Dopo lo storico punteggio di 199.8 punti (su un massimo di 200 con 4 schiacciate), Mac McClung @1.50 è favorito nettamente anche per questa gara delle schiacciate, con Jaylen Brown @5.50 possibile principale avversario, poi c’è Jacob Toppin @7 e Jaime Jaquez Jr @8. Uno slam dunk contest abbastanza chiuso quest’anno, visto che McClung non è più una novità per nessuno, e sappiamo che se schiaccia come sa si porta a casa anche questo titolo ed è il nostro favorito.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

All Star Game, squadre e linee della sfida tra Est ed Ovest

Qualcosa su 3-Point Contest e Slam Dunk Contest facciamo ogni anno, ma sulla partita delle stelle, che dovrebbe essere il piatto principale, ci teniamo sempre alla larga, anche se si torna al vecchio stile della sfida tra le conference. In questa sfida la rappresentanza dell’Ovest è favorita @1.77 di quota per la vittoria (-2.5 di handicap) mentre l’Est si gioca @2.20. Impressionante ovviamente la linea O/U a 366.5 punti totali. Vediamo i protagonisti delle due conference:

EASTERN CONFERENCE ALL-STARS

Quintetto base: Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Riserve: Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paolo Banchero(Orlando Magic), Julius Randle (New York Knicks), Bam Adebayo (Miami Heat), Trae Young (Atlanta Hawks), Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Coach: Doc Rivers (Milwaukee Bucks)

WESTERN CONFERENCE ALL-STARS

Quintetto base: Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Kevin Durant (Phoenix Suns), LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Riserve: Devin Booker (Phoenix Suns), Steph Curry (Golden State Warriors), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Coach: Chris Finch (Minnesota Timberwolves)

Se proprio volete un opinione, la Western Conference @1.77 ha giocatori con più esperienza al All Star Game, e consigliamo loro per la vittoria e in quel caso l’MVP a LeBron James @8.00 sarebbe la ciliegina sulla torta (anche se nelle lavagne il favorito è comunque Giannis Antetokounmpo @5). Per ulteriori aggiornamenti e pick ufficiali vi diamo appuntamento sul nostro canale Telegram VIP Betting Maniac. Trovate tutti i riferimenti qui sotto.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB