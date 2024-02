Pronostici Basket NBA 26 febbraio 2024. Dopo un weekend ricco di appuntamenti e match, la nuova settimana inizia con sole 4 partite di pallacanestro americana, su tutte Indiana Pacers-Toronto Raptors e Sacramento Kings-Miami Heat.

Pronostici Basket NBA 26 febbraio 2024: big match Sacramento Kings-Miami Heat

Al Golden 1 Center va in scena la sfida più interessante della notte con i Kings che vogliono difendere, e magari migliorare, il 5° posto in Western Conference. Sacramento giocherà in back to back dopo la bella affermazione di ieri, 123-107 sul campo dei Clippers (3° vittoria consecutiva dei Kings), con 33 punti di De’Aaron Fox e l’ennesima tripla doppia di Domantas Sabonis (17 punti, 15 rimbalzi e 12 assist).

Anche gli Heat sono in ripresa con 3 vittorie di fila e anche loro devono migliorare il 7° posto a Est. Miami ha però avuto due giorni di riposo dopo il 106-95 a New Orleans, con 24 punti di Bam Adebayo, supportato dai 23 di Jimmy Butler che ha messo a referto anche 9 rimbalzi e 6 assist. Prima Miami aveva messo ko altri team importanti come Philadelphia e Milwaukee (giocando sempre in trasferta).

Queste due squadre si sono affrontate in Florida il mese scorso, e a spuntarla per 115-106 furono gli Heat grazie a 31 punti di Butler, la doppia doppia di Adebayo (16+11 rimbalzi) ma anche i 10 assist del nuovo arrivato Terry Rozier. Ai Kings non bastò invece l’ennesima tripla doppia di Sabonis (19+17+13), con Fox tenuto a 13 punti (4/16 al tiro, 1/8 da tre) dalla difesa di Miami che si concentrò su di lui, lasciando però più spazio a Keegan Murray che infatti chiuse con 33 punti (12/18).

Per questa partita abbiamo due nomi da farvi, proprio sui lunghi che si affronteranno questa notte. Da una parte Bam Adebayo Over 10.5 Rimbalzi @1.98, ha una stima di quasi 12 rimbalzi contro i Kings a cui ha già portato giu 11 rimbalzi nel precedente stagionale ed è O/U 7-3 nelle ultime 10. Per i Kings Domantas Sabonis Under 20.5 Punti @1.86. Sappiamo il valore di questo giocatore che potrebbe finire ancora in tripla doppia, ma è in back to back, il matchup con la difesa di Miami non è semplice, e la linea a 20.5 punti non è per nulla scontata, infatti non l’ha superata nel precedente contro gli Heat (19) e l’ha superata solo in 3 delle ultime 6 partite. Oggi ha una proiezione di 18.8 punti.

Pronostici Basket NBA 26 febbraio 2024: le altre sfide della notte

Indiana Pacers-Toronto Raptors

Partita interessante con Pascal Siakam che ritrova i suoi ex compagni a cui ha già segnato 23 punti nel precedente del 14 febbraio vinto 127-125 in trasferta dai Pacers che si affidarono anche ad un Tyrese Haliburton da 21+12 assist mentre ai Raptors non bastarono 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di Scottie Barnes, con altri 23 punti e 9 rimbalzi di RJ Barrett. Grazie alle ultime 3 vittorie (tra cui l’importante 133-111 con cui hanno interrotto la striscia vincente di Dallas ieri notte), Indiana è risalita al 6° posto di una complicata Eastern Conference.

Nell’ultima partita di Toronto abbiamo segnalato per l’ennesima volta Immanuel Quickley Over 2.5 Triple @1.90, che vi proponiamo anche questa notte, anche se a quota molto più bassa visto che era stato offerto @2.10 e @2.50 nelle ultime 2 partite in cui ha tirato 5/8 e 6/11 dalla lunga distanza. Nelle ultime 15 trasferte l’ex Knicks ha realizzato 3.2 triple di media (+0.7 rispetto alla media stagionale). Oggi ha una stima di 2.6 triple realizzate un pò al limite, ma vogliamo comunque segnalarvelo e continuare a cavalcare questa giocata, specialmente contro la difesa di Indiana, che è quella che concede meno tentativi di triple agli avversari in tutta la NBA, questo è vero, ma che è anche 20° in 3P% (36.7%), oltre ad essere 30° in FG% e 28° come punti concessi in totale (122.2). Anche il back to back non aiuterà l’intensità della difesa dei Pacers e Quickley potrebbe fare un altro Over.

NY Knicks-Detroit Pistons

Momento difficile per i Knicks che sono 2-6 nelle ultime 8, ma oggi ospitano la peggior squadra NBA al Madison Square Garden, e potranno riprendersi contro i Pistons reduci da altre 5 sconfitte di fila e che hanno SEMPRE perso negli ultimi 13 precedenti contro i Knicks, compreso il 118-112 di novembre, sempre nella Grande Mela, con un Jalen Brunson incontenibile da 42 punti, 8 assist e 6 rimbalzi. Brunson ha segnato 34 punti con 9 assist anche nell’ultima contro i Celtics, e ha tenuto una media di 32.7 punti e 7.1 assist questo mese dove ha agito sempre già da leader visto che per NYK sono pesate le assenze di Julius Randle, OG Anunoby e Mitchell Robinson, ma, almeno i primi due, stanno migliorando e dovrebbero rientrare a breve.

Come segnalazione però ci spostiamo sul poster di Detroit, con Ausar Thompson Over 5.5 Rimbalzi @1.83, giocatore che ha superato questa linea in 7 delle ultime 10 partite, e ha una media stagionale di 6.41 rimbalzi. Isaiah Stewart, è ancora sospeso e questo darà un minutaggio più alto a Thompson. Nelle ultime 5 partite Detroit ha tenuto il 2° pace factor più alto della lega, questo ci aiuta a vedere più tiri, e più possibilità di rimbalzo. Nelle ultime 10 partite NYK è stata la 3° peggior squadra come rimbalzi offensivi concessi agli avversari. La stima di Ausar oggi è a 5.7 rimbalzi, un pò al limite per Over, ma ce la facciamo bastare per tutto quello che abbiamo detto.

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets

4 sconfitte di fila per i Nets che non hanno cambiato passo nemmeno con l’interim coach Kevin Ollie (0-2), anzi, i numeri sui rendimenti negli ultimi quarti e sui fast-break points sono ancora più preoccupanti per Brooklyn. Chiaramente non se la passano molto meglio i Grizzlies che sono 2-10 nelle ultime 12 partite (8 di queste 10 sconfitte sono arrivate in doppia cifra di scarto finale). Nell’ultima partita Jaren Jackson Jr ha segnato 29 punti (20+ punti in 12 delle ultime 14 partite di JJJ).

Sempre per Memphis attenzione a Vince Williams Jr. Over 11.5 Punti @1.73, giocatore che per oggi ha una stima di 13.2 punti e che nelle ultime 15 partite ha segnato 15.1 punti a sera (+5.5 rispetto alla media stagionale). Nelle ultime 5 partite Vince è stato utilizzato molto (quasi 36 minuti di media) e la difesa di Brooklyn è la peggiore contro le SF avversarie per punti concessi (30° con 19.5).

