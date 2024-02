Pronostici Basket NBA 27 febbraio 2024. Un martedì notte da 11 partite di pallacanestro americana che siamo andati ad analizzare con statistiche, ultime info e consigli per le scommesse con le stime sulle prestazioni giocatori (prop bet) più interessanti.

Pronostici Basket NBA 27 febbraio 2024: Big match Boston Celtics-Philadelphia 76ers

I Celtics arrivano da 8 vittorie di fila (10-1 nelle ultime 11), e nell’ultima contro NYK il migliore è stato Jaylen Brown con 30 punti, mentre sono stati solo 19 i punti di Jayson Tatum, che ha però aggiunto al conto anche 6 assist e 6 rimbalzi (interrompendo però una striscia personale di 13 partite con almeno 20 punti e 7 rimbalzi), inoltre Tatum rimane il miglior marcatore di Boston con 26.9 punti a sera.

Da quando i 76ers hanno perso l’mvp Joel Embiid sono 4-7 in 11 partite e nelle ultime 4 non hanno mai segnato più di 104 punti, compreso il 98-119 di domenica a Milwaukee, con Tyrese Maxey migliore di Philadelphia con 24 punti a referto, anche se il rendimento di Philadelphia senza la propria stella è preoccupante.

I 76ers hanno vinto la prima sfida in casa, ma hanno perso le successive 2 contro i Celtics, compreso il più recente 119-125 al TD Garden che Philadelphia ha giocato senza Embiid, ma anche senza Maxey, mentre per i Celtics i migliori marcatori furono Jayson Tatum e Derrick White con 21 punti a testa.

Le assenze dei 76ers ci spingono verso Paul Reed Over 8,5 Punti @1.85. 5 Over nelle ultime 6 per Reed che con queste assenze ha visto aumentare di molto il proprio utilizzo (29.6 minuti di media nelle ultime 5 partite, ben +11.6 rispetto alle medie stagionali). Reed ha segnato 14 punti nell’ultima a Boston, giocando come oggi al posto di Embiid, e per questa notte ha una stima di 10.5 punti, 2+ rispetto alla linea richiesta.

Pronostici Basket NBA 27 febbraio 2024: le altre partite

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks

La striscia di 7 vittorie dei Mavericks si è interrotta domenica nell’Indiana nonostante altri 33 punti di Luka Doncic, che ne aveva segnati 39 anche nel primo scontro dell’anno contro i Cavaliers, perso 110-113 da Dallas in casa, in una partita sontuosa di Jarrett Allen che per i Cavaliers chiuse con 24 punti e 23 rimbalzi, un Allen che arriva da 5 doppie doppie nelle ultime 6, compreso il recente 22+12 nella vittoria a Washington (l’unica doppia doppia fallita è stata il 24+9 contro Philadelphia).

Rimaniamo proprio su Jarrett Allen Over 10.5 Rimbalzi @1.78 che, oltre al grande precedente stagionale, ha giocato molto nelle ultime 5 partite (35.8 minuti) e nelle ultime 20 ha portato giù +1.1 rimbalzi difensivi rispetto alle sue medie stagionali. In casa Cleveland è anche la 9° miglior squadra come efficenza a rimbalzo offensivo e Dallas ha giocato il 3° pace factor più elevato nelle ultime 5 prestazioni. Ritmo più alto = più tentativi di tiri (e di conseguenza più possibilità di rimbalzo per Allen).

Orlando Magic-Brooklyn Nets

Nets in back to back dopo la vittoria di ieri a Memphis che ha interrotto una striscia di 4 sconfitte, inoltre Brooklyn ha vinto le prime 2 sfide stagionali contro Orlando (2-0 ATS per i Nets e doppio Over), portandosi 10-3 negli ultimi scontri diretti contro la franchigia della Florida. I Magic arrivano dalla sconfitta ad Atlanta (ma rimangono 7-3 nelle ultime 10), la prima partita stagionale senza Paolo Banchero che rimane in forse anche oggi (ma c’è ottimismo sulla sua presenza in campo), assieme a Jonathan Isaac. Franz Wagner ha però segnato 22.0 punti (51.8% al tiro) nelle ultime 12 partite. Potrebbe essere il tedesco il nostro giocatore, ma gli status incerti di Banchero ed Isaac non ci permettono di fare proiezioni e dare consigli su questa partita al momento. Collegatevi sul nostro canale Telegram per eventuali aggiornamenti.

Washington Wizards-Golden State Warriors

Dopo 3 vittorie i Warriors si sono tornati a fermare in casa contro i campioni in carica di Denver, e ora Steph Curry e compagni sono diretti nella capitale per la trasferta contro i Wizards arrivati a 11 sconfitte consecutive. Partita speciale per l’ex Jordan Poole che sta attraversando una stagione molto difficile a Washington, ma che nel nuovo ruolo, partendo dalla panchina, ha migliorato con 23.3 punti nelle ultime 3. Poole segnò 25 punti anche nel precedente di dicembre a Golden State, ma non bastarono per evitare la sconfitta, con i Warriors guidati dai 30 di Curry (8/13 da tre) e dai 22 di Jonathan Kuminga.

Stephen Curry Over 4.5 Triple @1.75 in una partita del genere ci sta sempre. Abbiamo detto delle 8 triple realizzate nel precedente. La difesa di Washington nel suo complesso è scarsa, ma quella perimetrale non è così pessima, anche se nelle ultime 5 partite Washington è stata 27° come triple concesse alle PG avversarie (7.6 di media), un dato che potrebbe rivelarsi fatale contro Curry che si prende 11.9 triple a partita e in trasferta viaggia col 39.2% da oltre l’arco. Inoltre nelle ultime 10 partite Golden State ha avuto il 4° pace factor più alto. Per oggi Curry ha una stima di 5.4 triple a referto.

Atlanta Hawks-Utah Jazz

Partita speciale anche per coach Quin Snyder, con i Jazz che hanno interrotto una striscia di 5 sconfitte con la vittoria sugli Spurs, propiziata dal solito Lauri Markkanen (26 punti), aiutato da Jordan Clarkson (22+10 assist). Gli Hawks saranno per almeno un mese senza la loro stella, Trae Young (26.4 punti e 10.8 assist di media), ma in sua assenza attenzione a Dejounte Murray che ha segnato 25 punti con 11 assist e 9 rimbalzi nella vittoria di Atlanta sui Magic.

Il giocatore che vi segnaliamo oggi è però un altro Hawks, Saddiq Bey Over 14,5 Punti @1.86 che ha una stima di 16.2 punti contro la difesa di Utah che è quella che concede più triple realizzate alle SF avversarie. Aggiungiamoci anche che nelle ultime 20 partite interne Atlanta ha avuto il 2° pace factor più alto della NBA, che Bey si è preso 13 tiri di media nelle ultime 5, e che ha aumentato la sua media a 16.0 punti nelle ultime 10 (rispetto ai 13.6 di media stagionale).

NY Knicks-New Orleans Pelicans

I Knicks sono in back to back dopo che ieri hanno rischiato di perdere in casa contro i Pistons, per quella che è stata appena la 3° vittoria nelle ultime 9 partite di NYK su cui pesano le assenze di Julius Randle ed OG Anunoby, anche se Jalen Brunson continua a produrre alla grande, con altri 35 punti e 12 assist. I Pelicans sono reduci da 2 ko interni contro altre squadre di Eastern Conference (Miami e Chicago) e ci sono problemi anche qui con Zion Williamson e CJ McCollum in forse e in ogni caso non al meglio. Nel precedente del 28 ottobre a New Orleans la spuntarono i Pelicans in una partita a punteggio estremamente basso (96-87), come potremmo vedere anche oggi. Preferiamo consigliarvi Under sul punteggio totale rispetto ad una prop bet qui.

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs

Testa coda di Western Conference, con i Timberwolves al comando e forti di un 7-3 nelle ultime 10 partite, compresa l’ultima contro i Nets tenuti al 33.7% al tiro dall’ottima difesa di Minnesota, e nonostante l’assenza di Rudy Gobert, mentre in attacco ci ha pensato un ispirato Anthony Edwards con 29 punti, aiutato dai 28 di Karl-Anthony Towns. Gli Spurs sono 1-7 da quando è iniziato l’annuale Rodeo Trip, anche se San Antonio ha vinto lo scontro più recente (in casa) contro i Timberwolves che avevano invece portato a casa i primi 2 scontri stagionali. A livello scommesse però gli Spurs hanno un perfetto 3-0 ATS in questi precedenti contro Minnesota (O/U 1-2).

Rudy Gobert Over 13.5 Punti @1.76 dovrebbe tornare oggi, col francese che ha segnato 19 punti nel confronto stagionale contro l’altro fenomeno transalpino, Wembanyama, che non ha bisogno di presentazioni, ma la difesa di San Antonio concede comunque 16.9 punti di media ai centri avversari in questa stagione. Oggi Gobert ha una stima di 15.7 punti e il 2° pace factor più alto delle ultime 5 partite (quello di San Antonio) garantisce un buon ritmo e possibilità di canestro in questo scontro tra connazionali in cui entrambi cercheranno di fare bene.

Chicago Bulls-Detroit Pistons

Ieri i Pistons hanno sfiorato la vittoria al Madison Square Garden, ma alla fine è arrivata la 6° sconfitta consecutiva, nonostante 32 punti di Cade Cunningham e 11+16 rimbalzi di Jalen Duren. I Bulls arrivano dalla vittoria a New Orleans, anche se hanno perso per il resto della stagione Zach LaVine e Patrick Williams. Finora Chicago e Detroit sono 1-1 in stagione, ma i Bulls hanno comunque vinto 16 delle ultime 17 partite contro i Pistons, con DeMar DeRozan quasi sempre grande protagonista (20+ punti in 8 delle ultime 10 contro i Pistons).

Andiamo proprio con DeMar DeRozan Over 23.5 Punti @1.86, visti i precedenti contro i Pistons (29 punti nello scontro più recente) e vista anche la stima di 24.5 punti. DeRozan è O/U 8-2 nelle ultime 10 (25.1 punti di media) ed è uno dei giocatori più utilizzati con 37.8 minuti di media in campo. I Pistons nelle ultime 3 partite hanno avuto il 3° pace factor più alto. Detroit ha la 27° difesa per punti concessi, 25° in FG% e 24° in 3P%, inoltre il back to back in trasferta non aiuterà di certo.

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets

Dopo 130-99 di novembre a Charlotte, ad inizio mese i Bucks sono tornati a massacrare 120-84 gli Hornets. I Bucks sono in ripresa e arrivano dalla vittoria a Philadelphia con 30 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di Giannis Antetokounmpo, aiutato dai 24 punti con 9 assist di Damian Lillard, che ci ha mandato in cassa con le triple già a fine primo tempo. Gli Hornets sono però nel loro miglior momento stagionale con 5 vittorie nelle ultime 6, nonostante la trade di Terry Rozier e LaMelo Ball indisponibile. Nello scontro più recente tra Bucks e Hornets il migliore è stato Lillard con 26 punti, mentre Giannis si fermò a 15 punti, ma con 14 rimbalzi, e il greco rimane nettamente il leader della squadra di Milwaukee con 30.8 punti, 11.3 rimbalzi e 1.3 palle rubate di media. A tutto questo aggiungiamo che per coach Doc Rivers, dopo l’inizio da incubo, le cose stanno cominciando a funzionare, e potrebbe tornare a disposizione anche Khris Middleton.

La difesa rimane comunque un punto debole di Milwaukee, e ne potrebbe approfittare Miles Bridges Over 20.5 Punti @1.86 che oggi ha una stima di 22.4 punti. In stagione Bridges si prende 17.6 tiri di media in trasferta, un dato tra i più elevati tra i giocatori NBA, assieme ai minuti in campo, sempre parlando di trasferte (37.1). In stagione i Bucks in casa giocano il 4° pace factor più alto della lega, e la difesa da tre di Milwaukee è 24° contro le PF avversarie.

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets

Thunder 2° a Ovest, sulla scia di 6 vittorie consecutive e 8-2 nelle ultime 10, arco di tempo in cui Chet Holmgren ha segnato 18.9 punti di media con 8.5 rimbalzi, 2.6 assist e anche 3.1 stoppate a partita, tirando con quasi il 51% da tre, anche se per OKC il giocatore principale rimane Shai Gilgeous-Alexander con i suoi 31.1 punti di media stagionale, tra cui i 36 dell’altro giorno proprio nella vittoria contro Houston, in cui anche Holmgren ha fatto la differenza con 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. I Rockets sono in calo con 7 sconfitte nelle ultime 9, inoltre Houston va bene in casa, ma è pessima in trasferta (5-22). Nelle ultime 5 partite Alperen Sengun ha comunque segnato 18.6 punti di media, tirando col 51.6%, e aggiungendo 8.2 rimbalzi e 4.0 assist al suo gabellino.

Prendiamo in considerazione una giocata diversa dal solito, Chet Holmgren Over 1.5 Triple @1.71. Abbiamo detto di come ha tirato da oltre l’arco di recente Holmgren che arriva da 3 Over di fila su questa linea che ha superato in 8 delle ultime 10, tenendo una media di 2.7 triple realizzate, compreso il 5/8 da tre nel recente precedente contro Houston. Il numero di triple che i centri prendono contro i Rockets e Sengun è davvero alto (2.2) e anche qui siamo supportati dal buon ritmo che dovrebbe assicurare il 7° pace factor più alto nelle ultime 5 partite, quello di OKC.

Portland Trail Blazers-Miami Heat

Miami ieri ha giocato e sbancato Sacramento per la 4° vittoria di fila di questi Heat, nonostante l’assenza di Jimmy Butler, e anche di Tyler Herro, due che in stagione combinano per 42.2 punti a sera! Ci ha però pensato un Bam Adebayo da 28 punti, 5° partita nelle ultime 6 in cui Bam arriva a segnare almeno un ventello, inoltre ieri ha messo a referto anche 10 rimbalzi e 7 assist, tirando con 11/18 dal campo, aiutato dai 26 punti (12/17) del rookie Jaime Jaquez Jr.

I Blazers arrivano da 8 sconfitte di fila, e hanno perso anche le ultime 6 in casa, oltre ad avere il secondo peggior attacco per punti segnati (107.4) e l’ultimo in assoluto in FG%. Deandre Ayton è uno dei pochi a salvarsi con 26 punti e 19 rimbalzi nell’ultima contro Charlotte, con coach Chauncey Billups che ha visto i suoi tirare 3/32 da tre, con un pessimo Anfernee Simons che ha sbagliato tutte le 8 triple tentate (4/21 generale dal campo per lui), inoltre Portland rimane senza il rookie point guard Scoot Henderson. Su questa partita troppi dubbi, al momento non abbiamo particolari segnalazioni da fare e consigli per le giocate.

