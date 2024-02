Pronostici NBA 28 febbraio 2024. Sono sei le partite di pallacanestro americana in programma e come sempre le abbiamo analizzate con risultati, statistiche, linee e le nostre stime sulle prestazioni giocatori (prop bet) più interessanti.

Pronostici NBA 28 febbraio 2024: Big match Denver Nuggets-Sacramento Kings

Interessante sfida di Western Conference con i Kings che sono un tabù finora per i campioni in carica di Denver, visto che Sacramento ha vinto tutti e 3 i primi scontri stagionali (3-0 ATS), anche se Sacramento arriva da una deludente sconfitta interna contro gli Heat.

I Nuggets arrivano da 3 vittorie di fila, e di recente sono passati anche a Golden State con la terza tripla doppia consecutiva di Nikola Jokic (32+16+16) che è diventato il primo giocatore nella storia a segnare 3 triple doppie di fila con almeno 14 rimbalzi e 14 assist.

Questa sarà una bella sfida con un altro fabbricatore di triple doppie (21 in questa stagione), Domantas Sabonis, che inoltre sarà supportato da De’Aaron Fox che viaggia a 26.9 punti a sera. Noi diamo la nostra stima proprio su Domantas Sabonis Over 41.5 Punti+Rimbalzi+Assist @1.90. Per oggi ha una proiezione di 42.0 P+R+A. Ha tenuto una media di 41.0 nei 3 precedenti contro Denver, ma è O/U 7-2 nelle ultime 9 (46.2 di media) e nello scontro con Jokic potrebbe accendersi e giovarne anche a livello offensivo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 800€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NBA 28 febbraio 2024: le altre partite

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans

I Pelicans ieri hanno approfittato delle assenze dei Knicks per vincere a NY, 3° trasferta di fila vinta per New Orleans (6-1 nelle ultime fuori casa). Ieri non c’era CJ McCollum, ma il migliore è stato proprio quello che ha preso il suo posto, Trey Murphy III (26 punti). I Pacers dopo 3 vittorie si sono fermati in casa contro i Raptors lunedì, in una delle peggiori partite di Tyrese Haliburton che ha chiuso con appena 9 punti e 2/11 al tiro, ma Bennedict Mathurin ha segnato il carrer high da 35 punti.

Andiamo su Paskal Siakam Over 3.5 Assist @1.86, una giocata che abbiamo già segnalato diverse volte, anche nel VIP del canale Telegram, e che i book continuano a proporci su linea 3.5 assist. In stagione Spicy-P ha una media di 4.77 assist e oggi ha una stima di 4.1 (la stessa media che ha tenuto nelle ultime 10). La difesa dei Pelicans è buona, ma negli assist concessi è modesta (19°) e i Pacers in casa sono la squadra che gioca il pace factor più alto della lega.

Toronto Raptors-Dallas Mavericks

Ieri i Mavericks hanno perso la 2° partita di fila dopo averne vinte 7 consecutive, ma che sconfitta! Il buzzer da distanza assiderale di Strus ha gelato il sangue dei giocatori e dei tifosi di Dallas che avevano trovato altri 45 punti, 14 assist e 9 rimbalzi da Luka Doncic (più i 30 punti di Kyrie Irving). I Raptors per la prima volta sono riusciti a vincere la 3° partita di fila, passando nell’Indiana con uno Scottie Barnes a tutto campo (21 punti, 12 rimbalzi e anche 12 assist) e con 24 punti di RJ Barrett, ma sta crescendo anche rookie Gradey Dick con 18 punti (12.9 col 59.2% al tiro in 21.2 minuti di media nelle ultime 9 prestazioni).

Scottie Barnes Over 35.5 Punti+Rimbalzi+Assist @1.84 ha una stima di 36.1 per oggi contro Dallas. Barnes arriva dai 45 P+R+A contro Indiana e nelle ultime 10 partite ha servito 7.8 assist (+1.7 rispetto alla sua media stagionale) e 3.8 rimbalzi offensivi (+1.1). La difesa di Dallas è quella che concede più tiri alle PF avversarie (16.0) e Barnes in casa è molto utilizzato (quasi 35 minuti di media in campo a Toronto). I Raptors nelle ultime 5 partite hanno giocato il 3° pace factor più alto della lega che aiuta sempre negli Over, specialmente se unito al 6° pace factor più alto in trasferta quest’anno, quello di Dallas.

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies

I Timberwolves, primi a Ovest, hanno vinto anche ieri 111-105 contro gli Spurs, mettendo sempre in mostra un ottima difesa per la 6° vittoria nelle ultime 7, il tutto senza Karl Anthony Towns, ma per oggi c’è in forse anche il leader, Anthony Edwards. I Grizzlies sono 2-11 nelle ultime 13 partite, e coach Taylor Jenkins fatica a trovare punti dai propri giocatori, un bel problema contro la difesa dei Timberwolves, anche se in back to back. Minnesota ha dominato tutti e 3 i precedenti stagionali (3-0 ATS), concedendo appena 101.0 punti di media a Memphis.

Vince Williams Jr Over 5.5 Rimbalzi @1.86. 3 Over nelle ultime 4 partite, 6.0 rimbalzi di media nelle ultime 10 e 5.6 in stagione. Per oggi ha una stima di 7.0 rimbalzi. Nelle ultime 5 partite Williams Jr ha tenuto una media di 5.8 rimbalzi difensivi (+1.4 rispetto alla sua media stagionale) e nelle ultime 5 trasferte ha giocato 35.2 minuti.

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers

Entrambe sono in back to back, ma i Cavaliers hanno vinto con un incredibile buzzer di Max Strus all’ultimo secondo contro i Mavs, mentre i Bulls sono crollati in casa contro i Pistons, tirando 2/29 da tre e vanificando la doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi di Nikola Vucevic, e anche i 25 punti di DeMar DeRozan (Over che vi avevamo consigliato). Per Cleveland Strus ha segnato 21 punti e il canestro della vittoria, ma anche Donovan Mitchell ha tirato la carretta con altri 31 punti, con la squadra di coach J.B. Bickerstaff che vola 25-7 nelle ultime 32 partite, inoltre Cleveland ha sempre battuto Chicago negli ultimi 7 scontri diretti, compresi i 3 precedenti di questa stagione.

Proviamo Evan Mobley Doppia Doppia @3.00 di quota per valore visto che parliamo di un giocatore che oggi ha una stima di 13.8 punti e 9.9 rimbalzi. Il back to back potrebbe complicare le cose, ma sappiamo anche dei problemi del frontcourt di Chicago. Nell’unico precedente stagionale giocato contro i Bulls, il più recente di San Valentino, Mobley ha chiuso con 14 punti, sfiorando la doppia doppia con 9 rimbalzi. A questa quota lo proviamo.

LA Clippers-LA Lakers

Quarto derby stagionale di Los Angeles con i Lakers che hanno vinto i primi 2 (interrompendo una lunga striscia di 11 sconfitte consecutive contro i cugini di LAC), ma prendendo lo scontro più recente contro i Clippers. Entrambe però non si presentano benissimo, con 2 sconfitte nelle ultime 3. Ad inizio mese i Clippers erano la squadra più calda della lega, ma dal 7 febbraio sono solo 3-4, e arrivano dalla sconfitta contro i Kings, in una partita giocata senza Paul George, e con Norman Powell migliore dei suoi con 21 punti, oltre ai 20 a testa di Kawhi Leonard e James Harden. I Lakers arrivano invece dalla sconfitta a Phoenix, nonostante 28 punti, 12 assist e 7 rimbalzi di un infinito LeBron James, oltre ai 22+14 rimbalzi di Anthony Davis.

Austin Reaves Over 13.5 Punti @1.67. Ha una stima di 15.1 punti per questa notte ed è O/U 8-2 nelle ultime 10 (18.2 punti di media). In stagione segna comunque quasi 16 punti a sera, inoltre i gialloviola hanno diversi giocatori non al meglio, tra cui LeBron. Nelle ultime 10 partite Reaves ha realizzato 2.6 triple di media (+0.9 rispetto alla sua media stagionale) e nelle ultime 5 non ha sbagliato nemmeno un libero. I Lakers hanno tenuto il 2° pace factor più alto nelle ultime 25 partite e il 2° miglior attacco per punti segnati nelle ultime 20. Speriamo che questa volta Reaves possa fare la sua parte nel derby di LA.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB