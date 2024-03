Pronostici Basket NBA 5 marzo 2024. Questo martedì notte ci attendono 9 partite di pallacanestro americana, che abbiamo analizzato con statistiche e stime sulle prop bet (prestazioni giocatori). Da non perdere Cleveland Cavaliers-Boston Celtics ad Est e Denver Nuggets-Phoenix Suns a Ovest.

Pronostici Basket NBA 5 marzo 2024: big match Denver Nuggets-Phoenix Suns

Iniziamo dalla fine, ovvero dal big match di Western Conference che andrà in scena come ultimo della notte NBA alla Ball Arena dove i Nuggets cercheranno di vincere la 7° partita consecutiva dopo essere passati sul campo dei Lakers, col rientro da 24 punti e 11 assist di un subito positivo Jamal Murray e il solito Nikola Jokic da 35 punti con 10 rimbalzi e 7 assist.

I Suns sono invece in calo con 2-4 nelle ultime 6 partite, arrivano da un doppio ko interno contro Rockets e Thunder, e nell’ultima contro OKC è arrivato il record di franchigia e stagionale di Jusuf Nurkic che ha portato giù qualcosa come 31 rimbalzi! A Phoenix hanno ritrovato Bradley Beal, ma proprio non riescono a schierare tutti i big three visto che i Suns sono anche preoccupati per l’infortunio di Devin Booker che ne avrà per un pochetto.

A dicembre i Nuggets vinsero 119-111 a Phoenix la prima sfida dell’anno (3° successo di fila per Denver contro Phoenix). In quel confronto tutto il quintetto dei Nuggets andò in doppia cifra di punti, guidato dai 21+16 assist di Jokic (non c’era Murray) mentre per i Suns (senza Beal e Booker in quell’occasione) non bastarono i 30 punti e 11 rimbalzi di Kevin Durant, che non fu nemmeno il miglior marcatore, quello fu Nurkic con 31 (questa volta punti, e “solo” 6 rimbalzi).

Noi consigliamo Jamal Murray Over 20.5 Punti @1.80. Nelle ultime 5 prestazioni Murray ha tenuto una media del 55.4% dal campo. Nelle ultime 25 partite i Suns hanno avuto il 2° pace factor più alto della lega. Oggi Murray ha una stima di quasi 23 punti, su una linea che ha superato in 3 delle ultime 4 partite.

Pronostici Basket NBA 5 marzo 2024: le altre sfide della notte

Charlotte Hornets-Orlando Magic

3 vittorie di fila e 6-1 nelle ultime 7 per i Magic che a novembre hanno già battuto gli Hornets (30 punti a testa per Cole Anthony e Franz Wagner) che arrivano invece da 4 ko consecutivi (1-5 nelle ultime 6). Charlotte si gode però la crescita del rookie Brandon Miller in doppia doppia con 26 punti e 10 rimbalzi anche nell’ultima uscita.

Noi continuiamo a segnalare Paolo Banchero Over 20.5 Punti @1.74 per un giocatore da quasi 23 punti a sera di media stagionale e con una stima di 21.8 per oggi contro la difesa di Charlotte: 23° in punti concessi, 27° in FG% e 26° in 3P%. Banchero ha viaggiato con un ottimo 43.0% da tre nelle ultime 5 trasferte. In casa gli Hornets sono la squadra che concede più tiri realizzati alle PF avversarie. Banchero arriva da 2 prove da 29 punti l’una ed è O/U 4-2 nelle ultime 6.

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics

Sfida molto interessante tra 3° e 1° in Eastern Conference. I Celtics hanno vinto 11 partite di fila e 8 successi consecutivi anche in trasferta, compreso l’impressionante trionfo sui Warriors, umiliati 140-88. I Cavaliers arrivano dalla sconfitta interna contro i Knicks a cui hanno segnato solo 98 punti, e l’assenza del leader offensivo, Donovan Mitchell (28.0 punti, 6.2 assist e 5.4 rimbalzi di media stagionale) si farà sentire ancora. Boston ha vinto le prime 2 sfide stagionali contro Cleveland, entrambe in casa.

Jayson Tatum Under 29.5 Punti @1.73 è il leader di questi super Celtics, ma un trentello in trasferta a Cleveland non è automatico per nessuno. La difesa dei Cavs è tra quelle che fanno tirare peggio le PF avversarie e ci aspettiamo ritmi bassi. I Celtics hanno avuto il 2° pace factor più lento nelle ultime 5 trasferte, i Cavs il 2° più lento nelle ultime 5 in casa. Tatum oggi ha una stima ben 4 punti più bassa rispetto ad una linea che ha superato solo 2 volte nelle ultime 8 partite. Doppio Under anche nei 2 precedenti stagionali in casa contro i Cavs a cui Tatum ha segnato 25 e 27 punti.

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers

I 76ers provano a fare a meno di Joel Embiid con le ultime 2 vittorie che hanno un pò risollevato Philadelphia che rimane comunque con un record negativo di 6-8 nelle partite giocate senza la propria stella, ed MVP in carica. In sua assenza però Tobias Harris ha segnato 28 e 31 punti nelle ultime 2, anche se in 13 partite senza Embiid è stato Tyrese Maxey a prendersi la scena (27.2 punti di media). I Nets arrivano dalla vittoria sui Grizzlies con 21 punti di Nic Claxton e Brooklyn ha vinto 136-121 l’ultimo precedente del mese scorso a Philadelphia, tirando col 51.6% dal campo.

Dorian Finney Smith Under 9.5 Punti @1.86 ha una linea un paio di punti più alta rispetto alle stime che lo danno a 7.5 per questa notte contro i 76ers. Nelle ultime 10 partite l’attacco dei Nets ha segnato solo 103.1 punti di media, e nelle ultime 5 ha avuto il 29° pace factor (Philadelphia poco più veloce col 27° pace factor, sempre nelle ultime 5). I ritmi lenti non aiuteranno a segnare Finney Smith che ha superato questa linea solo in 1 delle ultime 4 partite e ha una media stagionale di 8.63 punti. Finney Smith è O/U 3-7 nelle ultime 10 prestazioni in cui ha segnato solo 6.7 punti di media.

Miami Heat-Detroit Pistons

Gli Heat entrano nel mood playoffs con 10-3 nelle ultime partite compresa la più recente contro Utah in cui Jimmy Butler e Bam Adebayo hanno combinato per 60 punti. In quell’occasione non c’era Tyler Herro che rimane in forse anche oggi e parliamo di un giocatore da 20.8 punti di media, anche se il leader d’attacco rimane Butler con 21.8 punti (+4.8 assist) mentre Adebayo porta giù 10.4 rimbalzi (con 20.4 punti). Miami ha vinto (di misura 103-102) l’opening night proprio contro i Pistons che si affidano a Cade Cunningham che segna 22.2 punti con 7.4 assist di media, mentre Jalen Duren contribuisce con 11.8 rimbalzi. Da segnalare anche Jaden Ivey con 15.0 punti a sera, ed Isaiah Stewart (11.1 punti e 6.8 rimbalzi).

Tra i tanti nomi snocciolati sopra, vi segnaliamo la linea più “sballata”: Jaden Ivey Over 14.5 Punti @1.86 che ha una previsione di 16.8 punti. Ivey si è preso 14.3 tiri di media nelle ultime 15 partite (+2.4 tiri rispetto alla media stagionale) e Miami è la squadra che concede più tiri alle SG avversarie. Detroit ha tenuto il 5° pace factor più alto nelle ultime 10 partite. Ivey ha una media stagionale di 15 punti a sera e prima dei 10 punti ad Orlando aveva fatto un doppio Over (18 e 15).

NY Knicks-Atlanta Hawks

La sfortuna si accanisce sui Knicks che hanno in dubbio il loro giocatore principale, Jalen Brunson, oltre alle assenze di OG Anunoby, Julius Randle e Mitchell Robinson, ma NYK è riuscita a battere lo stesso Cleveland. NYK ha anche vinto le prime 2 sfide stagionali contro Atlanta, con Brunson che ha segnato 31 e 24 punti. In stagione Brunson è leader di NYK in punti (27.2) ed assist (6.6). Gli Hawks arrivano da un brutto doppio ko a Brooklyn e anche loro non se la passano bene senza la stella Trae Young. Nelle ultime 2 sconfitte non sono bastati 28 e 20 punti segnati da Dejounte Murray che si è preso sulle spalle la squadra con l’assenza di Young.

La scorsa partita è stato protagonista e lo avevamo anche consigliato su Over, ma questa volta andiamo al contrario: Donte Di Vincenzo Under 24.5 Punti @1.86. Ha una stima molto più bassa a 20.4 punti, anche perché Brunson dovrebbe giocare secondo gli ultimi rumors. Prima dei 28 punti contro Cleveland, Di Vincenzo non aveva mai superato questa linea nelle precedenti 7 partite. Ha una media stagionale di 14.2 punti, salita a 21.0 nelle ultime 10 partite, ma non abbastanza per superare questa linea, soprattutto se NYK manterrà i ritmi bassi delle ultime 5 partite (29° pace factor) e non dimentichiamo che la difesa di Atlanta non è il massimo, ma è buona sulle SG avversarie, ruolo a cui nelle ultime 20 partite gli Hawks hanno concesso solo 15.1 punti di media. Di Vincenzo si è fermato a 6 e a 16 punti nel doppio precedente di inizio stagione.

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans

Frattura della mano per Scottie Barnes, un colpo durissimo per i canadesi, visto che parliamo del miglior giocatore rimasto ai Raptors che oggi sfidano la miglior difesa per percentuale concessa al tiro (34.6%), 2° in palle rubate (8.3), 5° in punti concessi nel pitturato e anche la 10° migliore come fast-break points subiti (13.6), i Pelicans. Piove sul bagnato per Toronto che nell’area di New Orleans non potrà contare nemmeno su Jakob Poeltl, un altro infortunato, tanto che è stato firmato Kelly Olynyk. I Pelicans hanno dominato la sfida interna del mese scorso contro i Raptors, battuti 138-100 con 41 punti di Brandon Ingram.

Andiamo con CJ McCollum Over 3.5 Assist @1.86 per un giocatore che oggi ha una stima ben più alta a 4.8 assistenze contro la difesa di Toronto che è 25° come assist concessi agli avversari (28.1). McCollum arriva da 3 Under su questa linea, ma nelle precedenti 2 partite aveva segnato un doppio Over da 6+6 assist e in stagione mantiene comunque una media di 4.47.

Houston Rockets-San Antonio Spurs

Gli Spurs sono riusciti a vincere 2 partite di fila e si presentano bene per questo derby texano contro i Rockets che invece continuano a calare e sono solo 3-7 nelle ultime 10 partite, attualmente all’ultimo posto valido per i play-in a Ovest. In stagione 1-1 tra San Antonio e Houston, con i Rockets che hanno vinto 93-82 la sfida più recente in casa, dove mantengono un record di 20-10, rispetto al tremendo 6-24 in trasferta, a livello di quello degli Spurs (6-27). Ovviamente per San Antonio i riflettori sono puntati sul fenomeno Victor Wembanyama, giustamente nominato Western Conference Rookie of the Month in un febbraio da 21.3 punti, 10.7 rimbalzi, 4.5 assist e 3.9 stoppate di media in 12 partite.

Andiamo proprio col francese riproponendo una giocata consigliata (e vinta) anche nella sua ultima partita: Victor Wembanyama Over 3.5 Stoppate @1.74. Nell’ultima prestazione ha chiuso con 6 blocks contro i Pacers, 6° Over consecutivo su questa linea di stoppate. Nella sfida più recente di dicembre qui a Houston, Wemby ha chiuso con 5 stoppate. I Rockets sono tra quelli che subiscono più stoppate in attacco (25°).

Dallas Mavericks-Indiana Pacers

Chiudiamo con un altra bella sfida all’American Airlines Center dove arrivano i Pacers che vogliono riscattarsi dopo le ultime 2 sconfitte in uno scontro tra due squadre al 8° posto nelle rispettive Conference, quindi a caccia di vittorie per andare ai playoffs. Anche i Mavericks arrivano da 2 ko consecutivi e questo è un revenge game per Dallas che il 25 febbraio perdeva 111-133 nell’Indiana, in una partita da 33 punti per Myles Turner, migliore dei Pacers che ebbero solo 17 punti (ma 10 assist) da Tyrese Haliburton, mentre ai Mavericks non bastarono 33 punti del solito Luka Doncic, il leader NBA con 34.5 punti di media, reduce dalla 13° tripla doppia stagionale (38+11 rimbalzi e 10 assist). Per i Pacers invece si è perso Tyrese Haliburton che arrivava all’All Star Game con una media straordinaria di 20.8 punti e 11.3 assist, ma nelle 4 partite di rientro dopo la pausa è crollato con appena 9.5 punti e il 26.5% dal campo.

Andiamo con PJ Washington Over 13.5 Punti @1.86 per un giocatore che oggi ha una stima di 16 punti contro il frontcourt di Indiana. Nelle ultime 10 partite i Mavericks sono stati sia tra i migliori come punti segnati, sia tra i più veloci come pace factor, tutti ottimi spunti per gli Over, specialmente contro Indiana che gioca il 2° pace factor più alto in stagione, ed è anche la squadra che in assoluto concede più tiri liberi alle PF avversarie, un altro punto a favore di Washington che ha avuto subito un impatto da quando è a Dallas, e nelle ultime 3 partite è cresciuto ulteriormente con 17,6 punti di media, anche se nel precedente del 25 febbraio nell’Indiana si fermò a 2 soli punti. La difesa di Indiana è comunque 28° per punti concessi e 30° anche in FG%, oltre a concedere tanti rimbalzi offensivi agli avversari che potranno avere diverse seconde occasioni per segnare, speriamo anche PJ.

