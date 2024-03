Pronostici Basket NBA 11 marzo 2024. Abbiamo analizzato le 6 partite in programma questa notte, con news, statistiche, quote e consigli per le scommesse con le previsioni sulle prop bet (prestazioni giocatori NBA). Big match in Ohio con Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns.

Pronostici Basket NBA 11 marzo 2024: Big Match Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns

I Cavaliers patiscono le assenze di Donovan Mitchell ed Evan Mobley, e lo vediamo dai risultati delle ultime 8 partite in cui hanno sempre alternato una vittoria ad una sconfitta, e anche ieri sono stati superati a sorpresa 101-120 in casa dai Nets.

I Suns hanno avuto un giorno in più di riposo ma anche loro, dopo 2 vittorie, si sono arresi in casa contro i Celtics, nonostante 45 punti di Kevin Durant e 25 di Bradley Beal, e con sempre out Devin Booker che però potrebbe tornare oggi.

Ci concentriamo proprio su Devin Booker Under 25.5 Punti @1.95 che rientra da un infortunio e che ha una stima di 23 punti. Prima dello stop Booker aveva segnato solo 2 Over in 7 prestazioni. La difesa di Cleveland è 4° come punti subiti e 4° anche in FG%.

Pronostici Basket NBA 11 marzo 2024: le altre partite del lunedì notte

Detroit Pistons-Charlotte Hornets

Venerdì gli Hornets hanno perso anche contro i Wizards, 6° ko consecutivo prima del ritorno vincente contro i Nets 110-99 con 24 punti di Miles Bridges e 23 del rookie Brandon Miller. I Pistons sono 1-4 nelle ultime 5 e contro Dallas sabato non hanno trovato il mondo di fermare Doncic, vanificando altri 33 punti di Cade Cunningham (con anche 10 assist e 9 rimbalzi), e in quella partita è arrivato anche il carrer high da 27 punti di Simone Fontecchio. Detroit ha vinto le prime 2 sfide stagionali contro Charlotte (2-0 ATS nelle scommesse e doppio Under). Al momento non abbiamo particolari segnalazioni da fare su questo match.

Chicago Bulls-Dallas Mavericks

Nella vittoria dei Mavericks sui Pistons è arrivata un altra grande prova di Luka Doncic (39 punti + 10 assist e 10 rimbalzi) che è diventato il primo nella storia NBA a segnare 5 triple doppie di fila con almeno 35 punti a referto, riaprendo anche la corsa per MPV come vediamo anche nell’immagine qui sotto delle quote antepost. I Bulls dopo 3 vittorie si sono fermati a LAC sabato. I Mavs hanno vinto il precedente di novembre 114-105 con soli 18 punti, 10 assist e 7 rimbalzi di Doncic, e con Grant Williams miglior marcatore a sorpresa con 25 punti. Per i Bulls non bastarono i 21+20 rimbalzi di Nikola Vucevic che ha chiuso in doppia doppia (22+11) anche l’ultima contro LAC (assieme a 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi di DeMar DeRozan).

Qui segnaliamo PJ Washington Over 19.5 Punti+Rimbalzi+Assist @1.83 per un giocatore che oggi ha una stima di 21 PRA e che dopo 2 Under potrebbe tornare a segnare Over, visto che parliamo di un giocatore che tiene una media stagionale di 20.55 PRA. Nelle ultime 15 trasferte Washington ha tirato col 48.3% dal campo (+8.9% rispetto alla sua media stagionale). I Mavericks stanno segnando molto e nelle ultime 5 trasferte hanno avuto il 2° pace factor più alto della lega. Chicago nelle ultime 5 partite è stata la 4° squadra che ha mandato più volte in lunetta le starting PF avversarie. Washington potrà incrementare il suo fatturato e impreziosire il proprio tabellino anche grazie ai rimbalzi, ne ha portati giù 1.8 offensivi (+0.6 rispetto alla media stagionale) nelle ultime 5 partite e Chicago è solo 19° come rendimento a rimbalzo in difesa. Infine gli assist, con la difesa di Chicago che è 21° come assistenze concesse di media.

San Antonio Spurs-Golden State Warriors

Rematch a due giorni di distanza dall’inattesa sconfitta interna dei Warriors contro gli Spurs. Golden State è 1-3 nelle ultime 4 partite mentre gli Spurs sono in miglioramento con 2-3 nelle ultime 5. Golden State è senza Steph Curry che aveva già saltato la sfida di sabato, lasciando il ruolo di migliori marcatori a Klay Thompson (27 punti dalla panchina) e Jonathan Kuminga (26), anche se non sono bastati, mentre per gli Spurs arrivarono 22 punti dalla panchina per Keldon Johnson, in una partita senza Viktor Wembanyama.

Il fenomeno francese ci sarà questa notte, e vi segnaliamo proprio Viktor Wembanyama Over 5.5 Palle Rubate+Stoppate @1.74, una linea enorme per questa tipologia di giocata, ma parliamo di Wemby che nelle ultime 10 partite ha viaggiato con 5.1 stoppate e 1.9 palle rubate a sera, superando la linea in 7 occasioni. Il candidato al rookie dell’anno ha messo a segno almeno 5 stoppate in 6 delle ultime 7 prestazioni, numeri davvero incredibili e senza Curry in campo i Warriors potrebbero faticare maggiormente nella gestione del gioco, magari perdendo anche qualche pallone in più, per una squadra che è già nella parte bassa in queste statistiche (22° nei turnovers).

Denver Nuggets-Toronto Raptors

I campioni in carica sono in uno dei momenti migliori dell’anno grazie a 8 vittorie nelle ultime 9 e coach Michael Malone si gode un Nikola Jokic che ha una media in tripla doppia nelle ultime 10 partite, ma per i Nuggets è in un ottimo momento anche Michael Porter Jr che, sempre nelle ultime 10, ha tenuto una media personale di 20.1 punti e 7.3 rimbalzi. I Raptors sono reduci da 3 sconfitte consecutive e ne hanno vinta solo 1 nelle ultime 7. I canadesi hanno l’infermeria piena, con Scottie Barnes e Jakob Poeltl entrambi out, ma sono in forse anche RJ Barrett e Bruce Brown per questa notte. A dicembre i Nuggets passarono 113-104 a Toronto con 31 punti, 15 rimbalzi e 6 assist del solito Jokic, mentre ai canadesi non bastarono i 30 punti, con 10 rimbalzi e 5 assist, di Barnes.

Le tante assenze di Toronto ci spaventano un pò, ma dobbiamo lo stesso segnalarvi Gary Trent Jr Under 17.5 Punti @1.83 visto che ha una stima di ben -3.1 punti più bassa (14.4) rispetto alla linea proposta oggi. Nelle ultime 5 partite Toronto ha faticato moltissimo in attacco e Denver nelle ultime 25 partite è stata la squadra che ha concesso meno punti alle starting SG avversarie (15.6). In questa stagione i Nuggets sono anche la 4° squadra che gioca a ritmo più basso (pace factor) e questo non aiuterà gli alti punteggi nelle prop, ad iniziare da Trent Jr che arriva da 2 importanti Over (30 e 23) ma prima aveva segnato 6 Under in fila e ha una media stagionale di 12.34 punti. Trent si è fermato a 12 punti nel precedente contro Denver che può contare sulla 7° miglior difesa per punti concessi e 8° in FG%.

Portland Trail Blazers-Boston Celtics

I Celtics arrivano dal successo a Phoenix (29 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Jayson Tatum, con altri 27 punti di Jaylen Brown, il tutto senza Kristaps Porzingis che potrebbe rimanere out) e questa notte potrebbero diventare la prima squadra a 50 vittorie della regular-season in caso di vittoria a Portland, con i Blazers che dopo 3 sconfitte si sono ripresi col 128-118 sui Raptors, ad interrompere anche una striscia di 9 ko consecutivi interni, in una partita firmata dal rientro subito positivo di Deandre Ayton (30 punti + 19 rimbalzi) e coach Chauncey Billups ritrova anche il rookie Scoot Henderson (13 punti + 5 assist), ma potrebbe rimanere out Jerami Grant. Primo scontro stagionale tra queste due franchigie, con Boston che ha vinto 6 degli ultimi 7 precedenti su Portland. Al momento, con tanti giocatori in dubbio da entrambe le parti (anche gli stessi Tatum e Brown sono in forse per i C’s), è impossibile per noi fare stime su questa partita.

