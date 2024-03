Pronostici NBA 18 marzo 2024. La settimana di Basket americano inizia con altre 8 partite in programma. Tra le più interessanti c’è Philadelphia 76ers-Miami Heat, ma abbiamo analizzato tutti i match con i consigli per le scommesse e le stime sulle prestazioni giocatori (prop bet).

Pronostici NBA 18 marzo 2024: big match Philadelphia 76ers-Miami Heat

Sabato Tyrese Maxey con 30 punti ha guidato i 76ers al ritorno alla vittoria, e questa notte a Wells Fargo Center arrivano gli Heat reduci da una doppia vittoria contro i Pistons, anche se sono in back to back, e ieri hanno avuto bisogno di una tripla all’ultimo secondo, quasi da centrocampo, di Bam Adebayo! Bam ha chiuso con 20 punti e 17 rimbalzi, aiutato dal season best di 30 punti di Duncan Robinson.

Philadelphia molto limitata dalle assenze di Joel Embiid, Tobias Harris, De’Anthony Melton e Robert Covington. Anche Miami ha molti problemi in infermeria con Jimmy Butler, Tyler Herro, Nikola Jovic e Kevin Love. Gli Heat hanno vinto le prime 2 sfide dell’anno contro i 76ers (2-0 ATS, O/U 1-1). Miami nelle scommesse ha dominato con 6-1 ATS negli ultimi precedenti contro Philadelphia. A San Valentino, sempre qui a Philadelphia, gli Heat passarono 109-104 con 23 punti a testa di Adebayo e Tyler Herro (non c’era Butler) mentre ai Sixers non bastarono altri 30 punti di Maxey.

Vi segnaliamo anche oggi Bam Adebayo Over 10.5 Rimbalzi @1.79 su una stima da 11.7 e contro Philadelphia che ha un rendimento a rimbalzo molto modesto (specialmente senza Embiid e Harris). Doppio Over per Bam nei precedenti stagionali contro Philadelphia (15 e 13 rimbalzi), col lungo di Miami che arriva da 4 Over nelle ultime 5 partite, compresi i 17 di domenica a Detroit.

Pronostici NBA 18 marzo 2024: le altre sfide del lunedì notte

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers

Nella sconfitta a Houston i Cavaliers hanno perso per infortunio anche la loro stella, Donovan Mitchell. I Pacers invece arrivano dal 121-100 interno sui Nets con 28 punti e 11 rimbalzi di Pascal Siakam ma solo 3 punti di Tyrese Haliburton che continua il suo momento di calo realizzativo con 17.6 punti segnati nelle ultime 10 partite (ma anche 10 assist a sera). Indiana ha vinto le prime 2 sfide dell’anno contro Cleveland (2-0 ATS per i Pacers e doppio Over).

Anche oggi vi proponiamo un grande classico: Pascal Siakam Over 3.5 Assist @2.00, dopo i 4 contro i Nets, 2° Over nelle ultime 3 partite per un giocatore da 4.6 assist di media stagionale, e che oggi ha una stima di 4.1 assist, quindi la quota al raddoppio ha valore. Siakam gioca 33.2 minuti di media in casa, e nell’Indiana i Pacers hanno il pace factor più alto della NBA, ottimo per punteggi alti e tanti assist potenziali anche per Spicy-P.

Boston Celtics-Detroit Pistons

I Celtics arrivano da 5 vittorie di fila e hanno sempre battuto Detroit negli ultimi 7 precedenti, compreso il 128-122 OT nel primo scontro dell’anno, dove però hanno clamorosamente rischiato di perdere in casa contro la peggior squadra NBA, i Pistons che ieri hanno messo in difficoltà anche gli Heat come abbiamo detto prima. In quel precedente interno Boston recuperò da -21 con 35 punti di Kristaps Porzingis (assente oggi per Boston che ha giocato l’ultima anche senza Jaylen Brown e Derrick White) e 31 da Jayson Tatum mentre per i Pistons non bastarono 31 punti + 9 assist di Cade Cunningham.

Ricordiamo che i Celtics sono i favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale dell’anello, e in casa viaggiano con un record impressionante di 30-3. Su questa partita al momento non abbiamo particolare segnalazioni statistiche da fare.

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers

In assenza di Coby White ci ha pensato Ayo Dosunmu col carrer high da 34 punti a guidare i Bulls alla vittoria sui Wizards. I Blazers invece hanno perso con i Pelicans, nonostante 25 punti e 8 assist di Anfernee Simons e altri 20 punti con 8 rimbalzi di Deandre Ayton. Chicago ha vinto gli ultimi 4 precedenti contro Portland, compreso il 104-96 in trasferta a fine gennaio con 20 punti di DeMar DeRozan.

Qui vi segnaliamo l’ottima quota su Alex Caruso Under 14,5 Punti @1.73 visto che oggi ha una stima di soli 11.1 punti. In stagione Caruso segna 9.9 punti di media, arriva da 3 Over, ma prima, nelle 17 prestazioni precedenti, aveva SEMPRE segnato Under su questa linea, compresi i soli 9 punti a Portland. Attesi anche ritmi bassi, e quindi punteggi bassi in questo match. I Bulls hanno il 2° pace factor più basso, i Blazers il 3° più basso nelle ultime 25 partite.

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves

A due giorni di distanza si tornano ad affrontare Jazz e Timberwolves, sempre nello Utah, dopo il 119-100 dei Timberwolves sabato, nonostante le assenze di Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert nel frontcourt, ma con 31 punti di Anthony Edwards. Ai Jazz (privi di Lauri Markkanen e Jordan Clarkson) non bastarono i 22 punti di Collin Sexton e i 18 di Keyonte George, con Utah che ha perso le ultime 5 partite (3-12 nelle ultime 15). Minnesota ha vinto i primi 2 scontri dell’anno con Utah (1-1 ATS, O/U 0-2).

Qui vi segnaliamo un altro Under punti su una linea molto più alta della stima: Keyonte George Under 19.5 @1.90 che ha una stima di 16.3 e nel precedente di sabato ha fatto Under fermandosi a 18 punti. In questa stagione George ha una media di 12.8 punti e sfida Minnesota che ha la miglior difesa per punti concessi (106.6) e FG% (44.7%). In casa George ha problemi di falli, e Minnesota è tra le squadre che carica maggiormente di falli gli avversari. I Timberwolves sono inoltre la squadra che fa tirare peggio le starting PG avversarie (39.8% dal campo) e nelle ultime 25 trasferte hanno avuto anche il 6° pace factor più lento che di certo non aiuta gli Over punti, anche personali.

Golden State Warriors-NY Knicks

Nonostante qualche assenza importante (ma con uno straordinario Jalen Brunson da 87 punti totali nelle ultime 2 prestazioni!) i Knicks hanno vinto 5 delle ultime 7 partite e in 6 occasioni la difesa di NYK ha tenuto gli avversari sotto i 100 punti. A fine febbraio, al Madison Square Garden, però ne concessero 110 ai Warriors, segnandone solo 99, e perdendo, in un match da 31 punti per Stephen Curry e 25 da Jonathan Kuminga per Golden State, ma in quella partita non c’era OG Anunoby, e con l’ex Raptors la difesa e il rendimento dei Knicks è ben più elevato. I Warriors sono reduci dalla vittoria ad LA nel big match contro i Lakers con altri 31 punti di Steph, nonostante un 3/10 da oltre l’arco per la stella di Golden State.

Prendiamo in analisi proprio OG Anunoby Over 11.5 Punti @1.86, per un giocatore che ha una stima di 3 punti pieni più alta rispetto alla linea proposta oggi. Solo 2 punti per Anunoby nell’ultima a Sacramento, ma prima 9 Over in 10 prestazioni. I Warriors hanno giocato col 3° pace factor più elevato nelle ultime 25 partite. Anunoby si è preso 5.4 triple di media quest’anno in trasferta ed è uno dei giocatori più utilizzati con 33.5 minuti a partita. I Warriors sono la squadra peggiore nel difendere da tre sulle starting SF avversarie a cui concedono un corposo 47% da oltre l’arco.

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies

I Kings arrivano dalla sconfitta contro i Knicks, nonostante 20 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di De’Aaron Fox, ma anche 21 punti e 14 rimbalzi di Domantas Sabonis alla 49° doppia doppia consecutiva, e in una stagione in cui ha già messo a segno 23 triple doppie, e in cui viaggia con 20.1 punti, 13.6 rimbalzi e 8.3 assist di media. Sacramento ha vinto le prime 2 sfide dell’anno contro i Grizzlies (1-1 ATS, O/U 0-2), con i Grizzlies che si presentano a questa sfida dopo altre 2 sconfitte di fila (1 sola vittoria nelle ultime 5).

Parliamo ancora di Domantas Sabonis Over 13.5 Rimbalzi @1.80. Linea alta, ma parliamo del miglior rimbalzista NBA di questa stagione con 13.6 a sera. Nei due precedenti stagionali contro Memphis ha portato giù “solo” 21 rimbalzi nel primo scontro, e addirittura 26 nel secondo di fine gennaio. Sabonis è O/U 8-2 nelle ultime 10 partite (15.6 rimbalzi di media). Sabonis gioca quasi 36 minuti di media e nelle ultime 5 partite Sacramento ha avuto il 7° pace factor più alto della lega. Memphis 25° come efficenza a rimbalzo difensivo quest’anno.

LA Lakers-Atlanta Hawks

I Lakers arrivano da 2 brutte sconfitte in scontri diretti a Ovest, a Sacramento e contro i Warriors, e hanno perso anche il precedente stagionale ad Atlanta (122-138). Gli Hawks invece arrivano dalla vittoria a sorpresa, sempre ad LA, sponda Clippers superati 110-93, nonostante l’assenza di Trae Young (record di 6-5 per Atlanta senza la sua stella), ma con un Dejounte Murray da 21 punti e 10 assist, aiutato dai 20 punti di De’Andre Hunter e dalle doppie doppie di Jalen Johnson (18+12 rimbalzi) e Clint Capela (15+13). Oggi i Lakers hanno Anthony Davis in dubbio (AD non aveva giocato nemmeno il primo scontro ad Atlanta) e anche LeBron James non è al meglio e rischia di non giocare questa notte.

Qui prendiamo in analisi Bogdan Bogdanovic Over 15.5 Punti @1.71 che arriva da un doppio Under, ma oggi ha una stima di 17,7 punti e ne ha segnati 18 nel precedente contro LAL, nonostante partisse dalla panchina (24 minuti in campo) e ci fosse Young in quell’occasione; oggi rispetto ad allora Bogdanovic dovrebbe avere più spazio e centralità nell’attacco degli Hawks. I Lakers in stagione hanno il 4° pace factor più alto e oggi la linea O/U è alta a 225.5 punti totali. Bogdanovic potrà fare la sua parte.

