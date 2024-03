Pronostici NBA 19 marzo 2024. Questo martedì notte si giocano cinque partite di pallacanestro americana che abbiamo analizzato con news, statistiche e consigli per le scommesse, con le proiezioni sulle prop bet (prestazioni giocatori). Ruba la scena lo scontro al vertice a Ovest: Timberwolves-Nuggets.

Pronostici NBA 19 marzo 2024: Big match Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets

Partiamo dall’ultima partita in programma questa notte a Target Center, che è anche la più interessante, la sfida tra la 2° e la 3° di Western Conference. I Timberwolves rientrano da 3 vittorie in trasferta e a novembre hanno già avuto la meglio qui dei Nuggets superati 110-89 (24 punti di Edwards mentre ai Nuggets non bastarono i 25 punti + 10 rimbalzi di Jokic). Denver dopo 5 vittorie di fila ha perso in extremis a Dallas.

Minnesota è in back to back e ieri si è dovuta impegnare nella rimonta per la vittoria nello Utah, senza Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert (durante la partita si è infortunato anche Naz Reid), ma firmata dal solito Anthony Edwards con 32 punti e una schiacciata spettacolare con cui ha posterizzato Collins.

Denver si affida ovviamente a Nikola Jokic che sta segnando 25.9 punti di media in stagione, con 12.2 rimbalzi e 9.1 assist. Il supporting cast è formato principalmente da Jamal Murray (20.9 punti a sera) e da Michael Porter Jr (16.7).

In questo big match vi segnaliamo un nome secondario, Kentavious Caldwell-Pope Over 1.5 Assist @1.68. Arriva da 5 Over di fila ed è O/U 9-1 nelle ultime 10 partite (2.8 di media). Oggi ha una stima di 2.4 assist anche contro l’ottima difesa di Minnesota.

Pronostici NBA 19 marzo 2024: le altre partite del martedì notte

Orlando Magic-Charlotte Hornets

I Magic hanno vinto 8 delle ultime 10 partite, incluso il 101-89 sugli Hornets che invece sono reduci da 2 sconfitte in cui non hanno mai raggiunto i 100 punti segnati dal proprio attacco. Oggi sfidano Orlando che ha la 3° migliore difesa per punti concessi (109.0) mentre l’attacco di Charlotte è 29° con 106.8 punti segnati di media. La difesa di Charlotte fa poco meglio: 18° per punti subiti e 26° in FG% (22° in 3P%).

Contro questa difesa attenzione a Jalen Suggs Over 10.5 Punti @1.86 che oggi ha una stima di 11.4. Vero che si è fermato a soli 4 punti nel recente precedente contro Charlotte, ma la partita era andata in garbage e aveva giocato solo 20 minuti. Da quella partita è sempre andato in doppia cifra in 4 prestazioni successive (O/U 3-1) ed è O/U 7-3 nelle ultime 10 (12.6 punti di media), arco di tempo in cui ha tirato con uno strepitoso 58.9% dal campo.

Washington Wizards-Houston Rockets

Coach Ime Udoka ha perso per infortunio Alperen Sengun, ma ha trovato un caldissimo Jalen Green, e i Rockets sono risorti vincendo le ultime 5 partite (7-1 nelle ultime 8) e passando anche contro i Cavs. Green è stato nominato giustamente Western Conference Player of the Week, in una settimana chiusa con 26.3 punti e 8.7 rimbalzi di media (49.2% dal campo e 45.8% da tre). I Wizards invece hanno perso le ultime 4 partite e sono 2-12 dal rientro dall’All Star Game. Nell’ultima partita Washington ha giocato praticamente senza buona parte del quintetto (Kyle Kuzma, Deni Avdija, Bilal Coulibaly e Tyus Jones che potrebbero rimanere fuori anche oggi, e potrebbe esserci ancora spazio per giocatori come Justin Champagnie, Patrick Baldwin Jr, Jules Bernard, Johnny Davis e Jared Bulter). Questa situazione non ci permette di dare previsioni affidabili su questo match al momento.

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans

I Pelicans arrivano da altre 2 vittorie importanti e sono 6-1 nelle ultime 7. CJ McCollum ha segnato 30 punti nell’ultima uscita contro gli ex Blazers, aiutato dai 26 punti e 10 rimbalzi di Zion Williamson che ha segnato 20+ punti in 10 delle ultime 13 partite. I Nets tornano in casa dopo un pessimo road-trip chiuso con una sola vittoria (1-5), nonostante un Cam Thomas da 26,8 punti di media nelle ultime 5 di rientro dall’infortunio alla caviglia. A gennaio i Pelicans dominarono 112-85 nel primo scontro interno contro i Nets, lasciati a soli 34 punti all’intervallo!

Andare contro Zion Williamson Under 24.5 Punti @1.86, che arriva da 4 Over consecutivi, potrebbe essere rischioso, ma la stima è molto più bassa (21.7) contro la discreta difesa di Brooklyn, che eccelle specialmente contro le starting PF a cui concede solo 14,6 punti di media (3° miglior dato NBA). Inoltre i Nets in casa hanno ritmi lenti che non facilitano gli alti punteggi e di conseguenza gli Over nelle prestazioni personali. I Nets hanno infatti il 4° pace factor più basso quest’anno in casa, ma anche i Pelicans hanno il 5° pace factor più basso nelle ultime 20 partite. Nel precedente stagionale Williamson si è fermato a soli 10 punti contro i Nets.

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks

Grazie al “tiro mancino” di Kyrie Irving all’ultimo secondo, i Mavericks hanno superato anche i Nuggets e sono 5-1 nelle ultime 6 partite. Il tiro vincente è stato di Irving, ma a trainare i Mavericks c’è sempre Luka Doncic che ha segnato altri 37 punti. Gli Spurs arrivano dalla vittoria in overtime di domenica contro i Nets con 33 punti, 15 rimbalzi, 7 assist e 7 stoppate di Victor Wembanyama che hanno permesso di interrompere una striscia di 3 sconfitte per San Antonio, assieme ai 25 punti di Devin Vassell. Dallas ha vinto le prime 3 sfide stagionali contro San Antonio con un margine medio dominante di +18.3 punti.

Anche qui giochiamo under su una stella, per la precisione Victor Wembanyama Under 24.5 Punti @1.86 per un giocatore che ha una stima di 21.7 per questa notte e una media stagionale di 20.8. Wemby arriva dai 33 contro i Nets, ma prima aveva segnato 1 solo Over in 4 partite. Dallas ha un pò di problemi nel pitturato, ma è anche una delle squadre che concede meno liberi alle starting PF avversarie. Il francese è O/U 1-1 nei primi 2 scontri stagionali che ha giocato contro Dallas (20.5 punti di media).

