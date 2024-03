Pronostici NBA 22-24 marzo 2024. La rubrica del fine settimana per sapere tutto sulla pallacanestro americana con le partite che ci attendono da venerdì e domenica, e le stime con i consigli per le prestazioni giocatori (prop bet) in aggiornamento su questo articolo dove facciamo anche il punto della situazione sulla regular season con statistiche, betting trends interessanti e le ultime quote antepost.

Pronostici NBA 22-24 marzo 2024: le partite di venerdì

Vediamo le stime sulle prop bet di venerdì notte. Vi ricordiamo che queste sono solo proiezioni indicative, che inoltre potrebbero cambiare durante la giornata in base ad assenze o rientri nelle varie lineup. Per tutti gli aggiornamenti completi vi invitiamo sempre nel canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo), così come le giocate ufficiali. Per venerdì abbiamo trovato un idea per tutte e 8 le partite di questa notte, tranne l’ultima, e forse la più interessante: LA Lakers-Philadelphia 76ers.

Detroit Pistons-Boston Celtics: J.BROWN UNDER 26,5 PUNTI @1.86

Stima: 22.5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

5 stelle su Jaylen Brown che ha fatto Under anche all’ultima contro i Bucks. Detroit è la 2° squadra che fa tirare peggio le starting SG da tre (27.6%) e anche una di quelle che manda meno in lunetta i giocatori in questo ruolo. Nelle ultime 10 trasferte Boston ha giocato il 3° pace factor più basso, e ritmi bassi non aiutano le prestazioni personali da Over, ma facilitano gli Under.

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: S.GILGEOUS ALEXANDER UNDER 6,5 RIMBALZI @2.15

Stima: 5.7 ⭐️⭐️⭐️

SGA ha una media stagionale di 5.6 rimbalzi e oggi una stima di 5.7. Quota @2+ di valore (sotto la pari invece no, è da evitare). Toronto solo 22° come efficenza a rimbalzo offensivo e difensivo, ma OKC quest’anno è una delle peggiori squadre come rendimento a rimbalzo offensivo, e questo potrebbe influire anche sulla linea di Shai Gilgeous Alexander.

Miami Heat-New Orleans Pelicans: B.ADEBAYO OVER 2,5 ASSIST @1.66

Stima: 3.6 ⭐️⭐️⭐️

O/U 7-3 nelle ultime 10 partite su questa linea e media stagionale di quasi 4 assist a partita per Bam Adebayo che in casa gioca quasi 34 minuti a sera. Pelicans buona difesa, ma modesta come assist concessi (16° con 26,7 di media). La quota qui non regala molto (e infatti il valore scende a tre stelline) ma 3 assist sono alla portata per Bam.

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: I.OKORO OVER 10.5 PUNTI @2.05

Stima: 12.1 ⭐️⭐️⭐️

Senza Mitchell (e Struss) i numeri realizzativi di Isaac Okoro salgono parecchio, anche se arriva da 4 Under su questa linea, ma prima 5 Over in 6 partite. Nelle ultime 5 prestazioni ha giocato per 35.2 minuti di media (+7,6 rispetto alla sua media stagionale) e nelle ultime 15 trasferte si è preso un numero più elevato di triple rispetto alle sue medie. Anche qui però solo tre stelline perché l’ottima difesa di Minnesota (e i probabili ritmi bassi contro Cleveland), rischiano di creare una partita a basso punteggio, e infatti la linea O/U è solo a 207.5 punti totali. Questo si potrebbe riflettere anche sul rendimento personale di Okoro, che però ha una stima sopra i 12 punti.

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies KONCHAR OVER 5.5 PUNTI @1.86

Stima: 7.2 ⭐️⭐️⭐️⭐️

0 punti nell’ultima contro GSW, ma Memphis è in emergenza e John Konchar aveva fatto 3 Over di fila subito prima. Nelle ultime 10 partite ha tirato col 40.2% da tre (+10.5% rispetto alla sua media stagionale) ed è stato in campo 32.4 minuti di media nelle ultime 5 trasferte, un dato molto elevato per lui. San Antonio ha il 3° pace factor più alto della lega ed è una delle squadre che fa tirare meglio da tre le starting SG avversarie (37.5%, 23°). Gli Spurs sono inoltre la 25° difesa per punti subiti, 25° in FG% e 26° in 3P%.

Golden State Warriors-Indiana Pacers B.PODZIEMSKI OVER 7.5 PUNTI @1.95

Stima: 9.4 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Ci sono come sempre gli assist di Siakam (un grande classico l’Over 3.5 su stima 4.4) ma ci sono proiezioni ancora più elevate ed interessanti, come i punti di Podziemski che arriva da 3 Under ma prima aveva segnato 5 Over di fila per un giocatore da 9.35 punti di media stagionale. Indiana peggior difesa della lega come punti concessi alle starting SG avversarie (19.0). Ritmi alti che aiutano: Golden State ha avuto il 4° pace factor piu elevato nelle ultime 25 partite, Indiana ha avuto il pace factor piu alto in assoluto nelle ultime 15. Podziemski ha segnato 9 punti nel precedente contro i Pacers che hanno la 28° difesa per punti concessi e 29° in FG%.

Portland Trail Blazers-LA Clippers: J.HARDEN OVER 15.5 PUNTI @1.80

Stima: 17.4 ⭐️⭐️⭐️⭐️

Il Barba arriva dai 19 punti sempre qui a Portland nell’ultima prestazione dell’altro giorno (20 punti anche a dicembre contro i Blazers), e ha una media stagionale di 17.3 punti, circa la stima proposta oggi. Harden ha una media alta di 34.7 minuti in campo quest’anno con i Clippers. La difesa di Portland è 27° come FG%.

Pronostici NBA 22-24 marzo 2024: le partite di sabato

In aggiornamento, collegati prossimamente…

NY Knicks-Brooklyn Nets

Orlando Magic-Sacramento Kings

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets

Washington Wizards-Toronto Raptors

Chicago Bulls-Boston Celtics

Houston Rockets-Utah Jazz

San Antonio Spurs-Phoenix Suns

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets

Pronostici NBA 22-24 marzo 2024; le partite di domenica

In aggiornamento, collegati prossimamente…

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans

LA Clippers-Philadelphia 76ers

Miami Heat-Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors

LA Lakers-Indiana Pacers

Statistiche e quote antepost NBA 2023-24

Nell’ultimo mese (e in particolare dal rientro dall’All Star Game) abbiamo assistito ad un forte trend da Under, col 59.5% delle partite chiuse sotto i punti totali richiesti (61.5% considerando le partite non andate in overtime).

Approfondendo le statistiche troviamo gli Orlando Magic miglior squadra su cui puntare negli spread, con un 47-23 ATS, ovvero il 67,1% di linee di handicap coperte. Seguono gli OKC Thunder che però sono smaccatissimi di quasi 10 punti percentuale (39-29 ATS, 57.35%). A completare il podio troviamo gli Houston Rockets praticamente pari ad OKC, e una delle squadre più in forma delle ultime settimane, nonostante l’infortunio di Jalen Green. Il -2.5 dei Rockets contro i Bulls ha permesso a Guru di chiudere la 7° cassa consecutiva.

Viceversa i peggiori sono sempre gli Atlanta Hawks che con un 23-46 ATS hanno coperto solo il 33.33% delle linee finora, seguiti a distanza dai Charlotte Hornets (27-42 ATS) e poi da due top team che stanno decisamente giocando sotto le attese, e lo vediamo anche dai rendimenti sugli handicap: Phoenix Suns (28-40-2 ATS) ed LA Lakers (31-38 ATS), ma tra le peggiori qui ci sono anche due papabili per ritrovarsi alle Finals: Milwaukee Bucks (31-38-1 ATS) a Est, e i campioni in carica da Ovest, i Denver Nuggets (32-3-1 ATS).

La grande favorita è sempre la squadra dei Boston Celtics, che sono anche quelli che stanno vincendo col margine medio impressionante di +11.52 punti a partita, unici in doppia cifra, con gli OKC Thunder smaccatissimi al 2° posto con +7.71 punti a partita, poi arrivano i Minnesota Timberwolves (+6.57), i New Orleans Pelicans (+4.97) e i Denver Nuggets (+4.57) che qui sono positivi, ma nelle scommesse ATS sono negativi. Cosa significa? Che i bookmakers li danno stime e linee di handicap troppo alte rispetto al reale rendimento di Jokic e compagni.

Le squadre che stanno perdendo con gli scarti maggiori, uniche in doppia cifra in questa classifica negativa, sono Washington Wizards (-10.10) e Charlotte Hornets (-10.06), con i Detroit Pistons (-8.52), i Portland Trail Blazers (-8.52) e i San Antonio Spurs (-7.39) che rimangono negativi a loro volta, ma hanno migliorato ultimamente i propri rendimenti.

Vediamo anche alcuni betting trend molto interessanti:

Boston 27-7 ATS nei 1° Tempi in Trasferta

Orlando 16-3 ATS in Casa da Favorita

Miami 1-7 ATS in Casa da Underdog

Dallas 14-4 ATS in Trasferta da Favorita

Lakers 2-9 ATS in Trasferta da Favorita

Portland 9-2-1 ATS in back-to-back

Indiana 2-10 ATS in back-to-back

Phoenix 13-25-2 ATS nelle partite dopo una vittoria

New Orleans 17-8-1 ATS nelle partite dopo una sconfitta

Indiana Under 16-1 nelle partite con linea sotto 240 punti totali.

Knicks Under 25-10-1 in Casa.

Miami Under 27-10 in Trasferta.

Lakers Over 7-1 nelle partite con linea sotto 230 punti totali.

Vediamo infine gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA 2023-24, e come anticipato ci sono sempre i Boston Celtics @3.20 a comandare le lavagne davanti ai Denver Nuggets, il cui bis è offerto @4 volte la posta, poi salgono gli LA Clippers @7.50 come terzo incomodo, davanti a Milwaukee Bucks @8. Snobbati Timberwolves, Thunder e Suns in seconda fascia, ma staccati @21 volte la posta.

