Pronostici NBA 26 marzo 2024. Solo quattro partite di basket americano questa notte, ma molto interessanti, ad iniziare dal big match Bucks-Lakers, ma c’è anche Seat-Warriors e un doppio confronto interessante a Ovest con: Pelicans-Thunder e Kings-Mavericks.

Pronostici NBA 26 marzo 2024: Big match Milwaukee Bucks-LA Lakers

Al Fiserv Forum arrivano i Lakers, reduci da 3 vittorie consecutive, mentre i Bucks sono 4-1 nelle ultime 5 e cercheranno rivincita visto che ad inizio mese persero una sfida tirata ad LA per 122-123, con i gialloviola che giocarono senza LeBron James, ma trovarono un D’Angelo Russell da 44 punti con 9/12 da tre, aiutato dai 22 punti con 13 rimbalzi di Anthony Davis, mentre ai Bucks non bastarono i 34 punti di Giannis Antetokounmpo in tripla doppia con anche 14 rimbalzi e 12 assist, e i 28 punti (+12 assist anche per lui) di Damian Lillard.

Giannis domenica ha segnato altri 30 punti, aiutato dalla tripla doppia di Khris Middleton (11 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), giocatore in recupero che ha tenuto una media di 18.3 punti, 6.3 rimbalzi e 7.7 assist in 3 partite di rientro dall’infortunio. I Lakers hanno segnato il season high di 150 punti nell’ultima contro i Pacers, con AD che ha guidato con 36 punti e 16 rimbalzi, LeBron James ha aggiunto 26 punti e 10 assist, e sono arrivati 51 punti combinati anche da Austin Reaves (25) e Spencer Dinwiddie (26).

Qui segnaliamo Anthony Davis Over 12.5 Rimbalzi @1.71. Abbiamo detto dei 13 rimbalzi nel precedente contro Milwaukee e dei 16 nell’ultima partita per AD che arriva da 3 Over di fila (16-19-15), è O/U 5-2 nelle ultime 7 e ha portato giù 13.6 rimbalzi di media nelle ultime 10. Oggi ha una stima di 14.7 rimbalzi contro Milwaukee che sono solo 18° come efficenza a rimbalzo quest’anno. Inoltre tutte e due le squadre stanno tenendo ritmi alti (Lakers 2° pace factor più alto nelle ultime 20 trasferte, Bucks 5° pace factor più alto in tutta la stagione) che aiutano le squadre a prendersi più tiri, generando ovviamente più possibilità di rimbalzo.

Pronostici NBA 26 marzo 2024: le altre sfide della notte

Miami Heat-Golden State Warriors

Partita cruciale per entrambe le squadre, impegnate nelle corse playoffs delle rispettive conference. I Warriors sono in calo con 6 sconfitte nelle ultime 9 partite, compreso il recente 111-123 nell’Indiana di venerdì scorso e il 110-114 in Minnesota i giorno dopo, con Stephen Curry limitato a 30 minuti in campo, ma sempre leader tra i marcatori con 31 punti a referto. Miami ha vinto invece 4 delle ultime 6 partite, ed è stato particolarmente importante il successo più recente, il 121-84 contro Cleveland, con la squadra di Spoelstra che continua a fare bene nonostante assenze importanti (ora sono indisponibili Tyler Herro e Duncan Robinson). Contro i Cavs è stato Bam Adebayo con 15 punti e 16 rimbalzi a fare la differenza, oltre alla difesa.

Nel precedente del 28 dicembre giocato a Golden State, gli Heat passarono 114-102 costringendo i Warriors al 24% da tre, con solo 13 punti (3/15 al tiro) per Curry mentre per Miami (senza Jimmy Butler in quell’occasione, ma con un Herro da 26 punti) arrivò un altra doppia doppia di Bam Adebayo (17+11). Al momento su questa partita non abbiamo particolari segnalazioni statistiche sulle prop bet da fare. Seguiranno aggiornamenti nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder

4° contro 2° a Ovest, con i Pelicans che rientrano da un positivo road-trip chiuso con 3 vittorie su 4 (record di 9-2 nel mese di marzo per New Orleans). I Pelicans hanno vinto entrambe le partite da quando si è infortunato Brandon Ingram, con Zion Williamson che ha segnato solo 4 punti contro Miami, ma che si è subito ripreso caricandosi la squadra sulle spalle 48 ore più tardi con 36 punti a Detroit, dove ha aggiunto anche 7 rimbalzi e 6 assist. I Thunder arrivano dalla sconfitta 93-118 a Milwaukee (che ha interrotto una striscia di 4 vittorie per OKC), in una partita in cui non si è salvato nemmeno Shai Gilgeous-Alexander che ha chiuso con 12 punti. 1 vittoria a testa nei primi 2 scontri stagionali tra New Orleans e OKC, sempre per la squadra in trasferta, e sempre da Under (solo 203.0 punti totali di media).

Segnaliamo Chet Holmgren Over 8.5 Rimbalzi @1.84 per un giocatore che ha una stima di 9.4 per questa notte contro i Pelicans su cui ha segnato un doppio Over nei primi 2 confronti stagionali, chiudendo in doppia doppia grazie ai punti, ma anche e soprattutto a 11 e 13 rimbalzi. Holmgren è O/U 4-2 nelle ultime 6 partite su questa linea. New Orleans non è male a rimbalzo (8°), ma visti i precedenti, e vista l’importanza della partita, le difese lavoreranno forte e dovrebbero creare chance a rimbalzo che potrebbero portare Chet vicino alla doppia cifra.

Sacramento Kings-Dallas Mavericks

Scontro delicato per due squadre che si giocano la top-6 a Ovest e che al momento hanno lo stesso identico record di 42-29. Entrambe sono in back to back ed entrambe arrivano inoltre da una vittoria; Dallas ha aperto un road-trip di 5 partite col 115-105 nello Utah (29 punti, 12 rimbalzi e 13 assist di Luka Doncic + 27 punti di Kyrie Irving) mentre Sacramento ha iniziato una serie di 5 match interni col 108-96 sui 76ers (ennesima tripla doppia da 11 punti, 13 rimbalzi e 10 assist per Domantas Sabonis). Tutte e due sono anche in forma, con i Mavericks che sono 8-1 nelle ultime 9 partite mentre i Kings 6-2 nelle ultime 8.

Sacramento ha però vinto le prime 2 sfide della stagione contro Dallas. Nella più recente ai Mavericks non è bastata una tripla doppia da 28 punti, 10 rimbalzi e 17 assist di Doncic, mentre Sabonis, stranamente, non è andato in tripla doppia in nessuna delle due sfide contro Dallas. La differenza per i Kings in questo senso l’ha fatta De’Aaron Fox con 30 punti nel precedente di novembre e altri 34 in quello di gennaio.

Noi però qui segnaliamo Domantas Sabonis Over 42.5 Punti+Rimbalzi+Assist @1.83, visto che per oggi ha una stima di 44.6 PRA contro Dallas che non è solo la 10° squadra che concede più punti agli avversari (116.9), ma è anche la 9° che concede più assist (27.7) ed è 22° come efficenza a rimbalzo. Sabonis non sarà mai andato in tripla doppia contro Dallas in stagione, ma a novembre ha chiuso una prova da 51 PRA contro i Mavs, ed era in trasferta. In casa il lituano tira con quasi il 60% dal campo (41.7% da tre). Contro Daniel Gafford gli starting C avversari hanno una media alta di punti e Sabonis in questa stagione gioca quasi 36 minuti a partita (ieri ha giocato qualche minuto in meno, meglio per il back to back). Il ritmo non dovrebbe mancare con Dallas che nelle ultime 5 trasferte ha tenuto il 3° pace factor più alto della lega.

