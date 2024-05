Anteprima NBA Draft 2024. I riflettori sono puntati sui playoffs, ma negli ultimi giorni è arrivata anche la lottery del prossimo draft che ha premiato una fortunata Atlanta che prende la #1, una scelta in cui Alexandre Sarr dovrebbe essere la pick favorita nella notte tra il 26 e il 27 giugno, almeno secondo le prime quote uscite negli States.

Anteprima NBA Draft 2024: Hawks con #1, Sarr favorito

Gli Atlanta Hawks non erano i favoriti per la #1 al prossimo NBA Draft del 26 giugno, ma sono stati fortunati e saranno loro i primi a scegliere, nonostante le probabilità li dessero solo al 10° posto! Beffati ancora i Detroit Pistons che erano i grandi favoriti per la prima scelta, dopo un altra stagione pessima, ma chiameranno solo la 5, dietro a Washington, Houston e San Antonio.

2024 DRAFT LOTTERY

Atlanta Hawks

Washington Wizards

Houston Rockets

San Antonio Spurs

Detroit Pistons

Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies

Utah Jazz

Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings

Portland Trail Blazers

Negli States sono uscite le prime quote per la scelta#1 al NBA Draft, e tutte le maggiori testate americane (ESPN, The Athletic, Yahoo, SB Nation, USA Today) sono concorde sul nome di Alexandre Sarr, quindi per il secondo anno di fila la #1 al draft potrebbe andare su un lungo francese. Non parliamo di un talento generazionale come quello di Victor Wembanyama, ma è impressionante pensare ad un altra #1 francese che in questa stagione celebra inoltre il 4° titolo di miglior difensore dell’anno per Rudy Gobert, che entra nello strettissimo novero di leggende NBA che hanno fatto poker al DPOY.

Il principale avversario di Sarr è un altro francese, Zaccharie Risacher, almeno secondo le quote, ma alcuni mock draft lo vedrebbero poter scendere anche fino alla #5 (Detroit). Dopo si salta fino alla doppia cifra per Donovan Clingan, protagonista nel back to back degli UConn Huskies nell’ultima March Madness, da escludere la prima scelta e anche la seconda, ma già alla #3 (Houston) è valido. Attenzione infine al playmaker serbo Nikola Topic che per molti potrebbe finire alla #2 a Washington secondo i primi mock draft.

QUOTE PRIMA SCELTA 2024 NBA DRAFT

Alexandre Sarr @1.55

Zaccharie Risacher @4.00

Donovan Clingan @17.00

Nikola Topic @20.00

Robert Dillingham @23.00

Reed Sheppard @23.00

Matas Buzelis @30.00

Stephon Castle @30.00

Anteprima NBA Draft 2024: chi sceglierà Bronny James

Il figlio di LeBron, Bronny James, ha scelto di diventare eleggibile al prossimo draft, e questo è ormai di dominio pubblico da tempo, ma l’ok da parte della commissione medica è arrivata solo da poco. Dopo lo spaventoso arresto cardiaco subito la scorsa estate nel bel mezzo di un allenamento con la squadra dell’università di USC, il figlio di LeBron sembra avere recuperato in pieno.

Ora si pensa a chi sceglierà Bronny, che con i Trojans non ha di certo fatto la differenza lo scorso anno. I bookmakers puntano sui Lakers, per giocare al fianco del padre, anche se proprio l’arrivo di LeBron a Cleveland, per vedere i Cavs nei playoffs contro i Celtics, ha riacceso le speranze di un ritorno del Re in Ohio. Tornando a Bronny James, le quote come detto puntano comunque sui gialloviola, e a seguire c’è l’altra grande piazza, quella della Grande Mela con i NY Knicks. In seconda fascia Miami Heat e i già citati Cleveland Cavaliers.

QUOTE BRONNY JAMES 2024 NBA DRAFT

Los Angeles Lakers @5

New York Knicks @9

Miami Heat @13

Cleveland Cavaliers @13

Los Angeles Clippers @15

Atlanta Hawks @15

Chicago Bulls @18

Philadelphia 76ers @18

Golden State Warriors @22

Oklahoma City Thunder @25

Dallas Mavericks @25

New Orleans Pelicans @25

Denver Nuggets @25

San Antonio Spurs @25

Memphis Grizzlies @25

Toronto Raptors @39

Boston Celtics @39

Orlando Magic @39

Phoenix Suns @39

Minnesota Timberwolves @39

Portland Trail Blazers @39

Houston Rockets @39

Sacramento Kings @39

Detroit Pistons @51

Milwaukee Bucks @51

Charlotte Hornets @51

Brooklyn Nets @51

Utah Jazz @51

Washington Wizards @51

Indiana Pacers @51

LE PRIME SCELTE AL DRAFT

2023 – Victor Wembanyama (@1.01)

2022 – Paolo Banchero (@1.50)

2021 – Cade Cunningham (@1.02)

2020 – Anthony Edwards ( @1.85)

2019 – Zion Williamson (@1.04)

2018 – Deandre Ayton (@1.04)

2017 – Markelle Fultz (@1.13)

2016 – Ben Simmons (@1.15)

2015 – Karl-Anthony Towns (@1.50)

2014 – Andrew Wiggins (@1.40)

2013 – Anthony Bennett (@6)

Nelle prossime settimane usciranno i nostri mock draft completi, ma intanto c’è da pensare alla post-season che continua serrata con le semifinali di conference di playoffs NBA e che seguiamo ogni giorno QUI con aggiornamenti e consigli statistici per le scommesse più apprezzate sul Basket NBA, le prestazioni giocatori (prop bet).

